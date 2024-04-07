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فيرستابن يشرح رسالة مهندسه أثناء سباق اليابان

اعترف ماكس فيرشتابن بأنّ مهندسه جيابييرو لامبياسي كان محقًا على صعيد خيارات الإعدادات مثلما شرح عبر رسالته اللاسلكيّة أثناء سباق جائزة اليابان الكبرى.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

مارك ساتون/ صور لات

عاد حامل اللقب إلى سكّة الانتصارات عبر سيطرة محكمة في سوزوكا ليقود ثنائيّة الفريق بعد تغلّبه على زميله سيرجيو بيريز بفارق 12.5 ثانية.

وجلبت محادثة لاسلكيّة بينه وبين مهندسه لامبياسي الاهتمام أثناء السباق، وذلك عندما أشار الهولندي إلى ضعف استجابة سيارته للانعطاف في بداية الفترة الأولى من السباق قبل أن تنتقل إلى استجابة مفرطة للانعطاف.

وقال الهولندي حينها: "حسنًا، ربّما درجة أو درجتين أقلّ (للجناح)".

قبل أن يجيبه مهندسه: "لن أقول بأنّني قلت لك ذلك، لكن مفهوم. شكرًا لك".

وتبيّن بعد السباق أنّهما اختلفا بشأن زاوية الجناح الأمامي، وقال فيرستابن في المؤتمر الصحفي كيف أنّ تلك الرسالة ساعدت على تحفيزه.

وقال: "لم يكن هناك جدال، لكنّه قال لي: هل أنت متأكّدٌ من ذلك؟ كنت متأكّدًا لكن تبيّن أنّ ذلك هو الخيار الخاطئ!".

وأضاف: "أشعل ذلك نار الحماس بداخلي بشكلٍ ما، إذ قلت: حتّى لو أنّني لست سعيدًا بالكامل بالتوازن الآن فإنّني سنُحاول تقديم أكثر أداء ثابت ممكن من دون الصراخ ردًا عليه. لدينا علاقة رائعة وهي تعمل على نحوٍ جيّدٍ هكذا".

وأكمل: "لم أكن سعيدًا إلى حين الوصول إلى التصفيات، لكنّنا أجرينا بعض التغييرات. لا يُمكنني الخوض في التفاصيل، لكنّ تلك التعديلات ساعدتنا اليوم، وجعلت قيادة السيارة أسهل".

من جانبه قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل بأنّ فيرستابن ومهندسه أشبه بـ "الزوجين الكبيرين" وأنّ ذلك جزء من ديناميكيّتهما الناجحة.

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