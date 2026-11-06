فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

فيرستابن يرد على تصريح وولف بشأن انتهاء حقبة سائقي الفورمولا 1 "القساة"

دافع ماكس فيرستابن عن أسلوبه الخاص وكثرة شكواه عبر محادثات الراديو.

منشور: 06-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

ردّ بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1، ماكس فيرستابن، على تصريحات مدير فريق مرسيدس توتو وولف، الذي اعتبر فيها أنّ حقبة سائقي الفورمولا 1 "القساة" قد انتهت.

وعقب حسم كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس لقبه العالمي الأول في سباق جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، استشهد وولف بالسائق البالغ من العمر 20 عامًا بوصفه نموذجًا لجيل جديد من الأبطال.

وقال وولف: "لقد انتهى نموذج سائق السباقات الذي يقوم على فكرة الفوز بأي ثمن، والأنانية، والانتهازية، والقسوة لتحقيق مصلحته الشخصية".

وأضاف: "لدينا بطل جديد يجسد قيمًا مثل التواضع والنزاهة والوفاء والاحترام، ويكون على طبيعته. ينبغي أن يكون قدوة لكثير من السائقين الشباب الآخرين في الفئات الناشئة، كما ينبغي أن يكون قدوة لبعض السائقين المتعجرفين في الفورمولا 1، كثيري التذمر بلا نهاية عبر محادثات الراديو، والذين يشتكون باستمرار، والذين يتسببون في الحوادث".

ولم يذكر وولف أسماء أي سائقين، لكن فيرستابن وبطل العالم مرتين فرناندو ألونسو سُئلا عن رأيهما في هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي للسائقين في إنترلاغوس.

وقال فيرستابن: "أعني، يحق لكل شخص أن يكون له رأيه، أليس كذلك؟ ليس لديّ ما أضيفه حقًا. فكل شخص مختلف عن الآخر على أي حال. وأعتقد أنّ هذا ما يجعل الفورمولا 1 جيدة، لأن وجود شخصيات متشابهة لدى الجميع سيكون أمرًا مملًا للغاية".

ودُعي ألونسو إلى مشاركة رأيه بشأن تصريحات وولف، لكنه رفض التعليق.

وكان فيرستابن أكثر إسهابًا عندما انتقل الحديث إلى رسائله عبر الراديو، التي شهدت في مناسبات عديدة شكواه من السيارة خلال هذا الموسم.

وأوضح السائق الهولندي: "عندما تسمعونني أشتكي من تبديلات السرعات أو أي أمر آخر، فذلك ببساطة لأنني لا أشعر بالرضا أبدًا، ولأنني أعتقد دائمًا أنّ هناك أمورًا معينة يمكن تحسينها، وأحاول باستمرار ضبط التفاصيل بدقة أكبر أو إيجاد سبل للتطوير".

وأردف: "لذلك، إذا بدا لكم ذلك شكوى أو ما شابه، فالأمر يتعلق أكثر برغبتي في التأكد من أنّ الفريق يواصل التدقيق في التفاصيل ومحاولة إيجاد المزيد من أجزاء الثانية على اللفة، لأنني أعلم أنّ هناك المزيد من الوقت الذي يمكن استخلاصه من السيارة".

ويحتل فيرستابن المركز الثاني في ترتيب السائقين مع دخول عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بسباق جائزة البرازيل الكبرى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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