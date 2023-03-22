فيرستابن يشعر أنه "كان يجب أن يفوز" بسباق السعودية لولا مشاكل الموثوقية

منعت مشكلة ذراع نقل الحركة خلال القسم الثاني من التصفيات، ماكس فيرستابن من التأهل للقسم الأخير لينطلق من المركز 15.

لكنه استفاد من وتيرة سيارته ريد بُل المذهلة، ليتقدم حتى المركز الثاني وينهي السباق خلف زميله سيرجيو بيريز، مع تسجيل اللفة الأسرع في السباق ليتقدم إلى صدارة ترتيب بطولة السائقين بنقطة يتيمة.

لكن الهولندي بدا منزعجاً لخسارة المركز الأول، حيث يشعر أنه كان يجب على ريد بُل بذل المزيد من الجهد لتفادي مشاكل الموثوقية.

فقال ضمن حديثه على قناة هولندية: "علينا العمل بشكل أفضل كفريق، لا يمكننا التعرض لمشاكل كهذه".

وأكمل: "وإلا، كان السباق ليسير بشكل مختلف جداً بالنسبة لي. في النهاية، نجحنا بتقليل الأضرار بعض الشيء، لكن كان من المفترض أن أفوز بالسباق".

ويشار إلى أن جهود بطل العالم للضغط على زميله بعد أن وصل للمركز الثاني، قد تأثرت بمخاوف الموثوقية إزاء ذراع نقل الحركة مجدداً.

حيث ضغط فيرستابن لمحاولة الاقتراب من بيريز، قبل أن يهدئ من وتيرته خوفاً من أية عواقب على السيارة، إلا أنه سجل نقطة اللفة الأسرع في آخر لفات السباق.

وكان بيريز قد عبّر عن قلقه حيال ذلك، مؤكداً أن سرعة ريد بُل أنقذت الفريق من مشاكل الموثوقية.

حتى أنه كشف بأن السيارة ما كانت لتنجح بإكمال سباق البحرين لو كانت تحت الضغط للحدود القصوى.

فقال: "كنا محظوظين بموقعنا في البحرين، وإلا لو ضغطنا بشكل كبير، لما نجحنا ربما بإكمال السباق".