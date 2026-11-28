فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

فيرستابن يستبعد تهديد مرسيدس بعد تصفيات صعبة في قطر ويُوجّه تركيزه نحو مكلارين

أقرّ ماكس فيرستابن بأن ريد بُل لا تستطيع مجاراة مرسيدس في قطر بعد اكتفائه بالمركز السادس في التصفيات، ويوجه تركيزه إلى مكلارين في سباق الأحد.

راهان ماجومدار

منشور: 28-11-2026

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موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

فرض ماكس فيرستابن سيطرته على حلبة لوسيل الدولية منذ عودة الفورمولا 1 إلى قطر في 2023، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية على الحلبة الصحراوية. لكن مع اقتراب سباق جائزة قطر الكبرى لموسم 2026 مساء الأحد، يبدو بطل العالم أربع مرات أكثر استعدادًا للحد من الأضرار بدلًا من السعي وراء فوزه الرابع تواليًا.

وبعد فوزه في لاس فيغاس، والذي مدد سلسلة صعوده إلى منصة التتويج إلى تسعة سباقات متتالية، بينها أربعة انتصارات خلال الجولات الست الأخيرة، لم يتمكن فيرستابن سوى من احتلال المركز السادس في تصفيات مساء السبت بزمن قدره 1:22.332 دقيقة. ليجد نفسه متأخرًا بفارق 0.637 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأول جورج راسل بسيارة مرسيدس، وبفارق 0.041 ثانية خلف زميله في ريد بُل إسحاق حجار صاحب المركز الخامس.

وعندما سُئل بعد ذلك عما إذا كانت ريد بُل قادرة على قلب الموازين خلال مسافة سباق الأحد، لم يحاول فيرستابن إخفاء صعوبة المهمة، مستبعدًا بشكل قاطع أي إمكانية لمنافسة مرسيدس.

وقال فيرستابن: "ليس أمام مرسيدس، لكنني أعتقد أننا سنبذل جهدًا كبيرًا، لأننا ننافسهم في البطولة، وبالطبع نريد محاولة البقاء أمامهم، لكن الأمر لن يكون سهلًا، فقد كانت عطلة نهاية الأسبوع هذه صعبة للغاية".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

صراع الأحد يتمحور حول التصدي لمكلارين، وليس اللحاق بمرسيدس

تعكس واقعية فيرستابن الصريحة الحسابات الدقيقة في ترتيب بطولة 2026 مع اقتراب الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

ففي بطولة الصانعين، تتصدر مرسيدس الترتيب برصيد 666 نقطة، بفارق 226 نقطة عن ريد بُل، فيما تحتل فيراري المركز الثاني برصيد 517 نقطة. أما الصراع الحقيقي فيدور خلفها مباشرة، إذ تحتل ريد بُل المركز الثالث برصيد 440 نقطة، بفارق تسع نقاط فقط أمام مكلارين صاحبة المركز الرابع برصيد 431 نقطة، وقد وضعت تصفيات السبت الفريقين خلف احتكار مرسيدس للصف الأول مباشرة، جنبًا إلى جنب.

ومن اللافت أن مكلارين تتفق أيضًا مع تقييم فيرستابن بشأن سرعة مرسيدس على حلبة لوسيل. فبعد حصص يوم الجمعة، أقر لاندو نوريس بأن السهام الفضية تبدو "في فئة مختلفة" وأنها "أسرع بفارق كبير في كل منعطف"، مضيفًا: "أعتقد أن الصراع سيكون على المركز الثالث... لذلك لا يستحق الأمر حتى التفكير فيهما".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

أما في ترتيب السائقين، فيتمتع فيرستابن، صاحب الـ 304 نقاط، بفارق مريح أكثر في المركز الثاني خلف البطل المتوج بالفعل كيمي أنتونيللي، الذي جمع 402 نقطة، إذ يتقدم بفارق 37 نقطة على لويس هاميلتون، الذي سينطلق من المركز التاسع برصيد 267 نقطة، وبفارق 40 نقطة على كل من راسل ونوريس، اللذين يمتلكان 264 نقطة، مع بقاء 50 نقطة متاحة في سباقي قطر وأبوظبي.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على تقدم ريد بُل على مكلارين في بطولة الفرق يتطلب التغلب على سيارة واحدة على الأقل من سيارات الفريق البرتقالي، وذلك على حلبة تكشف أكبر نقاط ضعف سيارة "آر.بي22".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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