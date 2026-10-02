فيرستابن يشرح قرار التجارب الحرة الثانية ويوجه رسالة حذرة إلى جماهير ريد بُل

شهدت عودة الفورمولا 1 إلى حلبة سيبانغ الدولية تصدر ماكس فيرستابن للتجارب الحرة الأولى يوم الجمعة، وكان ذلك كافيًا لإثارة حماس الجماهير بشأن إمكانية تكرار فوزه في هذه الحلبة عام 2017. لكن مع نهاية التجارب الحرة الثانية، أنهى الهولندي اليوم في المركز الرابع على جدول الأزمنة. ومن الواضح أن علينا أخذ تحفظات التجارب بعين الاعتبار، لكن دعونا نلقي نظرة على رأي بطل العالم أربع مرات في أدائه اليوم.

لماذا لم يستخدم الإطارات اللينة؟

أمضى فيرستابن كامل حصة التجارب الحرة الثانية على الإطارات المتوسطة. ووضع جميع السائقين الآخرين في مقدمة جدول الأزمنة، بمن فيهم شارل لوكلير سائق فيراري وزميل فيرستابن في ريد بُل إسحاق حجار، زمنًا لمحاكاة التصفيات باستخدام الإطارات اللينة. وأكد بطل العالم أربع مرات أن ذلك كان مخططًا له.

وقال: "أردت إجراء تجربة طويلة في حال هطول بعض الأمطار."

لكن الأمطار لم تهطل في النهاية. وظلت التجارب الحرة الثانية جافة تمامًا من بدايتها حتى نهايتها. وأنهى لوكلير الحصة في الصدارة بزمن 1:37.528 دقيقة على الإطارات اللينة، بينما جاء حجار ثانيًا لصالح ريد بُل بزمن 1:37.627 دقيقة، وحل فيرستابن رابعًا بزمن 1:37.785 دقيقة على الإطار الأكثر صلابة، متأخرًا بفارق 0.257 ثانية عن الوتيرة.

وبالنظر إلى أن فيرستابن كان أسرع من زميله طوال اليوم، وأنه تصدر التجارب الحرة الأولى بفارق يقارب أربعة أعشار من الثانية أمام جورج راسل سائق مرسيدس، فمن المحتمل أن يكون فيرستابن قادرًا على تصدر هذه الحصة أيضًا.

تقدم ريد بُل لا يزال غير واضح

كانت القيادة لمسافة طويلة على إسفلت سيبانغ القديم والحار تحت أشعة الشمس مهمة لفهم تراجع أداء الإطارات ومدى تأثير ذلك على عطلة نهاية أسبوع السباق. ومع إعلان الاتحاد الدولي للسيارات وجود خطر حراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، سيكون تراجع أداء الإطارات من أبرز المواضيع خلال جولة ماليزيا.

وقال فيرستابن: "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد إلى حد ما، لكن الأمر صعب، فالحلبة حارة جدًا وهناك تراجع كبير في أداء الإطارات، لذلك هناك الكثير من الأمور التي يتعين علينا فهمها، لكن الأمور كانت إيجابية."

وعندما سُئل عما إذا كانت ريد بُل تحقق بالفعل تقدمًا بعد حصتين بدتا ناجحتين، حرص فيرستابن على تهدئة التوقعات المرتفعة التي نشأت عن أدائه في وقت سابق.

واعترف قائلًا: "أعني، من الصعب تحديد ما إذا كان هناك تقدم. كانت الأجواء أكثر دفئًا مجددًا في التجارب الحرة الثانية، وكانت لدينا برامج مختلفة، لذلك من الصعب القول إن هناك تقدمًا، لكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب النظر فيها لمحاولة فهمها بشكل أفضل."