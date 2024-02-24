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الشرق الأوسط
فورمولا 1 التجارب الشتوية

فيرستابن يدلي برأيه حول مشاكل أغطية التصريف في الحلبات

تكلم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل حول رأيه في مشاكل انفلات أغطية التصريف في الحلبات والتي باتت مشكلة متكررة.

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المارشلز يحاولون إصلاح غطاء التصريف

المارشلز يحاولون إصلاح غطاء التصريف

سيمون غالوي/ صور لات

رغم حصول مثل هذه المشاكل على مرّ المواسم السابقة وفي عدة حلبات، لكن حقبة المؤثرات الأرضية الحالية تزيد من تكرار هذه المشكلة.

وخلال التجارب الشتوية ما قبل موسم 2024، في البحرين، تم إيقاف الحصة مرتين يومي الخميس والجمعة بسبب انفلات غطاء تصريف رغم تثبيته في مكانه بالاسمنت، لكن دون أضرار كبيرة للسيارات لحسن الحظ.

وجاءت هذه الحادثة بعد عدة أشهر من تضرر سيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز بشكل بالغ، حين صعد على غطاء تصريف في التجارب الحرة الأولى لجولة لاس فيغاس، ما أدى لتأخير التجارب عدة ساعات لإيجاد حل.

ويخطط المنظمون في البحرين لحل هذه المشكلة عبر ملء أقنية التصريف بالاسمنت كحل مؤقت.

لكن من المتوقع أن تتكرر هذه المشكلة في حلبات أخرى قادمة.

حيث قال فيرستابن في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالتأكيد، مع سيارات المؤثرات الأرضية الحالية، فإن الأمر أسوأ بعض الشيء".

وأكمل: "لكن يبدو أننا نقود في أماكن لا تسير عليها سيارات كثيرة، فيما يتعلق بطريقة خوض المنعطف  وما شابه ذلك. ربما من الممكن دراسة مثل هذه المشكلة بشكل أكبر".

وأردف: "نعلم أن هذه مشكلة واردة الحدوث مع هذه السيارات، لكن في حلبات معينة فإن مواقع أغطية التصريف معروفة".

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المارشلز يعملون على حل مشكلة انفلات غطاء التصريف

المارشلز يعملون على حل مشكلة انفلات غطاء التصريف

تصوير: صور موتورسبورت

واسترسل: "بالتالي يمكننا التحقق من كل شيء قبل بدء الجولة، وإلا فإن النتيجة هي تضرر السيارات".

واستكمل: "بشكل خاص مع قانون سقف النفقات، فلا أحد يريد مثل هذه المشاكل".

من جهته، يتفق ساينز مع فيرستابن حيال ضرورة حلّ المشكلة، حيث قال: "إنها مشكلة جدية لأن عواقبها كبيرة. علينا النظر في حلها للمستقبل كي لا تتكرر".

وكذلك الحال مع لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي حثّ على حل المشكلة بأسرع وقت.

فقال: "من الواضح أنها مصدر قلق. نأمل أن تقوم ’فيا’ بحلّها عبر تثبيت الأغطية قبل بدء الجولة".

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