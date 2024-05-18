فيرستابن يردّ بقوة منتزعاً قطب الانطلاق الأول في تصفيات إيمولا النارية أمام ثنائي مكلارين

تحديث: تلقى أوسكار بياستري سائق مكلارين عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة انطلاق سباق الغد في إيمولا على إثر إعاقته كيفن ماغنوسن في التصفيات، بالتالي سينطلق من المركز الخامس.

رغم الصعوبات التي واجهتها ريد بُل في التجارب الحرة على حلبة إيمولا، لكن الهولندي نجح بالتغلب على كل ذلك وصدّ هجمات مكلارين وفيراري ليتصدر التصفيات محققاً قطب الانطلاق الأول.

وتميزت التجارب التأهيلية في إيمولا بمنافسة شديدة لعلها الأقرب على الإطلاق في كامل حقبة المؤثرات الأرضية حتى الآن، وهذا دليل أكيد على تطور السيارات وسعي الفرق الدائم لتحسين الأداء.

وتجلى ذلك بشكل واضح في الفروقات الضئيلة التي شهدتها التصفيات خلال جميع أقسامها.

ويبدو أن حزم التحديثات لفريقَي فيراري ومكلارين تعمل كما يجب، حيث نجحا بتسليط الضغط على ريد بُل طوال الجولة، وسط تألق يوكي تسونودا سائق آربي الذي لفت الأنظار بلفاته السريعة للغاية.

مجريات الحصة

القسم الأول: خيار إطارات فيراري

بدأت جميع السيارات الحصة على إطارات سوفت، ما عدا فيراري التي اختارت البدء على ميديوم.

وأول من كسر حاجز الدقيقة و16 ثانية كان أوسكار بياستري سائق مكلارين، حيث سجل الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و15.940 ثانية متقدماً على ماكس فيرستابن سائق ريد بثل بـ 0.073 ثانية.

أزمنة فيراري على متن ميديوم لفتت الأنظار للغاية، حيث وضع كارلوس ساينز سيارته بالمركز الثالث المؤقت بفارق 0.075 ثانية فقط عن بياستري، بينما كان زميله شارل لوكلير سادساً بأقل من عُشري ثانية.

وشهد القسم الأول لحظة فقد فيها فرناندو ألونسو السيطرة على سيارته أستون مارتن ليخرج إلى المنطقة الحصوية لكن دون التعرض لحادثة. في تذكير بحادثته القوية التي تعرض لها خلال التجارب الحرة الثالثة.

ولاحقاً، قفز لاندو نوريس أمام زميله بياستري لينتزع الصدارة المؤقتة منه بفارق 0.025 ثانية فقط.

لكن نهاية القسم الأول شهدت تغيرات في المواقع ومفاجأة لفترة قصيرة تمثلت بتقدم نيكو هلكنبرغ سائق هاس للمركز الأول المؤقت أمام سيارتي مكلارين.

ومن ثم دفعه فيرستابن للمركز الثاني بفارق 0.079 ثانية، ومن ثم دفعه لوكلير (ميديوم) بدوره للمركز الثالث، حيث وضع أصيل موناكو سيارته بفارق 0.061 ثانية خلف فيرستابن.

بينما فشل في التأهل كل من لوغان سارجنت (ويليامز)، دانيال ريكاردو (آربي)، جو غوانيو (ساوبر)، كيفن ماغنوسن (هاس) وألونسو الذي تخلى عن محاولته الأخيرة وعاد للمرآب.

القسم الثاني: تألّق تسونودا وفشل بيريز بالتأهل

بدأ فيرستابن القسم الثاني بلفة ممتازة على إطارات سوفت مع دقيقة و15.386 ثانية دفعته للمركز الأول المؤقت.

لكن ردّ لوكلير جاء سريعاً لينتزع المركز الأول من الهولندي بفارق 0.058 ثانية، قبل أن يتقدم يوكي تسونودا سائق آربي للمركز الثاني بفارق 0.030 ثانية بلفة مذهلة سمحت له بوضع سيارته أمام فيرستابن وثنائي مكلارين.

مرسيدس كانت مهددة بعدم التأهل، لكن سائقيها تمكنا من الانتقال للقسم الثالث والأخير. وكذلك حال دانيال ريكاردو الذي نجح بذلك أيضاً، محققاً المركز العاشر.

لكن المفاجأة كانت بعدم قدرة سيرجيو بيريز على التأهل للقسم الثالث، ليكتفي بالمركز 11 أمام إستيبان أوكون (ألبين)، لانس سترول (أستون مارتن)، أليكسندر ألبون (ويليامز) وبيير غاسلي (ألبين).

القسم الثالث: عودة فيرستابن

بدأت الطلعات السريعة الأولى، وتم بالفعل كسر حاجز الدقيقة و15 ثانية من قبل فيرستابن ونوريس.

حيث سجل الهولندي الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و14.869 ثانية وبفارق 0.073 ثانية فقط أمام سائق مكلارين.

لوكلير احتل المركز الثالث بفارق 0.147 ثانية عن فيرستابن وأمام بياستري وساينز.

بينما كان ترتيب المراكز الخمسة الأخيرة كالتالي: راسل، تسونودا، هاميلتون، هلكنبرغ وريكاردو.

وبدا أن المعركة ستحتدم بشدة في الطلعات السريعة الثانية.

لم تفلح محاولات فيراري في تحسين أزمنتهما. بالمقابل، عاد فيرستابن بقوة كبيرة ليحسّن زمنه بأكثر من عُشر ثانية مسجلاً دقيقة و14.746 ثانية، وبدا أن مكلارين فقط قادرة على مجاراة ريد بُل.

وبالفعل، اقترب بياستري كثيراً من فيرستابن ليحرز المركز الثاني بفارق 0.074 ثانية أمام زميله نوريس الذي احتل المركز الثالث بفارق 0.091 ثانية عن الهولندي.

لوكلير وساينز أكملا الحصة بالمركزين الرابع والخامس، أمام راسل، تسونودا وهاميلتون.

بينما أكمل ريكاردو وهلكنبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب التأهيلية