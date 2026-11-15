فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

فيرستابن يصبح سفيرًا لمجموعة "في دي كيه" التقنية الهولندية

سيظهر سائق ريد بُل ضمن الحملات التسويقية الخاصة بالمجموعة خلال السنوات المقبلة.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 15-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Jayce Illman / Getty Images

أصبح بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات ماكس فيرستابن السفير الجديد لمجموعة "في دي كيه"، وهي مجموعة هولندية تضم شركات متخصصة في التركيبات والخدمات التقنية، وتواصل توسعها في مختلف أنحاء أوروبا.

وسيؤدي السائق الهولندي دورًا بارزًا في أنشطة العلامة التجارية الدولية للمجموعة خلال السنوات المقبلة، كما سيظهر في حملاتها التسويقية والإعلامية.

تأسست مجموعة "في دي كيه" عام 2013 بوصفها مجموعة هولندية للشركات التقنية، وتمتلك حاليًا شركات في هولندا وألمانيا والسويد والنمسا وسويسرا وبلجيكا.

وأكد فيرستابن أنه يرى أوجه تشابه بين الطريقة التي تعمل بها المجموعة وآلية عمل فرق الفورمولا 1.

حيث قال سائق ريد بُل: "هناك الكثير من أوجه التشابه بين عالم مجموعة في دي كيه والفورمولا 1. تؤدي التقنية دورًا هائلًا، لكن كل من يتابع هذه الرياضة يعرف أنك لا تستطيع تقديم أفضل أداء إلا إذا كان الفريق بأكمله على أعلى مستوى".

وأضاف: "في فريق الفورمولا 1، يعمل عدد هائل من الأشخاص يوميًا لجعل كل شيء أفضل وأسرع. ولكل فرد مجال تخصصه ومسؤولياته الخاصة. وأرى هذا الأمر بوضوح في الطريقة التي تعمل بها مجموعة في دي كيه".

وتابع: "إنها مجموعة تضم العديد من الشركات التقنية والمتخصصين، ولكل منهم خبرته الخاصة، لكنهم يصبحون أقوى عندما يعملون معًا. وتُعد في دي كيه شركة مبتكرة، كما تمتلك طموحات دولية كبيرة. وأنا متحمس لأن أكون جزءًا من هذه الرحلة خلال السنوات المقبلة".

من جهته، يرى فرانس فان دير كولك، مؤسس مجموعة "في دي كيه" ورئيسها التنفيذي، أن السائق الهولندي يمثل الخيار المثالي للمرحلة المقبلة من مسيرة الشركة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

حيث قال فان دير كولك: "إن انضمام ماكس فيرستابن إلى مجموعة في دي كيه يجعلني فخورًا للغاية. فقد كان ماكس ضمن نخبة أفضل السائقين في العالم لسنوات. لكن ما يجذبني بالقدر نفسه هو ما يقف وراء هذا النجاح. فالموهبة وحدها لا تكفي أبدًا. أنت بحاجة إلى أشخاص جيدين من حولك، وثقة متبادلة، وخبرات تقنية، ورغبة مستمرة في التطور يومًا بعد يوم. وهذا بالضبط ما أراه في مجموعة في دي كيه".

وأضاف: "لقد حققنا النمو من خلال جمع شركات محلية قوية ومملوكة لعائلات، ومنح أصحاب المشاريع الحرية اللازمة للنجاح. ولن يتغير هذا الأساس. وفي الوقت نفسه، بدأنا نتطلع إلى ما وراء حدودنا بتركيز أكبر".

وتابع: "من خلال شركاتنا في هولندا وألمانيا والسويد والنمسا وسويسرا وبلجيكا، نعمل على تشكيل مجموعة ذات حضور دولي متزايد. ويُعرف ماكس فيرستابن في جميع أنحاء العالم، كما يجسد في الوقت نفسه تلك العقلية الهولندية المعروفة بالبساطة والتواضع، إلى جانب ذهنية الفوز. وبصراحة، لا أستطيع تخيل شخصية أقوى لتمثيل الوجهة التي نريد أن تصل إليها مجموعة في دي كيه".

وسيواصل سائق الفورمولا 1 السابق روبرت دورنبوس، الذي عمل مع مجموعة في دي كيه خلال العامين الماضيين، دوره سفيرًا ومتحدثًا باسمها. ووفقًا للإعلان، فقد أدى دورًا محوريًا في تنسيق الشراكة مع فيرستابن.

وقال دورنبوس: "أنا سعيد للغاية بالتعاون مع فرانس ومجموعة في دي كيه. لقد حققنا معًا إنجازات رائعة بالفعل، وتعرفت عن قرب إلى الأشخاص الذين يقفون وراء المجموعة. كما أن تمكني الآن من المساهمة في هذه الخطوة الجديدة يجعل الأمر أكثر تميزًا".

وأضاف: "من الطبيعي أن مجموعة في دي كيه تستقطب مع ماكس شخصًا ينتمي حقًا إلى فئة استثنائية خاصة به. وأنا سعيد لأننا نعمل الآن معًا لصالح مجموعة في دي كيه، وأتطلع بشوق إلى السنوات المقبلة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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