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فيرستابن يشكّك في جدوى صيغة التصفيات الجديدة للفورمولا واحد

شكّك ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وزميله سيرجيو بيريز، في جدوى صيغة التصفيات الجديدة المقرر تجربتها قريباً في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
فيرستابن يشكّك في جدوى صيغة التصفيات الجديدة للفورمولا واحد

قررت البطولة تجربة صيغة تصفيات مختلفة في سباقين هذا الموسم. وكما نشر موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإن أول تجربة ستكون في إيمولا.

وضمن جهود خفض عدد الإطارات المستعملة في كل جولة، قررت البطولة استعمال صيغة جديدة في التصفيات.

حيث سيتم تقليص عدد المجموعات المتاحة من 13 إلى 11 لكل سائق.

وفي حين جرت العادة على حرية اختيار السائق للإطارات التي سيستعملها في كل قسم، فإن الصيغة الجديدة تحتم استعمال تركيبة محددة لكل قسم.

إطارات قاسية للقسم الأول، متوسطة للثاني ولينة للثالث. وفي حال كان المسار مبللاً يكون السائق حراً باختيار ما يناسبه.

بالتالي، سيُمنح كل سائق، ثلاث مجموعات من الإطارات القاسية، أربعاً من المتوسطة وأربعاً من اللينة لكامل الجولة.

حيث من المتوقع استعمال ست مجموعات في التصفيات وخمسٍ في السباق والتجارب الحرة.

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لكن فيرستابن لا يرى ضرورة لتغيير الصيغة الحالية.

فقال: "آمل ألا تكون الحرارة منخفضة في إيمولا، وإلا ستكون مهمة الجميع صعبة".

وأكمل: "لا أعتقد أننا بحاجة لمثل هذه الأمور في التصفيات. لا أرى الفائدة منها".

وتابع: "من الأفضل التركيز على تقارب السيارات من بعضها البعض وعلى رفع التنافسية، بدلاً من السعي لاصطناع الدراما هكذا، الأمر الذي أعتقد أنه فقط من أجل العرض".

من جهته، يتفق بيريز مع رأي فيرستابن حيال عدم وجود ضرورة للتغيير.

فقال: "أعتقد أننا لسنا بحاجة لذلك، رأينا كم كانت التصفيات في البحرين متقاربة. لا نحتاج للتغييرات حقاً".

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