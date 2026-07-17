فيرستابن يشرح خطوة الجناح الخلفي في بلجيكا: "ريد بُل اتخذت القرار الصحيح"
أكد ماكس فيرستابن أن قرار ريد بُل بعدم استخدام جناح "ماكارينا" قبل جائزة بلجيكا الكبرى كان القرار الصحيح، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على حل المشكلة خلال فترة قصيرة.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي
قرر فريق ريد بُل عدم استخدام جناح "ماكارينا" خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، وذلك بعد الحادثين اللذين تعرض لهما ماكس فيرستابن في جائزتي النمسا وبريطانيا. وكشفت التحقيقات التي أُجريت عقب الحادثين عن مشاكل جديدة في هذا الجزء.
ورغم تشابه نتيجة الحادثين، أكد لورون ميكيز مدير فريق ريد بُل أن الحادثين نتجا عن سببين تقنيين مختلفين، موضحًا أن الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له يواجه مشكلة معقدة تحتاج إلى حل.
واعترف فيرستابن أيضًا بأن استبعاد الجناح الخلفي الدوار من المشاركة في جائزة بلجيكا الكبرى كان القرار الصحيح، رغم إقراره بأن الجناح الخلفي التقليدي يفرض بعض التنازلات على مستوى الأداء.
حيث قال: "من المحتمل أن نكون أبطأ قليلًا، لكن الفارق لن يكون كبيرًا إلى درجة تغير كل شيء. كان واضحًا للجميع أن هذا هو القرار الصحيح لهذه العطلة".
وأبدى بطل العالم أربع مرات ثقته في أن ريد بُل ستتمكن من حل المشكلة وإعادة الجناح الخلفي الدوار إلى السيارة رغم الانتكاسة.
فقال: "في النهاية، نعم. عليهم فقط أن يحددوا الطريقة التي سيحلون بها المشكلة".
وتابع: "أعتقد أنهم يعرفون بالفعل سبب المشكلة. والآن، المهم هو معرفة كيفية معالجتها. آمل أن يعود الجناح الخلفي إلى السيارة في أقرب وقت ممكن".
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