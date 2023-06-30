فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في النمسا أمام سيارتي فيراري
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الأولى من جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد على متن إطارات ميديوم، متقدماً على سيارتي فيراري بإطارات سوفت.
خرجت السيارات مباشرة مع بداية حصة التجارب الحرة الوحيدة هذه الجولة التي تضم سباقاً قصيراً. حيث بدأت فرق ريد بُل، مرسيدس وفيراري الحصة بإطارات هارد بعكس بقية الفرق التي بدأت على ميديوم.
وتناوب ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز على متن ريد بُل على تسجيل أسرع الأزمنة مبكراً. ومن ثم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن تقدم للصدارة ولويس هاميلتون على متن مرسيدس.
بينما سُمع فيرستابن وهو يشتكي من مستويات التماسك على اللاسلكي.
مع انقضاء منتصف وقت الحصة، كان فريق ويليامز الوحيد الذي استعمل إطارات سوفت، قبل أن ينتقل إليها أوسكار بياستري سائق مكلارين كذلك.
بينما بدأت الفرق تعمل على محاكاة المسافات الطويلة، وكان من اللافت أن وتيرة فيراري جيدة للغاية.
ومع الدخول في ربع الساعة الأخيرة، كان هاميلتون بالمركز الأول أمام فيرستابن، ألونسو، بيريز.
بينما كان أليكسندر ألبون سائق ويليامز بالمركز الخامس أمام بياستري ومن ثم لانس سترول سائق أستون مارتن أمام يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، إستيبان أوكون (ألبين) وفالتيري بوتاس (ألفا روميو) بالمركز العاشر.
ومع الدخول في الدقائق العشرة الأخيرة، بدأت أغلب السيارات بالانتقال إلى إطارات سوفت حيث تغيرت المراكز تبعاً لذلك.
وانتظر فيرستابن حتى اللفة الأخيرة ليسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و05.742 ثانية بفارق أكثر من عُشري ثانية أمام سيارتي فيراري مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير.
المركز الرابع كان من نصيب هاميلتون أمام بيريز، سترول ومن ثم كيفن ماغنوسن سائق هاس بالمركز السابع.
بينما أكمل ألونسو، جورج راسل (مرسيدس) وجو غوانيو (ألفا روميو) ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الأولى
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|30
|1:05.742
|236.451
|2
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|32
|1:05.983
|0.241
|0.241
|235.587
|3
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|33
|1:06.012
|0.270
|0.029
|235.484
|4
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|34
|1:06.251
|0.509
|0.239
|234.634
|5
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|32
|1:06.262
|0.520
|0.011
|234.595
|6
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|29
|1:06.340
|0.598
|0.078
|234.320
|7
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|27
|1:06.497
|0.755
|0.157
|233.766
|8
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|1:06.656
|0.914
|0.159
|233.209
|9
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1:06.696
|0.954
|0.040
|233.069
|10
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|33
|1:06.780
|1.038
|0.084
|232.776
|11
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|23
|1:06.794
|1.052
|0.014
|232.727
|12
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|36
|1:06.809
|1.067
|0.015
|232.675
|13
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|30
|1:06.846
|1.104
|0.037
|232.546
|14
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|33
|1:06.847
|1.105
|0.001
|232.542
|15
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|34
|1:06.985
|1.243
|0.138
|232.063
|16
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|36
|1:07.017
|1.275
|0.032
|231.953
|17
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|25
|1:07.018
|1.276
|0.001
|231.949
|18
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|30
|1:07.202
|1.460
|0.184
|231.314
|19
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|28
|1:07.287
|1.545
|0.085
|231.022
|20
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|20
|1:07.368
|1.626
|0.081
|230.744
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