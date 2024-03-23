فيرستابن يردّ على فيراري وينتزع قطب الانطلاق الأول في أستراليا أمام ساينز وبيريز

ريد بُل تبحث عن مزيد من الأداء بعد وتيرة فيراري "المثيرة جداً للإعجاب" في أستراليا

فورمولا 1 ريد بُل تبحث عن مزيد من الأداء بعد وتيرة فيراري "المثيرة جداً للإعجاب" في أستراليا

هاميلتون "أقل ثقة من أي وقت مضى" بالسيارة في أستراليا

فورمولا 1 هاميلتون "أقل ثقة من أي وقت مضى" بالسيارة في أستراليا

زمن فيرستابن الأسرع بلغ دقيقة و15.915 ثانية وذلك في آخر لفة سريعة له من القسم الثالث للتصفيات.

ولم يتصدر الهولندي أية حصة تجارب طوال هذه الجولة، لكنه ضغط بكل ما لديه في التصفيات متقدما بما يقارب ربع ثانية حارماً فيراري من فرصة قطب الانطلاق الأول.

ورغم غياب ساينز عن سباق السعودية بسبب خضوعه لعملية استئصال الزائدة الدودية، لكن الإسباني كان الأسرع في القسمين الأول والثاني وبدا أنه قادر على تحدي فيرستابن.

ومع الطلعات الأولى للقسم الأخير، سجل فيرستابن دقيقة و16.048 ثانية، وهو توقيت لم ينجح أي سائق في الاقتراب منه، ومن ثم تلاه بلفة أخرى مذهلة بلغت دقيقة و15.915 ثانية، ليصبح الوحيد الذي كسر حاجز الدقيقة و16 ثانية.

ورغم أن ساينز وجد بعض الأداء في القسم الأول للمسار، لكنه لم يتمكن من دفع سيارته فيراري لمزيد من الأداء ليكتفي بالمركز الثاني.

بيريز أنهى الحصة ثالثاً وبفارق ضئيل للغاية أمام لاندو نوريس سائق مكلارين والذي أظهر أداء أقوى من زميله النجم المحلي أوسكار بياستري.

شارل لوكلير فصل بين سيارتي مكلارين حيث لم ينجح بتقديم لفة متكاملة جيدة لينهي الحصة خامساً.

جورج راسل كان سائق مرسيدس الوحيد في القسم الثالث، بعد خروج زميله لويس هاميلتون من القسم الثاني، ليتأهل سابعاً أمام يوكي تسونودا.

لانس سترول سائق أستون مارتن أكمل لفة سريعة واحدة وأنهى تاسعاً وأمام زميله ألونسو الذي تخلى عن أول لفة سريعة له في القسم الأخير بسبب خروجه إلى المنطقة الحصوية ولم يتمكن من تسجيل لفة جيدة بما يكفي في المحاولة التالية.

لويس هاميلتون نتيجة تقدم سترول عليه في القسم الثاني، سينطلق من المركز 11 وأمام أليكسندر ألبون الذي قاد سيارة لوغان سارجانت، بعد تحطيم سيارته في التجارب الحرة الأولى وعدم وجود هيكل احتياطي ما أجبر ويليامز على منحه سيارة زميله.