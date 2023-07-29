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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى تقرير السباق

فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار

قدم السباق القصير في بلجيكا منافسات حماسية بدأت مباشرة مع انطلاقة السباق على مسار مبلل، لكن ماكس فيرستابن خرج منتصراً أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

استفاد بياستري من دخول مبكّر إلى وقفة الصيانة مباشرة مع بداية السباق لتبديل إطارات الأمطار بإطارات انترميديت التي كانت أسرع بشكل ملحوظ.

وهذا ما منحه أفضلية زمنية تجلت بتقدمه على فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول عند دخول الهولندي إلى منصة الصيانة.

وتمسّك بياستري بالصدارة لفترة وجيزة قبل أن يفقدها مباشرة بعد خروج سيارة الأمان - التي دخلت بسبب حادثة فرناندو ألونسو - لكنه حافظ على مركزه الثاني حتى النهاية.

بينما أكمل بيير غاسلي ترتيب مراكز منصة التتويج على متن سيارة ألبين.

مجريات السباق القصير

بدأت الأمطار بالهطول مع بداية السباق التي تم تأخيرها بـ 35 دقيقة بسبب تأخير بداية التصفيات القصيرة كذلك، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل إضافي بسبب الأمطار الغزيرة.

ومع توقف الأمطار، تجهزت الفرق لبداية السباق حيث استعمل جميع السائقين إطارات الأمطار.

ومن ثم بدأ السباق خلف سيارة الأمان، حيث سُمع فريق ريد بُل وهو يقول لسائقه ماكس فيرستابن بأن سيارة الأمان ستبقى 4 لفات ومن ثم ستحصل انطلاقة متحركة. 

حيث تم احتساب اللفات الإضافية ما يعني بأن المنافسات الفعلية بعد خروج سيارة الأمان ستستمر على مدار 11 لفة.

لكن وما إن انطلق السباق فعلياً حتى دخلت عدة سيارات مباشرة إلى منصة الصيانة للانتقال إلى إطارات انترميديت.

من بين الداخلين إلى المنصة: أوسكار بياستري سائق مكلارين، سيرجيو بيريز سائق ريد بُل ولويس هاميلتون سائق مرسيدس وبيير غاسلي (ألبين).

بينما أصبح ترتيب مراكز المقدمة كالتالي: ماكس فيرستابن (ريد بُل) أمام شارل لوكلير (فيراري) ومن ثم لاندو نوريس (مكلارين) وإستيبان أوكون (ألبين) وجورج راسل (مرسيدس).

وسرعان ما بدا أن إطارات انترميديت أسرع بكثير من إطارات الأمطار ما كان يعني أن السائقين الذين دخلوا أولاً استفادوا بشكل كبير، وسرعان ما دخل السائقون البقية إلى منصة الصيانة.

وقفات الصيانة وسيارة الأمان

مع خروج السيارات، تغير الترتيب حيث تقدم بياستري إلى المركز الأول أمام فيرستابن، غاسلي، بيريز، هاميلتون ومن ثم سائقي فيراري: كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

فيرستابن لم يضيّع أي وقت وبدأ الهجوم مباشرة على بياستري، بينما كان زميله بيريز يضغط لتجاوز غاسلي صاحب المركز الثالث.

ولم نكد نصل إلى اللفة الرابعة حتى شوهدت سيارة أستون مارتن التي يقودها فرناندو ألونسو في الحائط، لتدخل بعدها سيارة الأمان.

وعادت المنافسة لتشتعل مجدداً مع خروج سيارة الأمان حيث حاول فيرستابن اقتناص المركز الأول مباشرة من بياستري ونجح بالفعل في سعيه ليتقدم للصدارة.

وسرعان ما بدأ الهولندي بشق طريقه في الصدارة ويبتعد للأمام. في هذه الأثناء شنّ هاميلتون هجومه على بيريز صاحب المركز الرابع حيث اقتربا بشكل كبير من بعضهما البعض.

وتمكن البريطاني بالفعل من دفع بيريز للخلف ليتقدم للمركز الرابع، بينما نجح ساينز بدوره في الاستفادة وتجاوز بيريز أيضاً وهذا ما كرره زميله لوكلير.

حيث بدا أن بيريز يعاني من مشكلة في سيارته، ليتراجع حتى المركز السابع وسُمع وهو يشتكي لفريقه بأنه يعاني من غياب التماسك في القسم الخلفي.

وسرعان ما انزلق خارج المسار وخسر الكثير من المراكز قبل أن ينسحب. وفي هذه الأثناء تلقى هاميلتون عقوبة 5 ثوانٍ لتسببه بالحادثة مع بيريز.

في اللفات الأخيرة حاول لاندو نوريس الضغط على لوكلير صاحب المركز السادس، بينما نجح جورج راسل بتجاوز دانيال ريكاردو إلى المركز الثامن.

لكن المراكز بقيت على حالها ليعبر فيرستابن خط النهاية أولاً أمام بياستري وغاسلي.

بينما تراجع لويس هاميلتون إلى المركز السابع بسبب العقوبة، وبالتالي تقدم سائقا فيراري: ساينز ولوكلير إلى المركزين الرابع والخامس.

نوريس أنهى سادساً أمام هاميلتون، بينما أكمل راسل ترتيب المراكز الثمانية الأولى.

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نتيجة السباق

المركز السائق الفريق الفارق
1 HOL ماكس فيرستابن ريد بُل  
2 AUS أوسكار بياستري مكلارين 6.677
3 FRA بيير غاسلي ألبين 10.733
4 ESP كارلوس ساينز  فيراري 12.648
5 MON شارل لوكلير فيراري 15.016
6 GBR لاندو نوريس مكلارين 16.052
7 GBR لويس هاميلتون مرسيدس 16.757
8 GBR جورج راسل مرسيدس 16.822
9 FRA إستيبان أوكون ألبين 22.410
10 AUS دانيال ريكاردو ألفا تاوري 22.806
11 CAN لانس سترول أستون مارتن 25.007
12 THA أليكسندر ألبون ويليامز 26.303
13 FIN فالتيري بوتاس ألفا روميو 27.006
14 DEN كيفن ماغنوسن هاس 32.986
15 CHN جو غوانيو ألفا روميو 36.342
16 USA لوغان سارجانت ويليامز 37.571
17 GER نيكو هلكنبرغ هاس 37.827
18 JPN يوكي تسونودا ألفا تاوري 39.267
  MEX سيرجيو بيريز ريد بُل  
  ESP فرناندو ألونسو أستون مارتن  
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