فيرستابن يريد المزيد من التماسك في القسم الأمامي للسيارة

أدت التغييرات في القوانين لهذا الموسم نحو المزيد من "المؤثرات الأرضية" إلى تغيير طريقة تعامل الفرق مع السيارات.

ومع ازدياد وزن السيارات واقترابها بشكل أكبر من أرض الحلبة، ومن دون زاوية الانحناء المرتفعة التي كانت شائعة في الحقبة السابقة، فإن السيارات باتت تميل للمعاناة من صعوبة الانعطاف.

ومن المعروف عن فيرستابن بأنه يتألق مع سيارة قادرة على الانعطاف بشكل دقيق، حيث أنه قادر على التعامل مع أية نقاط ضعف يعاني منها القسم الخلفي للسيارة. ونقطة القوة هذه تلاشت هذا الموسم.

وضمن معرض كلامه في وقت سابق من الأسبوع، اعترف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن فيرستابن يريد تحسين السيارة كي تناسبه أكثر.

فقال في تصريح للنسخة الألمانية من موقعنا "موتورسبورت.كوم": "يمكننا القول أن السيارة لم تناسب فيرستابن بعد".

وأكمل: "إنه يحتاج إلى مقدمة قوية للغاية يمكنه الوثوق بها. ما يعاني منه الآخرون عند الكبح على سرعة 250 كيلومتراً في الساعة، لا يُعيق ماكس. سيارتنا لم تصل إلى النقطة التي يريدها بعد وهذا أمر يزعجه".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل جائزة أذربيجان الكبرى إن كان يسعى نحو المزيد من التعديلات لتقوية القسم الأمامي للسيارة، شرح فيرستابن بأنه يحثُ الفريق على ذلك، لكن الوضع ليس سيئاً كما يحاول البعض تصويره.

فقال: "بالتأكيد أرى بالطبع أن تشيكو مرتاح أكثر بعض الشيء مع السيارة مقارنة بالعام الماضي".

وأكمل: "بالنسبة لي، نعم، أودّ المزيد من مقدمة السيارة، وهذا ما نعمل عليه".

وتابع: "لا أقول بأنني غير مرتاح مع السيارة، لكن هذه السيارات ثقيلة، طويلة وعريضة، ومع زيادة الوزن، فإنك تريد سيارة تنعطف بشكل أفضل لأنها أسرع في المنعطفات".

وأردف: "يمكنك استخراج المزيد في التصفيات عندما تضغطها بشكل أكبر، وهذا ما لا أستطيع القيام به حالياً".

واسترسل: "الوضع ليس بهذا السوء. فزتُ بأربعة سباقات. لذا أكثر مما حققته العام الماضي خلال نفس الفترة. لذا، الوضع ليس سيئاً. بل يتعلق الأمر ببعض التعديلات الطفيفة".

من جهته، كرر كيفن ماغنوسن سائق هاس كلام فيرستابن حيال معاناة السيارات الحالية في الانعطاف بشكل مناسب مقارنة بسيارات الحقبة الماضية.

فقال: "أتفق مع ماكس حيال صعوبة انعطاف السيارات الحالية مقارنة بالسيارات السابقة".