فيرستابن يسجل الزمن الأسرع في تصفيات ملبورن النارية ومرسيدس تتألق مع راسل وهاميلتون

مجريات الحصة

بدا أن ملبورن ستقدم تصفيات نارية بالفعل حيث شهدت الحلبة هطول الأمطار قبل بداية التصفيات التأهيلية، بالتالي كان الجميع ينتظر بعض الأحداث غير المتوقعة.

وهذا بالفعل ما حصل حيث خسرت ريد بُل جهود سيرجيو بيريز الذي خرجت سيارته إلى المنطقة الحصوية وتوقفت هناك ما يعني أنه سينطلق من آخر الترتيب في السباق.

وهذا ما فتح الباب كفرصة أمام ملاحقي العلامة النمساوية حيث كان فرناندو ألونسو الأقرب إلى فيرستابن في أول قسمين من التصفيات، لكن مرسيدس بدت في حال أفضل بكثير خلال القسم الثالث، بينما تألق نيكو هلكنبرغ على متن سيارة هاس.

ومع تسجيل الزمن الأسرع سينطلق فيرستابن أولاً، أمام سيارتي مرسيدس مع جورج راسل ولويس هاميلتون.

فرناندو ألونسو سينطلق رابعاً أمام كارلوس ساينز الذي سجل أفضل أزمنة فيراري.

بينما سينطلق لانس سترول أمام شارل لوكلير.

القسم الثالث

مع بداية القسم الثالث سُمع فريق فيراري عبر اللاسلكي وهو يشير إلى احتمال هطول الأمطار في الدقائق الأخيرة من الحصة.

فيرستابن أول من سجّل زمناً سريعاً وضعه في الصدارة المؤقتة مع دقيقة و17.578 ثانية لكن اللفة لم تكن مثالية للهولندي الذي أضاع بعض الوقت. ومع إكمال السيارات البقية للفاتها، نجح فرناندو ألونسو بتسجيل الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و17.303 ثانية.

لكن المفاجأة كانت في تقدم لويس هاميلتون إلى المركز الأول المبدئي مع دقيقة و17.271 ثانية أمام ألونسو ومن ثم راسل ومن ثم سيارتي فيراري، بينما بات فيرستابن سادساً.

فيرستابن (الذي سُمع وهو يشتكي من النسب العكسية لسيارته) ضغط بكل ما يستطيع في طلعته الثانية ليعود إلى الصدارة لكن بفارق 0.009 ثانية فقط أمام خصمه القديم هاميلتون.

مجدداً وقبل 6 دقائق من النهاية تقريباً، سُمع فريق فيراري وهو يقول أن الأمطار آتية بعد 4 دقائق. بالتالي ستحاول جميع السيارات إكمال لفاتها قبل الأمطار. ورغم محاولات لوكلير لتحسين مركزه السادس لكنه لم يفلح إلا بالتقدم للمركز الخامس أمام زميله كارلوس ساينز.

فيرستابن في طلعته الأخيرة استخلص كامل الإمكانيات المذهلة لسيارته مع دقيقة و16.732 ثانية ليعزز صدارته بأكثر من نصف ثانية أمام ألونسو.

لكن مع إكمال سيارتي مرسيدس للحصة، تقدم جورج راسل للمركز الثاني ومن ثم هاميلتون للمركز الثالث ما دفع سيارة أستون مارتن للمركز الرابع. أمام ساينز.

بينما فصل لانس سترول سيارتي فيراري أمام لوكلير. وأكمل أليكسندر ألبون وبيير غاسلي ونيكو هلكنبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

القسم الثاني

افتتح ألونسو القسم الثاني بتسجيل الزمن الأسرع المبدئي، قبل أن يتقدم عليه زميله سترول بـ 65 جزءاً بالألف من الثانية. لكن شارل لوكلير وضع سيارة فيراري بالمركز الأول المبدئي أمام سيارتي أستون مارتن.

نيكو هلكنبرغ سجل ثالث أسرع الأزمنة المبدئية ليفصل بين سترول وألونسو، لكن فيرستابن انتزع الصدارة بفارق أكثر من 3 أعشار الثانية أمام لوكلير.

لفة ألونسو السريعة الثانية وضعته بالمركز الثاني خلف فيرستابن بفارق ضئيل للغاية وأمام لوكلير، وبدت سيارتا هاس سريعتين للغاية وكذلك الحال مع سيارة ويليامز.

جورج راسل بدا مرتاحاً على متن مرسيدس أكثر من زميله هاميلتون، حيث كان البريطاني الشاب رابعاً خلف لوكلير.

ورغم محاولات مكلارين المستميتة على يد لاندو نوريس للتأهل، لكن البريطاني لم ينجح بالتأهل من القسم الثاني.

هلكنبرغ كان المفاجأة في القسم الثاني، حيث وضع سيارة هاس بالمركز الثالث المؤقت خلف فيرستابن وألونسو، وأمام لوكلير.

لكن ساينز انتزع هذا المركز منه في الدقيقة الأخيرة ومن ثم حسّن لوكلير زمنه ليتقدم إلى المركز الرابع خلف زميله وأمام هلكنبرغ الذي تقدم على سيارتي مرسيدس.

بينما فشل أوكون، ماغنوسن، نوريس، وسائقا ألفا تاوري بالتأهل.

القسم الأول

خرجت السيارات جميعها على إطارات سوفت مع انطلاق القسم الأول. لكن لم تكن تبدأ الحصة حتى خرج سيرجيو بيريز عن المسار وتم رفع العلم الأحمر. حيث علقت سيارته في الحصى، وبالتالي سينطلق من المركز الأخير في السباق غداً.

وبعد إزالة سيارة المكسيكي، خرجت جميع السيارات تقريباً إلى الحلبة، لمحاولة تسجيل أسرع الأزمنة في وقت مبكر من القسم الأول.

ماكس فيرستابن سجل الزمن الأسرع المبدئي، أمام نيكو هلكنبرغ سائق هاس الذي سجل زمنه السريع قبل حادثة بيريز. ومع تواصل تحسن حالة المسار تقدم أليكسندر ألبون إلى المركز الثاني أمام كارلوس ساينز.

الأزمنة أخذت بالتحسن حيث تقدم ألونسو للمركز الأول ثم أخذه منه فيرستابن بفارق 3 أعشار الثانية، بينما تقدم لانس سترول زميل ألونسو للمركز الثالث.

لكن زمن أليكسندر ألبون لفت الأنظار مجدداً على متن ويليامز حيث وضع سيارته بالمركز الثالث بين سيارتي أستون مارتن وبفارق نصف ثانية تقريباً خلف فيرستابن، قبل أن يتقدم هاميلتون للمركز الثاني أمام ألونسو.

ومع بقاء دقيقتين على نهاية القسم الأول، كانت سيارتا مكلارين مهددتين بعدم التأهل، حيث تقدم لاندو نوريس للمركز 12 بينما لم ينجح زميله أوسكار بياستري بالتأهل من القسم الأول في سباق وطنه.

لينتهي القسم الأول مع فيرستابن أولاً أمام جورج راسل وهاميلتون ومن ثم إستيبان أوكون، ألونسو ولانس سترول.

القسم الثالث من التصفيات