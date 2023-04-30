فيرستابن يشتعل غضباً من راسل بعد حادثتهما في سباق باكو القصير

ضغط راسل على فيرستابن في بداية السباق القصير على حلبة باكو، ليكمل تجاوزاً عدائياً على سائق ريد بُل من الجهة الداخلية.

واضطر فيرستابن للتخلي عن مركزه بعد أن لامس الحائط في المنعطف الثالث.

وسُمع الهولندي وهو يتكلم بشكل غاضب على اللاسلكي حيال الحادثة التي أدت لتضرر جانب سيارته.

فقال: "لا أفهم كيف من المسموح له أن يحتفظ بالمركز بعد أن تسبب بتضرر سيارتي. ذلك سخف!".

ولم يجد الحكّام أية مشكلة في الواقعة، بينما نجح فيرستابن لاحقاً بتجاوز البريطاني الشاب بعد سيارة الأمان ليحرز المركز الثالث خلف زميله سيرجيو بيريز الذي فاز بالسباق، وشارل لوكلير سائق فيراري.

وبعد السباق، تكلم فيرستابن مع راسل حيال ما حصل، حيث أشار راسل إلى قلة التماسك في المنعطفات الأولى الأمر الذي أدى إلى تلامسهما.

لكن فيرستابن كان غاضباً ولم يتقبل تفسير راسل حيث وصفه بكلمة قبيحة بعد ابتعاد سائق مرسيدس.

وحين سُئِل إن كانت الأجواء بينهما قد تحسّنت، ردّ فيرستابن: "كلا لم تتحسن.. لا أفهم السبب الذي يدعوك للمخاطرة بشكل كبير في اللفة الأولى".

وأكمل: "لقد انزلق باتجاه جانب سيارتي، وقد انثقب بالفعل. جميعنا كنا على إطارات باردة. ومن السهل التعرض لقفل".

وأردف معلقاً على تبريرات راسل: "’طريقته الجميلة في التبرير: ’يا صديقي، لقد تعرضت لقفل، انظر إلى اللقطات’... ليست منطقية على الإطلاق".

وأضاف: "لكن لا مشكلة، المركز الثالث جيد، سجلنا نقاطاً جيدة، وهذا واقع الحال".

واختتم: "هناك ثقب في جانب سيارتي، ولا يبدو شكله رائعاً، لكن هذا واقع الحال، وسنركز على السباق الرئيسي".