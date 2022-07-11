فيرستابن يُدين تصرفات التحرش "الصادمة" بين الجمهور في النمسا

قبيل سباق يوم الأحد على حلبة ريد بُل رينغ، انتشرت تقارير عبر قنوات التواصل الاجتماعي تفيد بتصرفات تحرش جنسيّ وعنصريّ من بعض الأشخاص ضمن الجمهور.

وأدى ذلك إلى إصدار الفورمولا واحد بياناً أكدت فيه أنها ستتصرف حيال ما يجري، إضافة لإجراء نقاشات حول هذه المشكلة مع مروّجي الجائزة، واصفة تلك التصرفات "بغير المقبولة"، علاوة على زيادة مستوى التدقيق الأمني خلال السباق.

ووصف لويس هاميلتون سائق مرسيدس تلك التصرفات "بالمقرفة"، بعد أن أدان كذلك تهليل بعض المتفرجين فرحاً أثناء حادثته خلال تصفيات يوم الجمعة.

وشهدت الحلبة وصول أكثر من خمسين ألف مشجع هولنديّ لتشجيع فيرستابن، الذي فاز أربع مرات على هذه الحلبة.

وأدان الهولنديّ تلك التصرفات خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، فقال: "بالطبع ذلك ليس أمراً جيداً. لا يجب أن تحصل مثل هذه الأمور. قرأت بعض التصرفات الصادمة، ذلك ليس مقبولاً بالتأكيد".

وأكمل: "لا يجب أن تكون هناك ضرورة لقول هذه البديهيات، أعتقد بأنها أمور يجب أن تكون مفهومة ولا يجب أن تحصل".

وتابع: "هكذا يجب على الإنسان السويّ أن يفكر ويتصرف".

ويشعر فيرستابن بإمكانية إدخال تحسينات على المستوى الأمني والإشرافيّ لمساعدة الجمهور الذي قد يتعرض للتحرش أو المضايقة. كما أشار إلى ضرورة تحديد كمية الكحول المسموح بيعها للجمهور، لكنه شدّد على أن هذا "ليس عذراً".

وتم إحضار بعض الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات، لمناقشة المسألة مع ممثلين من البطولة إلى البادوك، وذلك كفرصة كذلك للقاء سائقيهم المفضلين بعد السباق.

وتواصلت مرسيدس مع امرأة تعرضت لتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص قالوا أنها لا تستحق الاحترام لأنها من مشجعي هاميلتون.

حيث قام أحد موظفي مرسيدس بإيجادها وجلبها إلى المرآب بعد السباق للقاء الفريق.

"علمنا ما حصل. إن كنتَ إنساناً تُسيء للآخرين بأية طريقة كانت، جنسية، عرقية وغيرها، فإنك ببساطة لا تستعمل عقلك، والكحول ليس عذراً لذلك" قال وولف.

وتابع: "علينا إدانة كل تلك التصرفات والطلب من أولئك ’الأغبياء’ البقاء في منازلهم".

ووصف هاميلتون تقارير الإساءة والتحرش تلك "بالصادمة نوعاً ما" مشدداً على ضرورة مواصلة الفورمولا واحد محاربة مثل تلك التصرفات.

فقال: "علينا جميعنا أن نعمل معاً لنشر الكلمة الإيجابية. يجب أن يشعر الجميع هنا بالأمان وتشجيع من يحلو لهم تشجيعه".

واختتم: "لا يجب أن يكون العرق أو الجنس أو اللون عاملاً في ذلك. بل يجب أن يحظى الجميع بوقت رائع (على الحلبة)".