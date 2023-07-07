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فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية في بريطانيا بفارق 0.022 ثانية أمام ساينز

واصل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل تسجيل أسرع الأزمنة على حلبة سيلفرستون، حيث أنهى التجارب الحرة الثانية في جولة بريطانيا أولاً، أمام كارلوس ساينز سائق فيراري وأليكسندر ألبون على متن ويليامز الذي سجّل ثالث أسرع الأزمنة مجدداً في الحصة الثانية.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

لفت ألبون الأنظار مجدداً حيث وضع سيارته ويليامز بالمركز الثالث مع نهاية الحصة الثانية، خلف ماكس فيرستابن الذي سجل أسرع الأزمنة مع دقيقة و28.078 ثانية أمام كارلوس ساينز بفارق 0.022 ثانية فقط.

سيرجيو بيريز سجل رابع أسرع الأزمنة، بينما أكمل لوغان سارجانت زميل ألبون، ترتيب المراكز الخمسة الأولى

مجريات الحصة

تم تأخير بداية التجارب الحرة الثانية بعض الشيء. بينما شوهد شارل لوكلير وهو في مرآب الفريق الذي تأخر في العمل على سيارته لفترة طويلة، حيث يبدو أنها كانت تعاني من مشكلة إلكترونية.

وفي القسم الأول من الحصة، تصدّر زميله كارلوس ساينز أسرع الأزمنة المبدئية مع إطارات ميديوم أمام ثنائي ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن.

قبل أن ينتقل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن إلى إطارات سوفت ومن ثم يضع سيارته بالمركز الثاني خلف ساينز.

تلاه مباشرة فيرستابن الذي عاد للمقدمة مع دقيقة و28.078 ثانية، ومن ذلك الحين بدأت الأزمنة تتهاوى والمراكز تتقلب.

فقد وضع أليكسندر ألبون سيارته ويليامز بالمركز الثاني خلف فيرستابن قبل أن يتقدم عليه ساينز من جديد واضعاً سيارته فيراري خلف سيارة ريد بُل.

وكان من اللافت حينها تواجد سيارة ويليامز الأخرى التي يقودها لوغان سارجانت بالمركز الخامس المؤقت خلف بيريز.

وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام ساينز بفارق 0.022 ثانية وألبون.

بيريز احتل المركز الرابع أمام سارجانت ولانس سترول (أستون مارتن) ومن ثم نيكو هلكنبرغ (هاس).

بينما أكمل بيير غاسلي (ألبين)، أوسكار بياستري (مكلارين) وفرناندو ألونسو (أستون مارتن) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أما على محاكاة اللفات الطويلة، كانت ريد بُل الأفضل أما مرسيدس فبدت ضمن وتيرة تنافسية مقارنة مع فيراري.

وفي اللفة الأخيرة، شوهدت سيارة ألفا تاوري التي يقودها نيك دي فريز وقد انفجر إطارها في إشارة إنذار ربما لضرورة الاحتراس وإدارة الإطارات خلال السباق.

يشار إلى أن لوكلير لم يخرج إلى الحصة مطلقاً.

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التجارب الحرة الثانية

المركز السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق الفاصل
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 1:28.078    
2 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 1:28.100 0.022 0.022
3 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 1:28.296 0.218 0.196
4 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 1:28.342 0.264 0.046
5 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 1:28.766 0.688 0.424
6 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 1:28.866 0.788 0.100
7 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 1:28.880 0.802 0.014
8 France بيير غاسلي Alpine Renault 1:28.889 0.811 0.009
9 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 1:28.926 0.848 0.037
10 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 1:29.134 1.056 0.208
11 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 1:29.225 1.147 0.091
12 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 1:29.238 1.160 0.013
13 France إستيبان أوكون Alpine Renault 1:29.242 1.164 0.004
14 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 1:29.260 1.182 0.018
15 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 1:29.283 1.205 0.023
16 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 1:29.378 1.300 0.095
17 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 1:29.439 1.361 0.061
18 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 1:29.483 1.405 0.044
19 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 1:29.571 1.493 0.088
20 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari      
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