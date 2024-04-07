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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

فيرستابن يشرح احتياطات ريد بُل لتفادي تكرار مشكلة المكابح

كشف ماكس فيرستابن الاحتياطات التي اتخذها فريقه ريد بُل لتفادي تكرار مشكلة المكابح التي أجبرته على الانسحاب من سباق جائزة أستراليا الكبرى منذ اللفة الرابعة.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

مارك هورسبورغ

ألمح فيرستابن قبل جائزة اليابان الكبرى إلى أن ريد بُل غيّرت أنظمة إصلاح السيارة خلال الجولات.

وجاء ذلك على تحليل أسباب مشكلة المكابح التي أدت لارتفاع الحرارة الكبير وخروج النيران وانسحابه في اللفة الرابعة من سباق أستراليا الذي فاز به كارلوس ساينز سائق فيراري.

حيث شرح بول موناغان كبير مهندسي ريد بُل في سوزوكا أن "عدة أحداث" حصلت أثناء إصلاح أرضية سيارة ماكس بعد التجارب الحرة الأولى، لتؤدي إلى تلك المشكلة.

ويعمل الفريق على إعادة تصميم طويلة الأمد لنظام المكابح، لكن لم يتم  تطبيقه بعد، حيث كشف الهولندي أن ريد بُل ستطلق عملية "إشراف أكبر عبر تحقق مزدوج لبعض الأمور، وكذلك ما يتم تغييره في السيارة".

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

فقال على هامش جولة اليابان: "أحياناً يتم الإسراع في إكمال بعض الأمور حين تريد تغييرها بين التجارب الحرة الأولى والثانية".

وأضاف: "في بعض الأحيان، تريد تغيير بعض التفاصيل المهمة لكن لا يسعفك الوقت".

وتابع: "بالتالي، علينا ضمان التحقق مرتين من بعض الأمور، خاصة وأن الجميع مضغوط بشكل كبير ولا تريد إلقاء اللوم على أي شخص".

وأردف: "لكن من الجميل على الدوام أن يكون هناك شخص يقوم بالتحقق من بعض الأمور. إنها عملياً عملية تحقق مزدوج بشكل عام".

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