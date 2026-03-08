فيرستابن يدعو الاتحاد الدولي إلى اتخاذ إجراءات حيال قواعد الفورمولا 1 لعام 2026

يشهد هذا العام تطبيق ما يمكن اعتباره أكبر تغيير تنظيمي في تاريخ الفورمولا 1، مع تعديلات على كل من هيكل السيارة ووحدة الطاقة، حيث أصبح الاعتماد أكبر على الطاقة الكهربائية.

وقد أثار ذلك جدلاً واسعًا، لأنه يعني أن إدارة البطارية ستلعب دورًا أكبر في السباقات، ما يضطر السائقين إلى استخدام تقنيات "غير طبيعية" مثل خفض الغيارات على الخطوط المستقيمة.

ولا يخفى على أحدٍ أنّ الكثير من السائقين ليسوا من محبي ذلك، خصوصًا فيرستابن، الذي وصف القواعد الجديدة قبل الموسم بأنها "ضد التسابق" و"مثل الفورمولا إي بالمنشطات"، وهو موقف تكرره الكثير من الأصوات الأخرى.

ويشمل ذلك لاندو نوريس، الذي اعتبر أن سباق ملبورن الافتتاحي كان فوضويًا وخطيرًا للغاية بسبب تقلب المواقع باستمرار، بينما يقول إستيبان أوكون إن السيارات "مؤلمة" للقيادة.

ويأمل فيرستابن أن تدفع هذه المطالب الاتحاد الدولي للفورمولا 1 للاستماع، وسط تهديدات بأنه قد يترك البطولة عند نهاية عقده الحالي في 2028 بسبب عدم رضاه عن القواعد الجديدة.

وقال بطل العالم أربع مرات: "أنا أحب السباقات، لكن هناك حد لما يمكن تحمله. أعلم أنهم، حسنًا، أعتقد أنهم على استعداد للاستماع، الاتحاد الدولي والفورمولا 1، لكني آمل أن تكون هناك بعض الإجراءات، لأنني لست الوحيد الذي يقول ذلك، الكثيرون يتحدثون بنفس الشيء".

وأضاف: "سواء كان السائقون أو الجماهير، نحن فقط نريد الأفضل للرياضة. ليس الهدف أن نكون ناقدين لمجرد النقد. نحن ناقدون لسبب، نريد أن تكون الفورمولا 1 حقيقية، كما تعرفون، فورمولا 1 حقيقية على المنشطات. اليوم، بالطبع، لم يكن الأمر كذلك."

ويأمل سائق ريد بُل أن تحدث هذه التغييرات خلال العام، لكنه حذر بأن "الأمر لا يتعلق بتعديلات صغيرة فقط"، بعد أن استنزف بطاريته في لفة الانطلاق في ألبرت بارك.

وقال فيرستابن، عند سؤاله مرة أخرى عن احتمال اعتزاله: "ما يجب أن يقلقوا بشأنه هو القواعد، ركزوا فقط على ذلك. يطرحون الأسئلة وأنا أعطي رأيي فيما أحب أن أراه وما أعتقد أنه أفضل للرياضة لأنني أهتم بها، أحب السباقات وأريد أن تكون أفضل من هذا، صحيح؟".

وأضاف: "لذا دعونا نرى ما الذي يمكننا فعله. آمل أن نتمكّن من إيجاد بعض الحلول المختلفة ليصبح الأمر أكثر متعة للجميع".

ويأتي ذلك رغم قوله يوم الخميس إن "الأوان قد تأخر قليلًا" لإجراء تغييرات، بالنظر إلى كمية الأموال والوقت التي استُثمرت في هذه القواعد.