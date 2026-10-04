تجدد الجدل حول سترات التبريد خلال عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1 في ماليزيا. فقبل عامين، دارت مناقشات خلف الكواليس بشأن جعل ارتداء سترة التبريد إلزاميًا، وهو اقتراح أبدت فيا انفتاحًا عليه، لكن الفكرة أُلغيت في نهاية المطاف بعد معارضة قوية من عدد من السائقين.

وكان فيرستابن من بين السائقين الذين عارضوا الفكرة بشدة آنذاك. ووصف الهولندي السترة المبرّدة بأنها غير مريحة خلف المقود، مشددًا على ضرورة أن يظل استخدامها خيارًا حرًا دائمًا، حتى لو كان ذلك يعني حمل نصف كيلوغرام من الوزن الإضافي للسائقين الذين لا يرغبون في استخدامها.

وفي النهاية، وافقت فيا على ترك الأمر اختياريًا، لكن راسل أعاد طرح الموضوع في سيبانغ. وقال سائق مرسيدس إنه يرغب في ارتداء السترة، موضحًا أن فريقه لم يطور النظام بالقدر الكافي، ببساطة لأن الفريق اتخذ خيارات أخرى في ظل سقف الميزانية.

ويرى راسل أن من الأفضل أن تمنح فيا جميع الفرق ميزانية إضافية لهذا الغرض، لكن فيرستابن يرفض هذا الاقتراح. فلا يزال بطل العالم أربع مرات معارضًا لاستخدام سترة التبريد، ويجادل بأن الحرارة تمثل تحديدًا نوع الظروف القاسية التي يتدرب سائقو الفورمولا 1 على مواجهتها.

وقال فيرستابن خلال لقائه مع وسائل الإعلام الهولندية: "لست بحاجة إلى سترة التبريد هذه، ولن أستخدمها. ربما أتأثر بالحرارة بدرجة أقل، على ما أعتقد".

وأضاف: "عندما تكون داخل السيارة، نعم، يكون الجو حارًا، لكن هذا جزء من الأمر. ولهذا تتدرب، وعليك التأكد من أنك تتمتع بلياقة بدنية كافية لتحمل هذه الظروف. وعندما تخرج من السيارة بعد السباق، فمن الطبيعي أن تحتاج إلى شرب الكثير من السوائل وتناول شيء ما بسرعة أيضًا".

وبعيدًا عن الاستعداد المعتاد والتعافي بعد السباق، يعتقد فيرستابن أن تدخل فيا في هذا الأمر سيكون مبالغًا فيه إلى حد بعيد. وكان راسل قد وصف التسابق في ظروف مثل تلك الموجودة في ماليزيا بأنه أشبه بالتسابق داخل ساونا، لكن فيرستابن يرى أن هذا الوصف ينطوي على بعض المبالغة أيضًا.

ورد فيرستابن قائلًا: "أعتقد أن الساونا الفنلندية الحقيقية، بدرجة حرارة تتراوح بين 85 و100 درجة، تكون حارة جدًا! ولا ينبغي المبالغة في الشكوى من الأمر أيضًا".

وتابع: "الجو حار، لكن هذا جزء من اللعبة. عليك التدرب على تحمّل ذلك. بالطبع، الأمر غير مريح، لكن في كل رياضة عليك دفع نفسك إلى أقصى حدودها. لا يمكنك الاكتفاء بالتجول دون بذل جهد".

ويرى فيرستابن أيضًا أن جميع السائقين قادرون على التدرب للتعامل مع هذه الظروف. وأوضح الهولندي أنه عمل على تحسين قدرته على التحمل من خلال تدريبات إضافية، ما يجعله الآن أكثر قدرة على التعامل مع أجواء سيبانغ مقارنة بعام 2017، عندما حقق الفوز في آخر جائزة كبرى أقيمت في ماليزيا حتى الآن.

فقال: "نعم، أعتقد أنني أصبحت الآن أكثر لياقة وقوة قليلًا مقارنة بما كنت عليه آنذاك. عندما كان عمري 18 عامًا، كنت أعاني أحيانًا بدرجة أكبر قليلًا من الحرارة أيضًا. لكن في النهاية، عليك فقط أن تتدرب أكثر في الأجواء الحارة، وربما داخل الساونا، حتى تصبح أكثر قدرة على تحملها".

واختتم: "يتعلق الأمر بالقدرة على البقاء هناك لفترة أطول، وتحمل التعرق وارتفاع حرارة رأسك كثيرًا، وكل هذه الأمور. لذا، ربما عليّ اصطحابه هو (راسل) إلى الساونا في وقت ما!".