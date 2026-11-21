فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن يردّ على جورج راسل بعد صدامهما في لاس فيغاس

أكد ماكس فيرستابن أنه لا ينوي إضاعة وقته في الحديث عن الحادثة التي جمعته بسائق مرسيدس، جورج راسل خلال حصة التجارب الحرة الثالثة لجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1.

رونالد فوردينغ

منشور: 21-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

خلال حصة التجارب الحرة الأخيرة لجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، تقاطع مسار ماكس فيرستابن وجورج راسل مجددًا.

فقد تجاوز السائق الهولندي منافسه في مرسيدس، لكنه أبطأ بعد ذلك أمامه، وغيّر اتجاهه عدة مرات وفقًا للحكّام.

وبعد ذلك، حاول راسل المرور من الجهة الداخلية لبطل العالم أربع مرات، ما أدى إلى احتكاك بين السيارتين عند المنعطف الرابع عشر.

واستُدعي السائقان للمثول أمام الحكّام، الذين قرروا في النهاية الاكتفاء بتوجيه تحذير إليهما. وعلى عكس التوبيخ الرسمي، لا يترتب على التحذير أي عواقب على الإطلاق.

وعندما سُئل فيرستابن عن الحادثة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب التصفيات التأهيلية، لم يُبدِ الهولندي اهتمامًا كبيرًا بمناقشتها. وعندما طُلب منه توضيح ما حدث، اكتفى بالرد: "لا شيء. لم يحدث شيء".

لكن راسل شنّ لاحقًا هجومًا لاذعًا على سائق ريد بُل خلال حديثه إلى وسائل الإعلام. وقال في تصريح لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا، من بين أمور أخرى:

"لن أقبل ببساطة أن يأتي شخص ويعاملني بهذه الطريقة، ثم يتصرف وكأنه أكبر وأفضل من الجميع. لا بد أن يقف أحد في وجه هذا الرجل".

في المقابل، لم يتأثر فيرستابن كثيرًا بهذه التصريحات. وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الصدام خلال الجلسة الإعلامية المخصصة للصحافة الهولندية، التي أقيمت لاحقًا في حظيرة الفرق في لاس فيغاس، أجاب النجم الهولندي:

"لا أريد حتى إضاعة وقتي في الحديث عن ذلك. الأمر لا يستحق ذلك بالنسبة إليّ على الإطلاق".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Jim Watson / AFP via Getty Images

وعندما أُشير إلى أن الحكّام ذكروا في وثيقة الاتحاد الدولي للسيارات وجود اتفاق شرف بين السائقين خلال اللفات التحضيرية، يُفترض بموجبه أن يحافظ السائقون على مراكزهم ويتجنبوا إعاقة بعضهم بعضًا قبل بدء لفة سريعة، رد فيرستابن قائلًا: "لم أرَ مثل هذا الاتفاق في حياتي".

كما أوضح الحكّام أنهم لم يمنحوا أهمية كبيرة لاتفاق الشرف الذي أشار إليه راسل عند اتخاذ قرارهم، بل ركزوا بدلًا من ذلك على تصرفات السائقين.

وجاء في قرار الحكّام:

"أخذ الحكّام هذه التوضيحات في الاعتبار، لكنهم يرون أن مثل هذه التفاهمات غير الرسمية ذات أهمية محدودة عند تقييم الحادثة. وكانت العوامل الحاسمة هي التحركات الفعلية لكلتا السيارتين وموقع كل منهما بالنسبة إلى الأخرى".

واللافت بشكل خاص أن السائقين سينطلقان من الصف الأول على شبكة الانطلاق في لاس فيغاس مساء السبت، بعد عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق التي تلقاها أندريا كيمي أنتونيللي، لكن فيرستابن يؤكد أن الصدام لم يمنحه أي دافع إضافي لإبقاء راسل خلفه.

حيث قال: "لا، بالتأكيد ليس هذا ما أستمد منه حافزي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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