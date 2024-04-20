فيرستابن يشقّ طريقه نحو صدارة السباق القصير في الصين أمام هاميلتون

لعب لويس هاميلتون كامل أوراقه بالشكل الصحيح منذ الانطلاقة، ليضع سيارته مرسيدس في صدارة السباق طوال 9 لفات.

ونجح بالتقدم على لاندو نوريس حامل قطب الانطلاق الأول، وحافظ على مركزه أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي كان الخاسر الأكبر في النهاية.

لكن ومع مرور السباق، بدأت قوة ريد بُل تظهر بوضوح، حيث تقدم فيرستابن على الجميع بسهولة لينهي أولاً بفارق قارب 13 ثانية.

مجريات السباق وانتزاع هاميلتون للصدارة

شهدت الانطلاقة بعض الدراما، حيث قدم لويس هاميلتون بداية مثالية من المركز الثاني ضغط بها على لاندو نوريس ونجح باقتناص المركز الأول مباشرة من غريمه سائق مكلارين الذي تراجع حتى المركز السابع.

وبعد مرور لفتين كان الترتيب كالتالي:

هاميلتون أولاً أمام فرناندو ألونسو بفارق ثانية ومن ثم ماكس فيرستابن بالمركز الثالث، الذي كان يضغط عليه كارلوس ساينز سائق فيراري بفارق أقل من ثانية.

سيرجيو بيريز خامساً أمام شارل لوكلير و من ثم ثنائي مكلارين.

وسُمع فيرستابن وهو يشتكي على اللاسلكي مع فريقه، من مدخرة الطاقة في سيارته حيث كان يصدّ هجمات ساينز خلفه.

وتجدر الإشارة إلى أن جورج راسل سائق مرسيدس كان الوحيد الذي انطلق على إطارات سوفت من المركز 11، مقارنة بالجميع الذين انطلقوا على ميديوم.

تقدم فيرستابن

بدا هاميلتون قادراً على إدارة الصدارة بفارق وصل إلى ثانية ونصف أمام ألونسو.

لكن لم يكد السباق يصل للفة السابعة حتى انتزع فيرستابن المركز الثاني من ألونسو وبدأ يشق طريقه باتجاه هاميلتون الذي سُمع وهو يشتكي من سيارته على السرعات البطيئة.

ومع الوصول للفة التاسعة، كانت الصدارة قد باتت بين يدي فيرستابن، الذي تجاوز هاميلتون وبات في المركز الأول.

وسّع فيرستابن تدريجياً من صدارته مع مرور اللفات ليتجاوز 4 ثوانٍ أمام هاميلتون وألونسو مع بقاء 6 لفات.

وخلفهم كانت الفوارق ضئيلة للغاية بين ساينز، بيريز، لوكلير وثنائي مكلارين.

معركة اللفات الأخيرة

مع بقاء 4 لفات، كان ألونسو بالمركز الثالث يحجز السائقين خلفه: ساينز، بيريز ولوكلير.

حيث بات الفارق بين سيارتي أستون مارتن وفيراري ضئيلاً للغاية وكان الإسبانيان يتنافسان على المركز الثالث.

لكن اللفة التالية كانت سيئة للغاية بالنسبة لـ ألونسو، الذي كان في معركة كبيرة للغاية أمام ساينز، واضطر للدفاع بعدائية عن مركزه، ما أفسح المجال أمام بيريز للتقدم أمامهما نحو المركز الثالث.

وتلاه ساينز ومن ثم لوكلير وبدأ ألونسو بالتراجع قبل أن يقول لفريقه على اللاسلكي أنه قد تعرض لانثقاب بسبب تلامس مع سيارة ساينز، ما اضطره للدخول إلى مرآب الفريق والانسحاب.

وهكذا بات بيريز ثالثاً، أمام لوكلير الذي انتزع مركزاً إضافياً من ساينز والذي بات بدوره تحت هجمات لاندو نوريس.

مع الوصول لخط النهاية، اجتاز فيرستابن العلم المرقط أولاً بفارق قارب 13 ثانية أمام هاميلتون وبيريز.

لوكلير وساينز حققا المركزين الرابع والخامس أمام ثنائي مكلارين: نوريس وبياستري.

راسل اكتفى بالمركز الثامن أمام غوانيو جو البطل المحلي وسائق ساوبر، بينما أكمل كيفن ماغنوسن سائق هاس ترتيب المراكز العشرة الأولى.