فيرستابن يرفض فكرة عدم إمكانية جلب مزيد من الأداء للسيارة

خلال جائزة بريطانيا الكبرى، برزت مرسيدس كأحد أسرع المنافسين للعلامة النمساوية بل حتى أن السهام الفضية نجحت بحجز صف الانطلاق الأول مع جورج راسل ولويس هاميلتون.

وفي السباق، تميّزت مكلارين كذلك حيث نجح سائقاها بتجاوز فيرستابن خلال القسم الأول على حلبة سيلفرستون.

ورغم أن الهولندي نجح في النهاية برفع وتيرته ليتجاوز لاندو نوريس ويشنّ هجومه على لويس هاميلتون المتصدر، لكن بطل العالم سبع مرات تمكن من تحقيق الفوز على أرضه وأمام جمهوره.

وعلى هامش الجولة، تكلم فيرستابن حول فكرة عدم إمكانية تحسين السيارة خاصة مع الوصول للموسم الثالث من حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.

حيث قال: "لم تكن هذه الجولة مثالية لنا، كنا نحاول تجربة بعض الأمور في السيارة".

وأكمل: "لو لم نعانِ من تضرر الأرضية، لكنت في موقع أفضل للمنافسة على قطب الانطلاق الأول. وهذه نظرة إيجابية للوضع، علينا مواصلة الضغط".

وأضاف: "علينا مواصلة جلب التحديثات التي أعلم أنها قادمة، آمل أن تعمل بشكل أفضل مما لدى المنافسين".

واسترسل: "أرفض التفكير بأنه لا يمكن إيجاد المزيد من الأداء، فإن هذا يعني أنك كسول".

واستطرد: "أنا واثق أن الجميع في المصنع يضغط بكل قوة لمحاولة جلب التحديثات ورفع الأداء".

واختتم: "لكن من الواضح أن هناك الكثير من الأشخاص الأذكياء مع الفرق الأخرى يقومون بالأمر نفسه".