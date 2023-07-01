فيرستابن يسحق الجميع خلال تصفيات السباق القصير في النمسا

سجل فيرستابن لفة ممتازة على متن ريد بُل وضعته في قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في النمسا، متفوقاً على زميله بفارق نصف ثانية تقريباً.

نوريس وضع سيارته مكلارين بالمركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل وأمام نيكو هلكنبرغ سائق هاس.

مجريات حصة التصفيات القصيرة

القسم الأول

منذ بداية الحصة سُمع كارلوس ساينز وهو يشتكي من مشكلة في دواسة المكابح، قبل أن يطلب منه الفريق الدخول إلى منصة الصيانة.

ورغم خروج جميع السائقين في البداية على إطارات سوفت، استعمل ماكس فيرستابن، كيفن ماغنوسن، فالتيري بوتاس، إطارات ميديوم.

وتناوب عدة سائقين على تسجيل أزمنة سريعة في الصدارة على الحلبة التي كانت تضم مساراً تسابقياً جافاً بعد هطول الأمطار البارحة.

وبدأت حالة المسار بالتحسّن مع ازدياد جفافه بالتالي أخذت السيارات تسجل أزمنة أسرع تدريجياً.

ومع الاقتراب من الدقيقة الأخيرة للقسم الأول، واصل السائقون الضغط بشكل أكبر حيث تبدلت المراكز بشكل كبير، حيث سجل كارلوس ساينز لفة سريعة للغاية على متن فيراري وضعته بالمركز الأول أمام ماكس فيرستابن، نيكو هلكنبرغ، لانس سترول، فرناندو ألونسو، كيفن ماغنوسن، جورج راسل، نيك دي فريز، لاندو نوريس وإستيبان أوكون.

بينما علق لويس هاميلتون في الزحام ليفشل في التأهل ويكتفي بالمركز بينما سُمع زميله جورج راسل وهو يقول بأن هناك مشكلة هيدروليكية في السيارة. وكذلك فشل جو غوانيو (ألفا روميو)، أوسكار بياستري (مكلارين)، فالتيري بوتاس (ألفا روميو) ولوغان سارجانت (ويليامز) بالتأهل من القسم الأول.

يشار أن شارل لوكلير سائق فيراري نجح بالتأهل للقسم الثاني لكن بالمركز 15 وكان قريباً للغاية من الفشل في التأهل.

القسم الثاني

مباشرة مع بداية القسم الثاني، سجل فيرستابن لفته السريعة الأولى ليتقدم للمركز الأول المؤقت، بينما تأخر راسل في الخروج حيث كان الفريق يعمل على حلّ مشكلة سيارته.

ساينز وضع سيارته بالمركز الثاني خلف فيرستابن، قبل أن يتقدم عليه بيريز. إستيبان أوكون قبل دقيقتين وضع ألبين في الصدارة أمام فيرستابن، بينما كانت سيارة هاس مع كيفن ماغنوسن بالمركز الثالث أمام بيريز.

ونظراً لأن حالة المسار كانت تتحسن مع الوقت ومع حذف أزمنة بعض اللفات، فإن الترتيب النهائي لم يُعرف تماماً حتى الثانية الأخيرة.

لينتهي القسم الثاني مع فيرستابن أولاً، أمام ساينز، أوكون، لوكلير، نوريس، ماغنوسن، ألونسو، بيريز، سترول، هلكنبرغ.

بينما لم يتمكن راسل من المشاركة بسبب مشكلة السيارة بالتالي تأهل بالمركز 15. وخرج من القسم الثاني كذلك: ألبون، غاسلي، تسونودا، دي فريز.

وهكذا لم تفلح كلتا سيارتي مرسيدس بالوصول للقسم الثالث والأخير.

القسم الثالث

كانت سيارتا ريد بُل أول الخارجين للمسار، بينما بدا أن هناك احتمالاً لتساقط أمطار بشكل خفيف.

فيرستابن سجل أسرع الأزمنة مبدئياً أمام زميله بيريز، لكن نوريس وضع سيارته مكلارين بالمركز الثاني بينهما.

أما ساينز فسجّل رابع أسرع الأزمنة على إطارات ميديوم متقدماً على ألونسو وأوكون وسترول.

هلكنبرغ مع إكمال لفته السريعة بات خامساً على إطارات ميديوم، خلف ساينز وأمام ألونسو أما زميله ماغنوسن فوضع سيارته هاس بالمركز الثامن أمام سترول.

لوكلير كان آخر من سجل لفة سريعة في الطلعات الأولى ليحقق المركز الخامس (على إطارات سوفت جديدة) خلف زميله ساينز (على ميديوم).

ومع بقاء دقيقتين، عادت السيارات لإكمال الطلعات الثانية، حيث سجل فيرستابن دقيقة و4.440 ثانية أمام زميله بيريز بفارق قارب نصف ثانية.

نوريس تأهل ثالثاً أمام هلكنبرغ الذي سجل زمنه السريع على إطارات ميديوم أمام سائقَي فيراري: ساينز ولوكلير.

ألونسو حقق المركز السابع أمام زميله سترول، بينما أكمل أوكون وماغنوسن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات القصيرة