فيرستابن يريد من ريد بُل "مراجعة القرار" الذي كلّفه صدارة السباق في باكو
حثّ ماكس فيرستابن فريقه ريد بُل على مراجعة قرار وقفة الصيانة حيث كلفته سيارة الأمان فرصة تصدر سباق جائزة أذربيجان الكبرى الرئيسي للفورمولا واحد في باكو.
ارتطم نيك دي فريز سائق ألفا تاوري بالحائط في اللفة العاشرة ما تسبب بدخول سيارة الأمان.
وكانت ريد بُل قد قررت إدخال فيرستابن لمنصة الصيانة، لكن ومع خروجه كانت سيارة الأمان قد دخلت للمسار بهدف منح الوقت للمارشلز لإخلاء سيارة دي فريز.
وذلك ما منح منافسي الهولنديّ فرصة دخول المنصة وكسب الوقت، حيث تمكن زميله سيرجيو بيريز وشارل لوكلير سائق فيراري من الخروج أمامه.
وتمكن فيرستابن من تجاوز لوكلير خلال إعادة الانطلاقة، لكنه يشعر بأن توقيت وقفة الصيانة غير المدروس كلفه الفوز بالسباق.
فقال: "رأيت أن سيارة توقفت، اعتقدتُ أن السائق تعرض لقفل مكابح أو شيء من هذا القبيل".
وتابع: "هناك أمور للمراجعة في هذا السباق. من الواضح يمكنك رؤية تضرر إطار إحدى السيارات وبالتالي عدم إمكانية إعادتها للمرآب".
وأردف: "ذلك أمر علينا النظر فيه، لأن ذلك (وقفة الصيانة) أضرّت بسباقي".
واسترسل: "رأينا ذلك على الشاشات. بالطبع يمتلك الفريق معلومات أكثر. لكن كما قلت، سننظر إن كان هناك ما يمكن تحسينه".
وأضاف: "كما أنني لا أعلم توقيت اتخاذ القرار لدخول المنصة. من الصعب الحُكم في خضمّ اللحظة".
وكشف فيرستابن أنه حاول الضغط خلال إعادة الانطلاقة للاقتراب من بيريز ضمن حدود "دي آر أس" لكن ذلك أثّر كثيراً على إطاراته.
بالتالي قرر إدارة الإطارات خاصة وأنه كان يعاني مع توازن السيارة.
حيث قال: "ربما تسببت بتضرر إطاراتي. في مرحلة ما، كان عليّ الاكتفاء بالمركز، حاولت عدم الإضرار بالإطارات لاحقاً".
وأردف: "لكن من الصعب جداً الحصول على توازن جيد في مدخل ومنتصف المنعطف هنا. عانيت كذلك من صعوبة انعطاف ’أندرستير’ وفرط انعطاف ’أوفرستير’. كنت أجرّب الكثير من الأمور خلال السباق لتحسين التوازن وشعوري خلف المقود".
واختتم: "في النهاية وجدت تركيبة تناسبني، لأن اللفات العشر الأخيرة كانت أقوى وكنت مسروراً من السيارة".
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