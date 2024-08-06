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فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

يريد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم ثلاث مرات، تحقيق المزيد من الانتصارات خلال النصف الثاني من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

لم يحرز الهولندي أي فوز منذ سباق برشلونة، حيث يأمل أن تتحسن وتيرة السيارة مجدداً بعد العطلة الصيفية.

حيث قال في تصريح لـ "Viaplay": "علينا التحلي بالواقعية. لطالما قلتُ أنه سيأتي يوم تتغير فيه موازين القوى".

وأكمل: "هذا بالضبط ما حصل خلال السباقات الأخيرة".

وأردف: "علينا السير قدماً مع الفريق وإلا سنخوض موسماً صعباً وطويلاً".

وتابع: "أعتقد أن الوضع الحالي واضح للغاية. على الجميع العمل والالتزام الكامل وتقديم أفضل ما يمكن حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "نأمل أن نمتلك ما يكفي من الفرص للفوز بالسباقات لبقية الموسم".

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واسترسل: "من الواضح أنه علينا القيام بكل شيء بالشكل الصحيح، لكن المهمة لن تكون يسيرة. إن منافسينا يقدمون وتيرة ثابتة للغاية".

واستكمل: "لكن، آمل بعد العطلة الصيفية أن نحقق المزيد من الانتصارات".

بالمقابل، كرر فيرستابن عدم وجود أية مشاكل بينه وبين جيانبيرو لامبيازي مهندس سباقه.

فقال: "تم حل جميع المشاكل؛ ولن أخوض أية نقاشات إضافية في هذا الأمر".

وأكمل: "ليس علينا مناقشة أي شيء في هذا الصدد، بل مواصلة العمل. هذا ما يجب أن يكون عليه الحال".

واختتم: "لطالما كان الوضع هكذا، لكن في المرات الأخيرة تم اقتطاع العبارات من سياقها".

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