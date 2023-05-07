فيرستابن يستعرض عضلاته في ميامي أمام بيريز ومنصة تتويج جديدة لرصيد ألونسو

ذكّرت حلبة ميامي الجميع بالقوة المذهلة لسيارة ريد بُل حين يقودها فيرستابن، حيث عوّض كامل المراكز التي خسرها خلال التصفيات وأزاح زميله عن صدارة السباق لينهي أولاً أمامه وبفارق أكثر من خمس ثوانٍ.

أما فرناندو ألونسو فواصل حصد المنصات لصالح أستون مارتن بأداء ثابت ومتواصل أمام جورج راسل سائق مرسيدس.

مجريات السباق

قدم سائقو المقدمة انطلاقة نظيفة على إطارات ميديوم حافظوا خلالها على المراكز، مع سيرجيو بيريز أولاً أمام فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز أمام بيير غاسلي وجورج راسل ومن ثم شارل لوكلير أمام كيفن ماغنوسن الذي تراجع حتى المركز السابع.

وفي اللفة الثانية تقدم ماكس فيرستابن على إطارات هارد، للمركز الثامن أمام فالتيري بوتاس.

اللفة التالية شهدت تجاوز ماغنوسن على لوكلير، لكن ماكس فيرستابن تجاوزهما معاً في حركة واحدة حتى المركز السادس مع تطبيق نظام الحد من الجر "دي آر أس".

وواصل الهولندي شق طريقه حيث بات قريباً جداً من راسل في اللفة الثامنة ونجح باقتناص المركز الخامس منه، بينما سُمع راسل وهو يشتكي من ارتدادات المكابح عبر اللاسلكي.

غاسلي كان الضحية التالية، حيث تجاوزه في اللفة التالية إلى المركز الرابع، بينما استغل راسل هذا التجاوز، ليتجاوز الفرنسي سائق ألبين كذلك إلى المركز الخامس.

بينما واصل فيرستابن تسجيل اللفات السريعة ليصبح قريباً جداً من ساينز صاحب المركز الثالث والذي كان يشتكي من إطاراته الأمامية، وبالفعل تجاوز الإسباني إلى المركز الثالث ووصل خلف ألونسو صاحب المركز الثاني.

وبحلول اللفة 15، بات فيرستابن ثانياً خلف زميله بيريز وبفارق 3 ثوانٍ تقريباً.

خلال هذه الفترة كان ماغنوسن أول من دخل إلى وقفة الصيانة، تلاه غاسلي وبوتاس.

وسُمع بيريز وهو يقول بأن إطاراته الأمامية (ميديوم) بدأت تنخفض تأديتها، بينما كان فيرستابن خلفه أسرع بثمانية أعشار الثانية تقريباً على إطارات هارد.

في اللفة 18، طلبت فيراري من لوكلير دخول المنصة لينتقل إلى إطارات هارد، حيث خرج خلف ماغنوسن، بينما دخل ساينز كذلك في اللفة التالية ليخرج خلف هاميلتون بالمركز السابع قبل أن يتجاوزه للسادس.

وفي اللفة 21، تصدر فيرستابن السباق مباشرة بعد دخول زميله بيريز إلى منصة الصيانة وخروجه على إطارات هارد بالمركز الثالث خلف ألونسو.

في هذه الأثناء وبعد التحقيق في طريقة دخول ساينز لمنصة الصيانة وإسراعه ضمن خط الحظائر، تلقى عقوبة 5 ثوانٍ.

ألونسو دخل منصة الصيانة في اللفة 25 لينتقل من إطارات ميديوم إلى هارد، حيث خرج بالمركز الخامس خلف ساينز ومن ثم تجاوزه في اللفة 27 نحو المركز الرابع خلف ثنائي ريد بُل وأوكون الذي لم يتوقف بعد، لكنه تجاوزه لاحقاً.

الفارق بين فيرستابن الذي لم يدخل بعد وبيريز خلفه كان بحدود 16 ثانية مع الوصول للفة 30 بينما وصل إلى أكثر من 18 ثانية بحلول اللفة 42.

وفي اللفة 45 دخل فيرستابن إلى منصة الصيانة على إطارات ميديوم وخرج خلف زميله بالمركز الثاني، ولم ينتظر أكثر من 3 ثوانٍ حتى اقتنص الصدارة وبدأ توسيع صدارته مباشرة أمام زميله مع تسجيل أزمنة سريعة للغاية.

ومع بقاء 3 لفات حتى النهاية كان ثنائي ريد بُل في المقدمة أمام ألونسو وراسل ومن ثم ثنائي فيراري: ساينز ولوكلير ومن ثم هاميلتون الذي نجح بتجاوز لوكلير إلى المركز السادس خلف ساينز (الذي تلقى عقوبة زمنية).

وهكذا قطع فيرستابن خط النهاية أولاً أمام زميله بفارق تجاوز الثواني الخمس، بينما أكمل ألونسو ثالث مراكز منصة التتويج متقدماً على راسل، ساينز، هاميلتون، لوكلير، غاسلي، أوكون وماغنوسن.

نتيجة السباق