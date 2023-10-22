فيرستابن يشق طريقه من المركز السادس ليحرز الفوز بالسباق الرئيسي في أوستن

تحديث: تم شطب نتيجة هاميلتون ولوكلير من السباق بعد أن وجد أن سيارتيهما غير مطابقتان للقوانين التقنية حيث تآكلت القطعة الخشبية أسفل السيارة بأكثر من الحد المسموح.

ونتيجة لشطب نتيجة السائقين، تقدم لاندو نوريس للمركز الثاني، بينما أكمل كارلوس ساينز مراكز منصة التتويج

وكذلك تقدم سيرجيو بيريز للمركز الرابع، أما جورج راسل، بيير غاسلي، لانس سترول، يوكي تسونودا، أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت، باتوا الآن ضمن المراكز العشرة الأولى.

رغم مشاكل المكابح في السيارة، تمكن فيرستابن من شق طريقه للصدارة والردّ على منافسيه خلفه لينهي السباق أولاً متقدماً على هاميلتون الذي شنّ هجوماً قوياً للغاية وقدم سباقاً ممتازاً على متن مرسيدس التي بدت سريعة للغاية في أوستن.

نوريس أكمل السباق رابعاً أمام سائقي فيراري وريد بُل: كارلوس ساينز وسيرجيو بيريز.

مجريات السباق

بدأت أغلب السيارات على إطارات ميديوم حيث قدم لاندو نوريس انطلاقة ممتازة على متن مكلارين نجح خلالها بخطف الصدارة من شارل لوكلير، بينما نجح زميله أوسكار بياستري بالوصول للمركز العاشر.

ونجح كذلك كارلوس ساينز بالتقدم للمركز الثالث خلف زميله لوكلير، وأمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي كان بدوره أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وكانت السيارات الخمسة الأولى متقاربة للغاية بين بعضها البعض في اللفات الأولى، حيث بدأ نوريس بالابتعاد في الأمام منذ اللفة الثالثة.

وفي هذه الأثناء بدا إستيبان أوكون يعاني بشكل كبير مع سيارته ألبين المتضررة بسبب احتكاك مع بياستري، حيث بدأ السائقون بتجاوزه حيث تقدم عليه جورج راسل (مرسيدس) وسيرجيو بيريز (ريد بُل)، قبل أن ينسحب الفرنسي لاحقاً.

تقدم هاميلتون وفيرستابن

في اللفة الرابعة، استعاد هاميلتون المركز الثالث متجاوزاً ساينز وبات خلف لوكلير بفارق 1.1 ثانية.

وكذلك الحال مع فيرستابن الذي تجاوز الإسباني وبات رابعاً خلف هاميلتون مجدداً الذي اقترب كثيراً من لوكلير ليتجاوزه في اللفة السادسة نحو المركز الثاني.

في اللفة العاشرة، انسحب بياستري كذلك بسبب مشكلة في السيارة بعد الحادثة خلال اللفة الافتتاحية.

وصمد لوكلير بالفعل أمام فيرستابن حتى اللفة 11 حيث تمكن الهولندي من وضع سيارته بالمركز الثالث خلف هاميلتون بفارق 4 ثوانٍ تقريباً.

واقتراباً من اللفة 14 كان هاميلتون يقلص الفارق بشكل ثابت خلف نوريس المتصدر، لينخفض تحت الثانيتين.

وقفة صيانة فيرستابن وتغير الاستراتيجيات

في اللفة 17 دخل فيرستابن منصة الصيانة، كأول الداخلين من منافسي الصدارة، في محاولة للضغط وتعويض المراكز (أندركت) حيث خرج الهولندي بالمركز التاسع على إطارات ميديوم.

وقامت مكلارين بالرد على توقف فيرستابن، وكذلك الحال مع فيراري، حيث دخل كل من نوريس وساينز. نجح نوريس بالخروج أمام فيرستابن بالمركز الرابع.

بينما بات هاميلتون بالصدارة المؤقتة أمام لوكلير وراسل الذين بقوا على المسار، حيث سُمع فريق ريد بُل وهو يقول لـ فيرستابن بأن هاميلتون قد يكون على استراتيجية توقف واحد فقط في السباق.

هاميلتون دخل للمنصة في اللفة 21، حيث انتقل البريطاني إلى إطارات هارد، وخرج خلف فيرستابن.

ومن ثم تلاه زميله راسل ليدخل وينتقل لإطارات هارد في اللفة 22.

وفي هذه المرحلة سُمعت مكلارين وهي تطلب من نوريس الانتقال لاستراتيجية بديلة بدا حينها وكأنها استراتيجية توقف واحد (لكن البريطاني الشاب دخل لاحقاً لوقفة ثانية)، بهدف منافسة فيرستابن على الفوز، خاصة وأن الهولندي على استراتيجية توقفين اثنين.

وفي الصدارة، بات الفارق أقل من ثانية بين نوريس وفيرستابن بالمركزين الأول والثاني.

عودة فيرستابن للصدارة

في اللفة 28 انتزع فيرستابن الصدارة من نوريس بعد دفاع شرس. حيث بات على الهولندي الابتعاد في الصدارة بهدف الرد على استراتيجية المنافسين.

بعد انتصاف السباق، بدأ هاميلتون برفع وتيرته والاقتراب رويداً رويداً من نوريس أمامه بالمركز الثاني. بينما سُمع فيرستابن وهو يشتكي من مكابحه.

وقفة صيانة نوريس وفيرستابن

بشكل مفاجئ بعض الشيء، دخل نوريس إلى وقفة صيانة ثانية مبكرة (أندركت)، في اللفة 35، ليخرج بالمركز السادس المؤقت.

أما وتيرة هاميلتون فكانت سريعة للغاية بالمركز الثاني خلف فيرستابن.

فيرستابن دخل للرد على توقف نوريس، حيث نجح بالخروج أمامه بالمركز الرابع المؤقت.

في اللفة 39، دخل هاميلتون للانتقال إلى إطارات ميديوم، حيث خرج رابعاً خلف نوريس، وبدأ بتسجيل لفات سريعة متتالية.

وتيرة هاميلتون السريعة منحته المركز الثالث خلف نوريس حيث بدأ يقترب من مواطنه بشكل ثابت.

المعركة الأخيرة

شهدت اللفات العشر الأخيرة معركة جميلة جمعت هاميلتون، نوريس وفيرستابن في الصدارة.

حيث كانت وتيرة هاميلتون سريعة للغاية على متن إطارات ميديوم وبدأ يقلص الفارق خلف نوريس بالمركز الثاني.

وشهدت اللفة 49 تجاوزاً ممتازاً من هاميلتون على نوريس ليقتنص المركز الثاني من سائق مكلارين، وبات الفارق خلف فيرستابن 5 ثوان تقريباً.

ورغم محاولات هاميلتون وهجومه المتواصل، لكن فيرستابن نجح بالردّ والبقاء في الأمام رغم مشاكل المكابح، لينهي أولاً أمام هاميلتون ونوريس.

ساينز حقق المركز الرابع بينما خسر لوكلير كثيراً من المراكز ليتراجع حتى السادس خلف بيريز وأمام راسل.

بينما أكمل غاسلي، سترول ويوكي تسونودا (ألفا تاوري) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن فرناندو ألونسو انسحب من المركز التاسع بسبب مشكلة في أرضية سيارته أستون مارتن، بينما خطف تسونودا نقطة اللفة الأسرع في السباق.