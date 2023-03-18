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فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة في السعودية أمام بيريز وألونسو

تصدر ماكس فيرستابن على متن ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد، بفارق أكثر من ستة أعشار الثانية أمام زميله سيرجيو بيريز.

فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة في السعودية أمام بيريز وألونسو

واصل فيرستابن تقديم الأداء الثابت متفوقاً على الجميع في جدة، حيث كان أسرع الجميع خلال التجارب الحرة الثالثة.

أما زميله بيريز فأنهى الحصة خلفه بفارق 0.613 ثانية، متقدماً على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، والذي قدم مجدداً أداء جيداً للغاية في إشارة واضحة على سرعة أستون مارتن هذا الموسم.

لانس سترول، زميل بطل العالم مرتين، أكمل بالمركز الرابع أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

بينما سجل شارل لوكلير أسرع أزمنة فيراري بالمركز السادس متقدماً على لاندو نوريس خلف مقود سيارة مكلارين.

أوسكار بياستري أظهر سرعة جيدة لينهي الحصة خلف زميله بالمركز الثامن وبفارق لم يتجاوز 0.008 ثانية.

بينما أكمل بيير غاسلي وكارلوس ساينز ترتيب المراكز العشرة على متن ألبين وفيراري على التوالي.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

تصوير: صور موتورسبورت

التجارب الحرة الثالثة:

المركز السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 1:28.485  
2 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 1:29.098 0.613
3 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 1:29.483 0.998
4 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 1:29.509 1.024
5 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 1:29.568 1.083
6 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 1:29.588 1.103
7 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 1:29.690 1.205
8 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 1:29.698 1.213
9 France بيير غاسلي Alpine Renault 1:29.701 1.216
10 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 1:29.761 1.276
11 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 1:29.811 1.326
12 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 1:29.917 1.432
13 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 1:29.933 1.448
14 France إستيبان أوكون Alpine Renault 1:29.953 1.468
15 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 1:29.983 1.498
16 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 1:30.035 1.550
17 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 1:30.131 1.646
18 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 1:30.317 1.832
19 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 1:30.797 2.312
20 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull    
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