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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى
تقرير التجارب

فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

تأهل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في قطب الانطلاق الأول لسباق ميامي القصير، بينما فصل شارل لوكلير سائق فيراري سيارتي العلامة النمساوية ليتقدم على سيرجيو بيريز، رغم أن أصيل موناكو فوّت كامل حصة التجارب الحرة الوحيدة.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

بدا أن السائقين يعانون لتسجيل لفات متكاملة على حلبة ميامي خلال تصفيات السباق القصير.

لكن في النهاية، ورغم وتيرة مكلارين السريعة بسيارتها المحدّثة، لكن لم ينجح أي من سائقيها بالتأهل في مراكز متقدمة.

بينما تألق دانيال ريكاردو على متن آربي بتأهله رابعاً أمام كارلوس ساينز سائق فيراري.

مجريات الحصة

القسمان الأول والثاني وفشل مرسيدس بالتأهل

ظهرت مكلارين بوتيرة ممتازة للغاية في القسم الأول من تصفيات السباق القصير مع تفوق لاندو نوريس سائق مكلارين بالمركز الأول أمام زميله أوسكار بياستري.

ومن ثم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، مع مركز مميز لـ كيفن ماغنوسن الذي وضع سيارة هاس بالمركز الخامس أمام لويس هاميلتون. 

ومن ثم سائقي فيراري: كارلوس ساينز وشارل لوكلير الذي لم يكمل التجارب الحرة بسبب انزلاق سيارته ومن ثم عودته للمرآب.

لكن في القسم الثاني بدا وضع فيرستابن صعباً، ولم يكن مرتاحاً مع السيارة حيث تأخر لتسجيل زمن سريع ليكتفي بالمركز الرابع.

بينما برزت مكلارين مجدداً بوتيرة سريعة للغاية مع لاندو نوريس في المركز الأول أمام سيرجيو بيريز ولوكلير الذي كان يسجل أزمنة ممتازة رغم أنه لم يكمل التجارب الحرة.

دانيال ريكاردو سجل خامس أسرع الأزمنة على متن آربي، بينما اكتفى زميله يوكي تسونودا بالمركز 15.

لكن المفاجأة كانت في خروج مرسيدس وعدم تأهلها للقسم الثالث الأخير.

حيث سُمع هاميلتون وهو يقول أنه ارتطم بالحائط، ليكتفي مع زميله راسل بالمركزين 11 و12.

القسم الثالث وتألق لوكلير وريكاردو

لكن فيرستابن عاد بقوة ومنذ بداية القسم الثالث ليسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و27.641 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز بفارق 0.235 ثانية.

ورغم أن مكلارين كانت سريعة للغاية إلا أن نوريس لم ينجح بتجميع لفة متكاملة مع زمن غير تنافسي.

لوكلير قدم لفة ممتازة فصل على إثرها بين سيارتي ريد بُل.

أما دانيال ريكاردو فقد تألق بالفعل على حلبة ميامي لينهي الحصة رابعاً، أمام ساينز، بياستري ولانس سترول (أستون مارتن).

ألونسو تأهل ثامناً بينما أكمل نوريس ونيكو هلكنبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 3

1:27.641

   222.306
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 3

+0.108

1:27.749

 0.108 222.033
3 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 3

+0.235

1:27.876

 0.127 221.712
4 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull 3

+0.403

1:28.044

 0.168 221.289
5 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 3

+0.462

1:28.103

 0.059 221.141
6 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 3

+0.520

1:28.161

 0.058 220.995
7 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 3

+0.734

1:28.375

 0.214 220.460
8 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.778

1:28.419

 0.044 220.350
9 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 3

+0.831

1:28.472

 0.053 220.218
10 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 3

+0.835

1:28.476

 0.004 220.208
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