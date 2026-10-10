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فيرستابن يريد أكثر من مجرد السباق القصير: "لا أعتبر هذا انتصارًا، الهدف هو الفوز في السباق الرئيسي"

تمكن ماكس فيرستابن من تسجيل أول فوز له بأية صيعة على حلبة مارينا باي التي لطالما كانت عصية عليه حتى خلال فترات هيمنته على الفورمولا 1 بعد انتصاره في السباق القصير في سنغافورة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

حقق ماكس فيرستابن الفوز بالسباق القصير لجائزة سنغافورة الكبرى بعد خسارة المركز الأول على الانطلاقة، مستفيدًا من حادثة جورج راسل الذي كان في الصدارة، ليعبر خط النهاية أولًا أمام ثنائي فيراري، لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

وأشار فيرستابن إلى أن خروج جورج راسل عن المسار بعد دوران سيارته ساهم في تحقيق الفوز، معترفًا بأن الحظ حالفه في هذه المناسبة، ومؤكدًا أن هدفه الأساسي يتمثل في الفوز بسباق الغد.

وقال: "لم تكن انطلاقتنا جيدة مجددًا، وهذا أمر نحتاج إلى تحسينه، لأنه إذا واجهنا موقفًا مشابهًا غدًا، فقد يتحول إلى مشكلة كبيرة".

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وأضاف: "لم نحظَ بانطلاقة مثالية، لكنني أعتقد أننا كنا محظوظين فيما يتعلق بالمشكلة التي واجهها جورج. بعد ذلك، قدت بهدوء وحققت الفوز. بالطبع، أنا سعيد جدًا بالفوز بالسباق القصير، لكن هدفي الرئيسي هو الفوز بسباق الغد".

وفي حديثه عن الوتيرة التي حافظ عليها طوال عطلة نهاية الأسبوع، تطرق فيرستابن إلى سباق الغد قائلًا: "كما قلت، أريد الفوز غدًا. لا أعتبر هذا الانتصار بمثابة فوز في السباق الرئيسي".

واختتم: "آمل أن نخوض حصة تصفيات جيدة. سيكون جميع منافسينا سريعين في التصفيات والسباق، لكن علينا التأكد من أننا الأفضل. آمل أن نشهد معركة رائعة".

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