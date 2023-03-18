فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة في السعودية أمام بيريز وألونسو
تصدر ماكس فيرستابن على متن ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد، بفارق أكثر من ستة أعشار الثانية أمام زميله سيرجيو بيريز.
واصل فيرستابن تقديم الأداء الثابت متفوقاً على الجميع في جدة، حيث كان أسرع الجميع خلال التجارب الحرة الثالثة.
أما زميله بيريز فأنهى الحصة خلفه بفارق 0.613 ثانية، متقدماً على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، والذي قدم مجدداً أداء جيداً للغاية في إشارة واضحة على سرعة أستون مارتن هذا الموسم.
لانس سترول، زميل بطل العالم مرتين، أكمل بالمركز الرابع أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.
بينما سجل شارل لوكلير أسرع أزمنة فيراري بالمركز السادس متقدماً على لاندو نوريس خلف مقود سيارة مكلارين.
أوسكار بياستري أظهر سرعة جيدة لينهي الحصة خلف زميله بالمركز الثامن وبفارق لم يتجاوز 0.008 ثانية.
بينما أكمل بيير غاسلي وكارلوس ساينز ترتيب المراكز العشرة على متن ألبين وفيراري على التوالي.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
تصوير: صور موتورسبورت
التجارب الحرة الثالثة:
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|التوقيت
|الفارق
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|1:28.485
|2
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|1:29.098
|0.613
|3
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|1:29.483
|0.998
|4
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|1:29.509
|1.024
|5
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|1:29.568
|1.083
|6
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|1:29.588
|1.103
|7
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|1:29.690
|1.205
|8
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|1:29.698
|1.213
|9
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|1:29.701
|1.216
|10
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|1:29.761
|1.276
|11
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|1:29.811
|1.326
|12
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:29.917
|1.432
|13
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|1:29.933
|1.448
|14
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|1:29.953
|1.468
|15
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|1:29.983
|1.498
|16
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|1:30.035
|1.550
|17
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|1:30.131
|1.646
|18
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:30.317
|1.832
|19
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:30.797
|2.312
|20
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
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