فيرستابن يسجل الزمن الأسرع أمام ألونسو خلال التجارب الحرة الأولى في جدة
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة المملكة العربية السعودية الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد، على حلبة جدة، لينهي أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بفارق أقل من عُشري ثانية.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
ستيفن تي/ صور لات
الفائز بسباق البحرين الافتتاحي تصدر أسرع الأزمنة في جدة مع دقيقة و29.659 ثانية على إطارات سوفت منتزعاً الصدارة من جورج راسل سائق مرسيدس.
لكن ألونسو سجل لفة أقل من الهولندي بعُشري ثانية تقريباً ليفصل بين سيارتي ريد بُل، في حصة لا تعكس تماماً ظروف التصفيات والسباق.
وقد هبت الرياح على الحلبة بسرعة وصلت إلى 20 كيلومتراً في الساعة على المقطع المستقيم ما زاد من التحديات ضمن المنعطفات في المقطعين الثاني والثالث.
واستعملت السيارات نوعيتي ميديوم وهارد لتجربة الإعدادات المحتملة لهذه الجولة.
وكان راسل قد سجل الزمن الأسرع الأولي ضمن نصف الساعة الأولى قبل أن يحسنه لاحقاً.
وبحلول منتصف الحصة، سجل لاندو نوريس سائق مكلارين زمناً سريعاً على إطارات سوفت قبل أن يتغلب عليه فيرستابن.
راسل عاد وانتزع الصدارة المبدئية بفارق 0.003 ثانية قبل أن يعود الهولندي وينتزعها مجدداً وبقي الزمن الأسرع حتى نهاية الحصة.
اقترب راسل من سائق ريد بُل، لكن سيرجيو بيريز زميل ماكس، حقق المركز الثاني.
وبدت وتيرة ألونسو سريعة للغاية لينجح بالتغلب على بيريز متقدماً للمركز الثاني خلف فيرستابن.
راسل أنهى الحصة رابعاً وبفارق ضئيل أمام سيارتي فيراري لكل من شارل لوكلير وكارلوس ساينز.
نوريس حقق المركز السابع بفارق نصف ثانية عن زمن فيرستابن، و0.005 ثانية فقط أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي اشتكى من ارتدادات في القسم الخلفي لسيارته.
لانس سترول أنهى خلف البريطاني بفارق 4 أعشار الثانية، بينما أكمل أليكسندر ألبون سائق ويليامز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الأولى
|المركز
|السائق
|السيارة
|التوقيت
|الفارق
|اللفات
|1
|Max Verstappen
|Red Bull/Honda RBPT
|1:29.659
|24
|2
|Fernando Alonso
|Aston Martin/Mercedes
|1:29.845
|0.186
|24
|3
|Sergio Perez
|Red Bull/Honda RBPT
|1:29.868
|0.209
|23
|4
|George Russell
|Mercedes
|1:29.939
|0.280
|23
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:30.030
|0.371
|24
|6
|Carlos Sainz
|Ferrari
|1:30.164
|0.505
|24
|7
|Lando Norris
|McLaren/Mercedes
|1:30.231
|0.572
|26
|8
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:30.236
|0.577
|21
|9
|Lance Stroll
|Aston Martin/Mercedes
|1:30.580
|0.921
|18
|10
|Alexander Albon
|Williams/Mercedes
|1:30.747
|1.088
|26
|11
|Valtteri Bottas
|Sauber/Ferrari
|1:30.783
|1.124
|26
|12
|Daniel Ricciardo
|RB/Honda RBPT
|1:30.917
|1.258
|25
|13
|Esteban Ocon
|Alpine/Renault
|1:30.945
|1.286
|27
|14
|Logan Sargeant
|Williams/Mercedes
|1:30.966
|1.307
|27
|15
|Oscar Piastri
|McLaren/Mercedes
|1:30.977
|1.318
|22
|16
|Yuki Tsunoda
|RB/Honda RBPT
|1:31.036
|1.377
|25
|17
|Pierre Gasly
|Alpine/Renault
|1:31.046
|1.387
|25
|18
|Zhou Guanyu
|Sauber/Ferrari
|1:31.131
|1.472
|24
|19
|Nico Hulkenberg
|Haas/Ferrari
|1:31.411
|1.752
|19
|20
|Kevin Magnussen
|Haas/Ferrari
|1:31.577
|1.918
|18
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