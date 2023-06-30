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فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في النمسا أمام سيارتي فيراري

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الأولى من جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد على متن إطارات ميديوم، متقدماً على سيارتي فيراري بإطارات سوفت.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

خرجت السيارات مباشرة مع بداية حصة التجارب الحرة الوحيدة هذه الجولة التي تضم سباقاً قصيراً. حيث بدأت فرق ريد بُل، مرسيدس وفيراري الحصة بإطارات هارد بعكس بقية الفرق التي بدأت على ميديوم.

وتناوب ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز على متن ريد بُل على تسجيل أسرع الأزمنة مبكراً. ومن ثم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن تقدم للصدارة ولويس هاميلتون على متن مرسيدس.

بينما سُمع فيرستابن وهو يشتكي من مستويات التماسك على اللاسلكي.

مع انقضاء منتصف وقت الحصة، كان فريق ويليامز الوحيد الذي استعمل إطارات سوفت، قبل أن ينتقل إليها أوسكار بياستري سائق مكلارين كذلك.

بينما بدأت الفرق تعمل على محاكاة المسافات الطويلة، وكان من اللافت أن وتيرة فيراري جيدة للغاية.

ومع الدخول في ربع الساعة الأخيرة، كان هاميلتون بالمركز الأول أمام فيرستابن، ألونسو، بيريز.

بينما كان أليكسندر ألبون سائق ويليامز بالمركز الخامس أمام بياستري ومن ثم لانس سترول سائق أستون مارتن أمام يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، إستيبان أوكون (ألبين) وفالتيري بوتاس (ألفا روميو) بالمركز العاشر.

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ومع الدخول في الدقائق العشرة الأخيرة، بدأت أغلب السيارات بالانتقال إلى إطارات سوفت حيث تغيرت المراكز تبعاً لذلك.

وانتظر فيرستابن حتى اللفة الأخيرة ليسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و05.742 ثانية بفارق أكثر من عُشري ثانية أمام سيارتي فيراري مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

المركز الرابع كان من نصيب هاميلتون أمام بيريز، سترول ومن ثم كيفن ماغنوسن سائق هاس بالمركز السابع.

بينما أكمل ألونسو، جورج راسل (مرسيدس) وجو غوانيو (ألفا روميو) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى

المركز السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 30 1:05.742     236.451
2 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 32 1:05.983 0.241 0.241 235.587
3 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 33 1:06.012 0.270 0.029 235.484
4 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 34 1:06.251 0.509 0.239 234.634
5 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 32 1:06.262 0.520 0.011 234.595
6 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 29 1:06.340 0.598 0.078 234.320
7 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 27 1:06.497 0.755 0.157 233.766
8 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 31 1:06.656 0.914 0.159 233.209
9 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 28 1:06.696 0.954 0.040 233.069
10 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 33 1:06.780 1.038 0.084 232.776
11 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 23 1:06.794 1.052 0.014 232.727
12 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 36 1:06.809 1.067 0.015 232.675
13 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 30 1:06.846 1.104 0.037 232.546
14 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 33 1:06.847 1.105 0.001 232.542
15 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 34 1:06.985 1.243 0.138 232.063
16 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 36 1:07.017 1.275 0.032 231.953
17 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 25 1:07.018 1.276 0.001 231.949
18 France إستيبان أوكون Alpine Renault 30 1:07.202 1.460 0.184 231.314
19 France بيير غاسلي Alpine Renault 28 1:07.287 1.545 0.085 231.022
20 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 20 1:07.368 1.626 0.081 230.744
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