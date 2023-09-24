فيرستابن يُسكت جميع الألسن ليحقق الفوز بفارق قاربَ 20 ثانية في اليابان وريد بُل تحسم بطولة المصنّعين

بدا ماكس فيرستابن سائق ريد بُل مصمماً بشكل كبير على تقديم أداء كبير يُسكت به الألسن المنتقدة لفريقه بعد مجريات جولة سنغافورة التي كانت صعبة للغاية على السيارة.

وهذا بالفعل ما أثبته الهولندي الذي كان بعيداً عن أي نوع من أنواع المنافسة منذ التجارب الحرة الأولى حتى الثانية الأخيرة من عمر السباق على حلبة سوزوكا. وهذا ما ساعد ريد بُل على حسم لقب بطولة المصنعين على الحلبة اليابانية.

سيارتا مكلارين أكملتا السباق بالمركزين الثاني والثالث مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري، بينما أكمل شارل لوكلير ولويس هاميلتون سائقا فيراري ومرسيدس، ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات السباق

قررت الفرق لأول 8 سائقين الانطلاق على إطارات ميديوم جديدة بينما انطلق يوكي تسونودا على متن ألفا تاوري وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن على إطارات سوفت من المركزين التاسع والعاشر.

خلال الانطلاقة، نجح فيرستابن بصدّ هجمات سائقي مكلارين حيث اتجه للدفاع عن مركز انطلاقه الأول في مواجهة بياستري المنطلق ثانياً.

وهذا ما سمح لزميله لاندو نوريس بالتقدم حتى المركز الثاني أمام زميله وخلف فيرستابن.

شارل لوكلير وكارلوس ساينز باتا بالمركزين الرابع والخامس أمام ألونسو وأمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بالمركز السابع.

سيارة الأمان

يبدو أن هناك احتكاكاً حصل بين لويس هاميلتون وبيريز، وكذلك حصلت حادثة تسابق بين فالتيري بوتاس (ألفا روميو) وأليكسندر ألبون (ويليامز) ما أدى لانكسار أجزاء من السيارة على المسار وبالتالي دخلت سيارة الأمان مباشرة مع انتهاء اللفة الأولى.

سيارتا مرسيدس كانتا بالمركزين الثامن والتاسع أمام ليام لاوسون سائق ألفا تاوري الذي تفوق على زميله يوكي تسونودا كذلك.

وخلال فترة سيارة الأمان دخل بيريز إلى منصة الصيانة ليخرج بالمركز 18.

ومع الوصول للفة الرابعة خرجت سيارة الأمان، وتم استئناف السباق مجدداً مع فيرستابن بالصدارة أمام نوريس وبياستري ومن ثم ثنائي فيراري أمام ألونسو الذي يتقدم بدوره على ثنائي مرسيدس.

حاول راسل تجاوز زميله هاميلتون لكن البريطاني استعاد المركز السابع مجدداً، بينما حصلت حادثة جمعت لوغان سارجانت سائق ويليامز الذي تعرض لقفل إطارات وبوتاس (الذي انسحب لاحقاً نتيجة لذلك)، بينما تم الإعلان عن تطبيق عقوبة 5 ثوانٍ على سارجانت.

في المقدمة، واصل فيرستابن توسيع فارق الصدارة أمام نوريس حيث وصل إلى حدود 3 ثوانٍ بحلول اللفة التاسعة.

في هذه الأثناء، بيريز تلقى عقوبة زمنية من 5 ثوانٍ كذلك بسبب خرق قوانين سيارة الأمان.

شهدت اللفة 12 حادثة جمعت بين كيفن ماغنوسن وبيريز الذي كان يحاول تجاوز سيارة هاس، حيث تعرض ساينز لقفل وارتطم بسيارة الدنماركي ما أدى لانكسار بعض القطع منها.

واضطر كل منهما للدخول إلى منصة الصيانة حيث قام فريق ريد بُل بتبديل الجناح الأمامي للمكسيكي الذي انتقل إلى إطارات سوفت، قبل الانسحاب من السباق.

سيارة الأمان الافتراضية ووقفات الصيانة

قبل تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، كانت مكلارين قد استدعت بياستري للدخول إلى منصة الصيانة من المركز الثالث، فيما بدا أنه توقيت مثالي للأسترالي الناشئ، حيث خرج للحلبة بالمركز التاسع على إطارات هارد.

مع انتهاء سيارة الأمان الافتراضية، تم استئناف السباق وبدا فيرستابن مرتاحاً تماماً في الصدارة وبفارق قارب 10 ثوانٍ أمام نوريس، وسيارتي فيراري ومن ثم سيارتي مرسيدس.

شهدت اللفة 16 معركة بين هاميلتون وراسل حيث خرج الأول عن المسار ما سمح لزميله بالتقدم ومجاراته، لكن بطل العالم سبع مرات بقي أمامه.

في اللفة التالية، دخل فيرستابن إلى منصة الصيانة وخرج أمام بياستري مع إطارات ميديوم، وكذلك الحال مع هاميلتون الذي خرج خلف ألونسو (الذي كان بالفعل قد استفاد من استراتيجية الانطلاقة على سوفت ومن ثم الانتقال إلى هارد، حيث بات كذلك أمام لوكلير على ميديوم).

وتواصلت وقفات الصيانة، حيث دخل ساينز بدوره وخرج على إطارات ميديوم خلف ألونسو، مثل زميله لوكلير لكن أصيل موناكو نجح بتجاوز ألونسو.

بعد انتهاء وقفات الصيانة، بات الترتيب كالتالي:

فيرستابن بالصدارة أمام راسل (الذي بدا أنه يتجه لاستراتيجية توقف واحد) ومن ثم بياستري (الذي استفاد من أندركت) وتقدم على زميله نوريس. ومن ثم لوكلير وساينز الذي نجح بتجاوز ألونسو بدوره الذي سُمع وهو يشتكي من توقفه المبكر للغاية الذي أضرّ بمركزه.

بالمقابل كان هاميلتون يحتل المركز السابع خلف ثنائي فيراري.

في اللفة 25، دخل راسل للمنصة وانتقل إلى إطارات هارد حيث خرج خلف ألونسو لكنه عاد وتجاوزه للمركز الثامن

نوريس كان سريعاً للغاية خلف زميله بياستري بالمركز الثالث، حيث سُمع وهو يطلب من فريقه السماح بتجاوز زميله عبر تطبيق أوامر الفريق.

وهذا بالفعل ما حصل، حيث عاد نوريس للمركز الثاني خلف فيرستابن الذي كان يمتلك فارقاً وصل إلى 13 ثانية آنذاك.

وبشكل غريب بعض الشيء، أعاد فريق ريد بُل سائقه بيريز إلى الحلبة من أجل تطبيق العقوبة الزمنية وذلك تلافياً لأية عواقب لاحقاً في جولة قطر المقبلة.

انتصاف السباق ووقفات الصيانة

قُرب انتصاف السباق كان فارق الصدارة لصالح فيرستابن قد وصل إلى 15 ثانية تقريباً أمام سيارتي مكلارين: نوريس وبياستري. ومن ثم سيارتي فيراري: لوكلير وساينز ومن ثم سيارتي مرسيدس: هاميلتون وراسل.

في اللفة 35 دخل لوكلير منتقلاً لإطارات هارد، قبل أن يرد عليه بياستري منتقلاً لنفس النوعية من الإطارات، وتلاه زميله نوريس مباشرة على نفس الإطارات.

نتيجة لذلك تقدم راسل للمركز الثالث خلف ساينز وأمام نوريس وبياستري ولوكلير.

فيرستابن دخل في اللفة 38 منتقلاً لإطارات هارد وعاد للصدارة أمام ساينز ومن ثم نوريس الذي تجاوز راسل نحو المركز الثالث.

بعد انتهاء وقفات الصيانة لسائقي المقدمة بات الترتيب كالتالي:

فيرستابن أولاً أمام نوريس، راسل، بياستري، لوكلير، هاميلتون، ساينز ومن ثم ألونسو ثامناً.

وكان راسل يحاول بصعوبة الصمود أمام بياستري، لكن إطارات البريطاني لم تسعفه في هذه المعركة التي خسرها لصالح بياستري سائق مكلارين.

أوامر الفريق وتراجع راسل

في هذه الأثناء باتت المعركة بين راسل لوكلير على المركز الرابع، حيث حاول سائق فيراري الاقتراب عدة مرات من البريطاني، ونجح في النهاية بتجاوزه بالفعل واقتناص المركز.

في هذه الأثناء بدا أن راسل سيقع فريسة لزميله هاميلتون كذلك الذي كان يقترب منه بسرعة كبيرة، وكذلك الحال مع ساينز خلفه، حيث باتت هناك 3 سيارات قريبة جداً من بعضها في الصراع على المركز الخامس.

وتم بالفعل تطبيق أوامر الفريق وتبديل المراكز بين راسل وهاميلتون الذي تقدم للمركز الخامس. ورغم محاولات راسل المستميتة صدّ ساينز، لكن الإسباني تجاوزه نحو المركز السادس خلف هاميلتون، وتراجع راسل حتى السابع.

ومع بقاء لفة ونصف تقريباً، بدأ ساينز بالضغط على هاميلتون لمحاولة انتزاع المركز الخامس منه.

لكن المراكز بقيت على حالها حتى العلم المرقط، حيث اجتاز فيرستابن خط النهاية بفارق 19 ثانية أمام نوريس، بياستري، لوكلير، هاميلتون، ساينز، راسل، ألونسو.

بينما أكمل سائقا ألبين بيير غاسلي وإستيبان أوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

السباق