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فيرستابن يرغب بعودة حلبة موجيللو إلى روزنامة الفورمولا 1

أعرب بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن عن رغبته في رؤية حلبة موجيللو تعود إلى روزنامة الفورمولا 1.

حلبة موجيللو

عادت حلبة موجيللو، التي تُعتبر في الأساس مضماراً لسباقات الدراجات النارية، إلى سباقات الفورمولا 1 في عام 2020 لاستضافة جائزة توسكانا الكبرى بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وقال سائق فريق ريد بول في مقابلة مع بودكاست "Box Box Box" أن حلبة موجيللو يجب أن تضاف مجدداً إلى روزنامة الفورمولا 1، موضحاً أنه "يحب الحلبات التي تتميز بالمنعطفات السريعة والمسارات السلسة".

وأشار فيرستابن إلى أنه يفضل حلبات مثل "سبا" و"سوزوكا". كما أكد رغبته برؤية المزيد من هذه الحلبات في الفورمولا 1. 

وعندما سُئِل عما إذا كان يفضل رؤية حلبات بيضاوية في البطولة، أجاب قائلاً: "ضمن روزنامة الفورمولا 1؟ لا."

وأضاف الهولندي بطل العالم ثلاث مرات: "أستمتع بالقيادة على تلك الحلبات في الألعاب الإلكترونية". 

وأكمل: "لكن ليس في الواقع. أحب مشاهدة سباقات إندي كار وناسكار، لكنني لن أستمتع بالقيادة على تلك المسارات!".

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