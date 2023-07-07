فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية في بريطانيا بفارق 0.022 ثانية أمام ساينز
واصل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل تسجيل أسرع الأزمنة على حلبة سيلفرستون، حيث أنهى التجارب الحرة الثانية في جولة بريطانيا أولاً، أمام كارلوس ساينز سائق فيراري وأليكسندر ألبون على متن ويليامز الذي سجّل ثالث أسرع الأزمنة مجدداً في الحصة الثانية.
لفت ألبون الأنظار مجدداً حيث وضع سيارته ويليامز بالمركز الثالث مع نهاية الحصة الثانية، خلف ماكس فيرستابن الذي سجل أسرع الأزمنة مع دقيقة و28.078 ثانية أمام كارلوس ساينز بفارق 0.022 ثانية فقط.
سيرجيو بيريز سجل رابع أسرع الأزمنة، بينما أكمل لوغان سارجانت زميل ألبون، ترتيب المراكز الخمسة الأولى
مجريات الحصة
تم تأخير بداية التجارب الحرة الثانية بعض الشيء. بينما شوهد شارل لوكلير وهو في مرآب الفريق الذي تأخر في العمل على سيارته لفترة طويلة، حيث يبدو أنها كانت تعاني من مشكلة إلكترونية.
وفي القسم الأول من الحصة، تصدّر زميله كارلوس ساينز أسرع الأزمنة المبدئية مع إطارات ميديوم أمام ثنائي ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن.
قبل أن ينتقل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن إلى إطارات سوفت ومن ثم يضع سيارته بالمركز الثاني خلف ساينز.
تلاه مباشرة فيرستابن الذي عاد للمقدمة مع دقيقة و28.078 ثانية، ومن ذلك الحين بدأت الأزمنة تتهاوى والمراكز تتقلب.
فقد وضع أليكسندر ألبون سيارته ويليامز بالمركز الثاني خلف فيرستابن قبل أن يتقدم عليه ساينز من جديد واضعاً سيارته فيراري خلف سيارة ريد بُل.
وكان من اللافت حينها تواجد سيارة ويليامز الأخرى التي يقودها لوغان سارجانت بالمركز الخامس المؤقت خلف بيريز.
وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام ساينز بفارق 0.022 ثانية وألبون.
بيريز احتل المركز الرابع أمام سارجانت ولانس سترول (أستون مارتن) ومن ثم نيكو هلكنبرغ (هاس).
بينما أكمل بيير غاسلي (ألبين)، أوسكار بياستري (مكلارين) وفرناندو ألونسو (أستون مارتن) ترتيب المراكز العشرة الأولى.
أما على محاكاة اللفات الطويلة، كانت ريد بُل الأفضل أما مرسيدس فبدت ضمن وتيرة تنافسية مقارنة مع فيراري.
وفي اللفة الأخيرة، شوهدت سيارة ألفا تاوري التي يقودها نيك دي فريز وقد انفجر إطارها في إشارة إنذار ربما لضرورة الاحتراس وإدارة الإطارات خلال السباق.
يشار إلى أن لوكلير لم يخرج إلى الحصة مطلقاً.
التجارب الحرة الثانية
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|1:28.078
|2
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|1:28.100
|0.022
|0.022
|3
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|1:28.296
|0.218
|0.196
|4
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|1:28.342
|0.264
|0.046
|5
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|1:28.766
|0.688
|0.424
|6
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|1:28.866
|0.788
|0.100
|7
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|1:28.880
|0.802
|0.014
|8
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|1:28.889
|0.811
|0.009
|9
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|1:28.926
|0.848
|0.037
|10
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|1:29.134
|1.056
|0.208
|11
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:29.225
|1.147
|0.091
|12
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|1:29.238
|1.160
|0.013
|13
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|1:29.242
|1.164
|0.004
|14
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|1:29.260
|1.182
|0.018
|15
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|1:29.283
|1.205
|0.023
|16
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:29.378
|1.300
|0.095
|17
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|1:29.439
|1.361
|0.061
|18
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:29.483
|1.405
|0.044
|19
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:29.571
|1.493
|0.088
|20
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
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