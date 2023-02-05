فيرستابن يشرح سوء الفهم "غير المنطقي" لجهاز المحاكاة على متن طائرته الخاصة

أطلق ماركو مؤخراً ذلك التصريح حول الهولندي بطل العالم، في مقابلة تلفزيونية، في إشارة إلى رغبة فيرستابن بالقيادة طوال الوقت.

وانتشرت هذه القصة انتشار النار في الهشيم، لكن فيرستابن صرّح بأنه تكلم مع ماركو العام الماضي حول رغبته بوضع جهاز محاكاة في مقرّ متنقل جديد يستعمله للسفر بين السباقات في أوروبا هذا الموسم.

فقال: "كان ذلك هيلموت على ما أعتقد (الذي أدلى بالتصريحات)، لكنني أعتقد أنه أساء الفهم، لأنني كنت أتكلم معه العام الماضي".

وأكمل: "أنا أبني مقراً متنقلاً جديداً للسفر في أوروبا إلى جولات الفورمولاواحد، وقلتُ بأنني سأضع جهاز محاكاة هناك كي أتمكن من القيادة حين أعود مساء".

وتابع: "لأنني أحب ذلك، هذه هوايتي، كما أنها تساعدني على صقل مهاراتي. لذا أعتقد أنه سوء فهم، وقد قال طائرة! لن أضع جهاز محاكاة في طائرتي. أعتقد أن ذلك غير منطقي نوعاً ما".

وفي قصة أخرى مماثلة، انتشرت صور على قنوات التواصل الاجتماعي لأوسكار بياستري سائق مكلارين للموسم المقبل وهو يقود سيارة مكلارين تجارية على شوارع ملبورن وبجانبه دانيال ريكاردو سائق الفريق السابق.

وتم نشر الصور على عدة مواقع إعلامية - من بينها دايلي مايل - كدليل على العلاقة الجيدة بين هذين السائقين بالرغم من تخلي مكلارين عن ريكاردو لصالح مواطنه اليافع.

لكن ريكاردو نفى ذلك مؤكداً أنه ليس الشخص في تلك الصور، ومؤكداً أنه لم يلتق بياستري بعد.