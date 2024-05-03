فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً
تأهل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في قطب الانطلاق الأول لسباق ميامي القصير، بينما فصل شارل لوكلير سائق فيراري سيارتي العلامة النمساوية ليتقدم على سيرجيو بيريز، رغم أن أصيل موناكو فوّت كامل حصة التجارب الحرة الوحيدة.
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
بدا أن السائقين يعانون لتسجيل لفات متكاملة على حلبة ميامي خلال تصفيات السباق القصير.
لكن في النهاية، ورغم وتيرة مكلارين السريعة بسيارتها المحدّثة، لكن لم ينجح أي من سائقيها بالتأهل في مراكز متقدمة.
بينما تألق دانيال ريكاردو على متن آربي بتأهله رابعاً أمام كارلوس ساينز سائق فيراري.
مجريات الحصة
القسمان الأول والثاني وفشل مرسيدس بالتأهل
ظهرت مكلارين بوتيرة ممتازة للغاية في القسم الأول من تصفيات السباق القصير مع تفوق لاندو نوريس سائق مكلارين بالمركز الأول أمام زميله أوسكار بياستري.
ومن ثم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، مع مركز مميز لـ كيفن ماغنوسن الذي وضع سيارة هاس بالمركز الخامس أمام لويس هاميلتون.
ومن ثم سائقي فيراري: كارلوس ساينز وشارل لوكلير الذي لم يكمل التجارب الحرة بسبب انزلاق سيارته ومن ثم عودته للمرآب.
لكن في القسم الثاني بدا وضع فيرستابن صعباً، ولم يكن مرتاحاً مع السيارة حيث تأخر لتسجيل زمن سريع ليكتفي بالمركز الرابع.
بينما برزت مكلارين مجدداً بوتيرة سريعة للغاية مع لاندو نوريس في المركز الأول أمام سيرجيو بيريز ولوكلير الذي كان يسجل أزمنة ممتازة رغم أنه لم يكمل التجارب الحرة.
دانيال ريكاردو سجل خامس أسرع الأزمنة على متن آربي، بينما اكتفى زميله يوكي تسونودا بالمركز 15.
لكن المفاجأة كانت في خروج مرسيدس وعدم تأهلها للقسم الثالث الأخير.
حيث سُمع هاميلتون وهو يقول أنه ارتطم بالحائط، ليكتفي مع زميله راسل بالمركزين 11 و12.
القسم الثالث وتألق لوكلير وريكاردو
لكن فيرستابن عاد بقوة ومنذ بداية القسم الثالث ليسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و27.641 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز بفارق 0.235 ثانية.
ورغم أن مكلارين كانت سريعة للغاية إلا أن نوريس لم ينجح بتجميع لفة متكاملة مع زمن غير تنافسي.
لوكلير قدم لفة ممتازة فصل على إثرها بين سيارتي ريد بُل.
أما دانيال ريكاردو فقد تألق بالفعل على حلبة ميامي لينهي الحصة رابعاً، أمام ساينز، بياستري ولانس سترول (أستون مارتن).
ألونسو تأهل ثامناً بينما أكمل نوريس ونيكو هلكنبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
1:27.641
|222.306
|2
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.108
1:27.749
|0.108
|222.033
|3
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.235
1:27.876
|0.127
|221.712
|4
|د. ريكاردو آربي
|3
|RB
|Red Bull
|3
|
+0.403
1:28.044
|0.168
|221.289
|5
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.462
1:28.103
|0.059
|221.141
|6
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.520
1:28.161
|0.058
|220.995
|7
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|
+0.734
1:28.375
|0.214
|220.460
|8
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|
+0.778
1:28.419
|0.044
|220.350
|9
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.831
1:28.472
|0.053
|220.218
|10
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|3
|
+0.835
1:28.476
|0.004
|220.208
|شاهد كامل النتائج
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
لوكلير: الانطلاق من الصف الأول في سباق ميامي القصير "سيحدّ من كلام الناس"
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في ميامي أمام بياستري وساينز
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ألونسو: خروج نيوي لا يعني انهيار ريد بُل
مواعيد جائزة ميامي الكبرى 2024
قوة أستون مارتن في التصفيات باقية رغم التركيز على وتيرة السباقات
أحدث الأخبار
لوكلير يضع اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته في تصفيات ميامي
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي
هاميلتون: صراحة ماغنوسن حول تكتيكه "الغبي" أمرٌ "رائع"
نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات