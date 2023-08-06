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فيرستابن يريد إنشاء فريق "جي تي 3" خاصاً به بدءاً من 2025

قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في الفورمولا واحد أنه يريد إنشاء فريق "جي تي 3" خاصاً به، بهدف الوصول لأعلى مستويات المنافسة ضمن سباقات التحمل.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

مع موقع "فيرستابن.كوم ريسينغ" (Verstappen.com) يريد الهولندي مع عائلته إنشاء فريق من سيارتي "جي تي 3" للمنافسة ضمن سلاسل مثل "تحدي جي تي العالمي" بدءاً من 2025.

حيث قال فيرستابن ضمن مقابلة مع مجلة فورمولا 1 الهولندية: "بدأت الفكرة من فريق ’ريد لاين’ لسباقات المحاكاة".

وأكمل: "مع موقع ’فيرستابن.كوم’ فإننا نقدم الرعاية والدعم لعدد من نشاطات التسابق. نحن متواجدون كذلك في ’دي تي أم’ وسباقات تحدي جي تي العالمي القصيرة مع تييري فيرميولين (ابن رايموند فيرميولين مدير أعمال فيرستابن) وكذلك مع والدي في الراليات، لكن الهدف النهائي هو إنشاء فريق السباقات الخاص بنا".

وأضاف: "الخطوة الأولى هي إنشاء فريقنا في ’جي تي 3’ ومن ثم نرى كيف ستسير الأمور. سيكون من الجميل أن نصل إلى أعلى مستويات سباقات التحمل".

واسترسل: "نحن نعمل على ذلك حالياً. وأريد إكمال هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن. تواجد فريق ’جي تي 3’ في 2025 مع سيارتين على الأقل، من المفترض أن نحقق ذلك".

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ويأمل فيرستابن الذي يشارك عادة في سباقات المحاكاة، إنشاء منصة تسمح بانتقاء المواهب من بين سائقي المحاكاة وتجهيزهم لخوض مسيرة في سباقات جي تي، حيث أكد أن طموحه لهذا المشروع يعادل طموحه ضمن عمله الحالي كسائق فورمولا واحد.

فقال: "حين أقوم بأمر ما، أقوم به بالشكل الصحيح. أريد الفوز مع هذا المشروع كذلك. المسألة تتعلق بإنشاء حجر أساس بدءاً من سباقات المحاكاة حتى ’جي تي 3’، كي لا يضطر السائقون لخوض طريق الكارتينغ وصولاً لسباقات السيارات، لأن هذه الطريقة باتت مكلفة كثيراً في الوقت الحالي".

وأردف: "نحن نعمل على هذا الأمر منذ فترة. انتهت فترة التخطيط، ونحن الآن ضمن مرحلة العمل".

تييري فيرميولين، إيميل فري ريسينغ فيراري

تييري فيرميولين، إيميل فري ريسينغ فيراري

تصوير: أليكسندر ترينيتز

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