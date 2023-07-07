فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية في بريطانيا بفارق 0.022 ثانية أمام ساينز

لفت ألبون الأنظار مجدداً حيث وضع سيارته ويليامز بالمركز الثالث مع نهاية الحصة الثانية، خلف ماكس فيرستابن الذي سجل أسرع الأزمنة مع دقيقة و28.078 ثانية أمام كارلوس ساينز بفارق 0.022 ثانية فقط.

سيرجيو بيريز سجل رابع أسرع الأزمنة، بينما أكمل لوغان سارجانت زميل ألبون، ترتيب المراكز الخمسة الأولى

مجريات الحصة

تم تأخير بداية التجارب الحرة الثانية بعض الشيء. بينما شوهد شارل لوكلير وهو في مرآب الفريق الذي تأخر في العمل على سيارته لفترة طويلة، حيث يبدو أنها كانت تعاني من مشكلة إلكترونية.

وفي القسم الأول من الحصة، تصدّر زميله كارلوس ساينز أسرع الأزمنة المبدئية مع إطارات ميديوم أمام ثنائي ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن.

قبل أن ينتقل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن إلى إطارات سوفت ومن ثم يضع سيارته بالمركز الثاني خلف ساينز.

تلاه مباشرة فيرستابن الذي عاد للمقدمة مع دقيقة و28.078 ثانية، ومن ذلك الحين بدأت الأزمنة تتهاوى والمراكز تتقلب.

فقد وضع أليكسندر ألبون سيارته ويليامز بالمركز الثاني خلف فيرستابن قبل أن يتقدم عليه ساينز من جديد واضعاً سيارته فيراري خلف سيارة ريد بُل.

وكان من اللافت حينها تواجد سيارة ويليامز الأخرى التي يقودها لوغان سارجانت بالمركز الخامس المؤقت خلف بيريز.

وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام ساينز بفارق 0.022 ثانية وألبون.

بيريز احتل المركز الرابع أمام سارجانت ولانس سترول (أستون مارتن) ومن ثم نيكو هلكنبرغ (هاس).

بينما أكمل بيير غاسلي (ألبين)، أوسكار بياستري (مكلارين) وفرناندو ألونسو (أستون مارتن) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أما على محاكاة اللفات الطويلة، كانت ريد بُل الأفضل أما مرسيدس فبدت ضمن وتيرة تنافسية مقارنة مع فيراري.

وفي اللفة الأخيرة، شوهدت سيارة ألفا تاوري التي يقودها نيك دي فريز وقد انفجر إطارها في إشارة إنذار ربما لضرورة الاحتراس وإدارة الإطارات خلال السباق.

يشار إلى أن لوكلير لم يخرج إلى الحصة مطلقاً.

التجارب الحرة الثانية