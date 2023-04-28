فيرستابن يشرح رؤيته لمستقبله في الفورمولا واحد بعد التعديلات على السباقات القصيرة

لم يُخفِ بطل العالم عدم إعجابه بالسباقات القصيرة، حيث تكلم عن ذلك علناً على هامش جائزة أستراليا الكبرى، وتمّ تفسير كلامه على أنه تهديد بالخروج من البطولة إن تواصلت الأمور على هذا المنوال.

لكن وعلى هامش سباق باكو القصير، ألقى فيرستابن بعض الضوء على أفكاره فيما يتعلق بمستقبله عند انتهاء عقده نهاية موسم 2028.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان حقاً سيترك الفورمولا واحد بسبب السباقات القصيرة.

أجاب فيرستابن: "أعتقد أنني قلت ذلك حتى إن لم يكن هناك المزيد من السباقات القصيرة، إن واصلنا توسيع الروزنامة وإطالة الجولات. في مرحلة ما، ستسأل نفسك: ’هل يستحق ذلك كل العناء؟’".

وأكمل: "أحب التسابق. أحبّ الفوز. أعلم أنه بالطبع سيكون هناك مرتّب جيد وحياة جيدة. لكن هل ستكون حياة جيدة حقاً؟".

وتابع: "أفكر في بعض الأحيان أنك تصل إلى مرحلة في مسيرتك المهنية تفكّر فيها بالقيام بأمور أخرى. لدي عقد حتى نهاية 2028 ومن ثم سأراجع الوضع مجدداً، لكنني أشعر أنني في حال وصلت إلى مرحلة لا تناسبني، فسيكون الوقت قد حان للتغيير".

وأضاف: "هذا قد يبدو غريباً للبعض، لأنهم سيقولون ’أنت في الفورمولا واحد، وتحقق الانتصارات!’ وربما أنا كنتُ لأقول الأمر نفسه لو كنتُ مكانهم".

واسترسل: "لكن داخل الرياضة، الحياة مختلفة عما يعتقده الناس. نعم إنها رائعة، وعملي الحالي رائع. أنا مستقل تماماً. لكن هناك على الدوام حدودٌ لكل شيء".

بالمقابل، أوضح فيرستابن أنه يتفهم تماماً الأسباب وراء سعي البطولة لأفكار مثل السباقات القصيرة، لكنه مهتم فقط بالتسابق الحقيقي الصافي، ويشعر بأن مستويات الحماسة لم تتحسن كثيراً جراء تلك الأفكار الجديدة.

فقال: "ربما تنظر الفورمولا واحد للوضع من ناحية مالية. أتفهم السباقات القصيرة وأنها ربما أكثر حماسة، لكن علينا النظر إليها من وجهة نظر تسابقية".

وتابع: "بالنسبة لي الأمر كالتالي: ’في السباق القصير، اللفة الأولى حماسية، بعض الانزلاقات هنا وهناك، أضرار، الخ الخ الخ، سيارة أمان وبعض الحماسة’".

وأردف: "لكن وخلال السباق، تتكون لديك فكرة واضحة عما يجري، ومن هو الأسرع ومن ثم تتكون لديك نظرة واضحة حيال هوية الفائز في اليوم التالي".

واسترسل: "ربما هذا يخطف نوعاً ما الأضواء من السباق الرئيسي، الذي أعتقد أنه يجب أن يحافظ على مكانته الخاصة".

سباقات التحمل وليس إندي كار

أشار فيرستابن إلى أنه راضٍ عن مشاركته في الفورمولا واحد حالياً، لكنه متشوق لتجربة سلاسل أخرى، وبشكل خاص سباقات التحمل، في المستقبل.

فقال: "يحب البعض السباقات بشكل كبير لدرجة أنهم لا يريدون فعل شيء آخر سوى التسابق".

وأكمل: "أنا ربما في المنتصف. أحب السباقات، لكنني أريد تجربة أنواع أخرى منها. لا يمكنك الجمع بين بطولتين معاً".

الانتقال إلى سباقات التحمل سيؤمن له فرصة تجمعه مع والده يوس، الأمر الذي يراه مثيراً للاهتمام.

حيث قال: "أقول له على الدوام أن الساعة تدقّ! وأنه يصبح أكبر في العمر! لكن حتى إن لم أشارك مع والدي.. سنرى كيف ستسير الأمور حتى ذلك الحين".

واسترسل: "لدي شغف إنشاء فريقي الخاص. هناك الكثير من الأمور التي أحبّ القيام بها خارج فكرة القيادة بنفسي".

وتعقيباً على فكرة المشاركة في الولايات المتحدة ضمن منافسات إندي كار، قال الهولندي: "أحب مشاهدة سباقات إندي كار. أعتقد أنها تضم سائقين رائعين. أحب مشاهدتهم".

واختتم: "لكن أن أشارك في سباق إندي 500؟ كلا على الإطلاق! قد أتواجد هناك للمشاهدة فقط".