فيرستابن يدعم أنتونيللي بعد حادثة تصفيات باكو: "الناس ينسون كم يبلغ من العمر"

بعد مرحلة أوروبية قوية جدًا من موسم الفورمولا 1، والتي كانت في الواقع إحدى نقاط ضعفه في العام الماضي، ارتكب أنتونيللي خطأً نادرًا خلال التصفيات في باكو.

واصطدم متصدر البطولة بالجدار الداخلي عند المنعطف الأول خلال محاولته السريعة الثانية في القسم الأول، لينهي حصته التأهيلية مبكرًا ويُجبره ذلك على بدء سباق السبت من المركز السادس عشر على شبكة الانطلاق.

وكان أنتونيللي غاضبًا بشكل خاص من نفسه بعد ذلك، وقال إنه فوجئ بتغير ظروف الحلبة، وخصوصًا بمدى قوة استجابة المحور الأمامي عند الانعطاف خلال تلك المحاولة.

ومع ذلك، لا يبدو أن هناك سببًا للهلع في الوقت الحالي. فمع تقدمه بفارق 81 نقطة عن أقرب منافسيه على اللقب، تبدو أفضليته مريحة، فضلًا عن أن مرسيدس سريعة جدًا في باكو، ما يعني أن السائق الإيطالي الشاب لا يزال قادرًا على تحقيق حصيلة نقاط قوية جدًا.

ويشارك فيرستابن هذا الرأي، مشددًا على أن لحظات مثل تلك التي حدثت يوم الجمعة تمثل جزءًا من عملية التعلم بالنسبة إلى سائق شاب، وهو أمر يرى أنه لا ينبغي للجماهير نسيانه.

وقال فيرستابن عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن حادثة أنتونيللي: "يمكن أن يحدث شيء من هذا القبيل. من الواضح أن هذا مؤلم بالنسبة إليه، لكن كما تعلمون، لا يزال صغيرًا جدًا".

وأضاف: "ربما ينسى الناس ذلك أحيانًا، وكذلك في الطريقة التي يتحدثون بها عنه هذا الموسم. لكن هذه لحظة للتعلم، وهي ببساطة جزء من العملية".

ورغم أن الفارق أمام جورج راسل لا يزال كبيرًا، فإن فيرستابن يشير إلى أن مثل هذه الأخطاء يجب ألّا تتكرر كثيرًا، ليس أقلها لتجنب منح زميله في مرسيدس أملًا متجددًا في صراع اللقب.

وقال: "لا يمكنك تحمل تكرار ذلك كثيرًا، بالطبع، لكن مع سرعته أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام. لكن نعم، من الواضح أنه أمر محبط. وسيكون هو نفسه الأكثر إحباطًا من ذلك، لكن كيمي لا يزال أمامه كل الفرص لتحقيق عدد كبير جدًا من النقاط يوم السبت."

وليس فيرستابن وحده من يتوقع أنتونيللي أن يشق طريقه بسرعة عبر صفوف المتنافسين، إذ يتوقع راسل أيضًا عودة قوية من زميله. وعندما سُئل البريطاني يوم الجمعة عن إمكانية قيام أنتونيللي بعودة مشابهة، أشار مازحًا إلى فوز أنتونيللي المذهل في مونزا بعدما انطلق من المركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق.

وقال راسل: "من الواضح أنه لا يمكنك استبعاد كيمي. كما تعلم، لقد بدأ من المركز التاسع عشر في مونزا وهو الآن في المركز السادس عشر، لذا من المفترض أن يتصدر بفارق بضع لفات في وقت أبكر هذه المرة!".