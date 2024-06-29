فيرستابن يصدّ هجمات مكلارين ليفوز بالسباق القصير لجائزة النمسا الكبرى

رغم أمل مكلارين بإمكانية اقتناص الصدارة مبكراً من فيرستابن، لكن الهولندي نجح ببراعة بالتصدي لجميع الهجمات التي تناوبت عليه بدءاً من لاندو نوريس أولاً ومن ثم زميله أوسكار بياستري.

إلا أن فيرستابن صمد ووسّع من الفارق رويداً رويداً لينهي أولاً أمام السيارتين البرتقاليتين مع بياستري ونوريس توالياً.

مجريات السباق

الانطلاقة وتهديد نوريس

تم تكرار لفة التحمية قبل الانطلاقة بسبب خطأ في الإجراءات.

ومع بداية السباق، قدم ماكس فيرستابن انطلاقة مثالية ليحافظ على موقعه أمام سيارتي مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

بينما أصبح كارلوس ساينز رابعاً على متن فيراري حيث كسب مركزاً وبات أمام سائقي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون.

لكن مباشرة بدأ نوريس بقضم الفارق خلف فيرستابن ليصل إلى عُشري ثانية فقط في اللفة الثالثة، قبل أن يتسع مجدداً في اللفة الرابعة إلى 7 أعشار الثانية تقريباً.

وتكرر ذلك في اللفة التالية حيث نجح بتجاوز فيرستابن مؤقتاً، قبل أن يستعيد مركزه، وهذا ما صبّ في مصلحة سائق مكلارين الآخر، بياستري الذي اقتنص الفرصة وبات ثانياً خلف الهولندي سائق ريد بُل.

معارك المقدمة

تواصل الضغط من قبل مكلارين على فيرستابن، حيث بدت السيارة البرتقالية سريعة للغاية في أول مقطعين على الحلبة.

لكن الهولندي المتصدر نجح بتوسيع الفارق لأكبر من نطاق "دي آر أس" أمام بياستري ليحمي نفسه قليلاً.

بينما نجح راسل في هذه الأثناء بوضع سيارته مرسيدس أمام ساينز الذي بات عرضة لهجوم هاميلتون خلفه.

وصولاً إلى اللفة 14 وصل فارق الصدارة إلى ثانيتين تقريباً خلف فيرستابن، بينما أخذ نوريس بالاقتراب من زميله بياستري الذي كان يحتل المركز الثاني.

لكن وقبل لفة من النهاية، وسّع سائق ريد بُل من صدارته لما يقارب 4 ثوانٍ وبدا أن المراكز قد ثبتت على حالها.

وهكذا اجتاز فيرستابن العلم المرقط أولاً أمام بياستري ونوريس.

راسل أكمل السباق بسيارة مرسيدس رابعاً أمام ساينز وهاميلتون ولوكلير.

أما سيرجيو بيريز سائق ريد بُل فأنهى بآخر مراكز النقاط ثامناً، ليكمل كيفن ماغنوسن ولانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح هاس وأستون مارتن.

السباق القصير