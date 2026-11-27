فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

فيرستابن يخوض جائزة قطر الكبرى من دون جيانبييرو لامبيازي وتوم هارت يتولى المهمة

كان من المقرر في الأصل أن يتولى لامبيازي مهام مهندس سباق ماكس فيرستابن خلال آخر جولتين من موسم 2026 للفورمولا 1، لكنه سيغيب عن قطر بسبب ظروف شخصية.

رونالد فوردينغ

منشور: 27-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

سيفتقد ماكس فيرستابن ساعده الأيمن المعتاد جيانبييرو لامبيازي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري على حلبة لوسيل الدولية.

وكانت ريد بُل قد اختارت بالفعل اعتماد نظام التناوب خلال القسم الأخير من موسم الفورمولا 1 الجاري، بهدف السماح لتوم هارت بالتأقلم مع هذا الدور قبل تعيينه الدائم المتوقع، بينما لا يزال لامبيازي ضمن صفوف الفريق.

وكانت الخطة الأولية تقضي بأن يتولى لامبيازي مهام مهندس سباق فيرستابن خلال آخر جولتين من الموسم، إلى جانب مسؤولياته كرئيس لقسم السباقات لدى ريد بُل، لكنه سيغيب عن قطر بسبب ظروف شخصية.

وأبلغ الفريق موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه من المتوقع عودة لامبيازي في أبوظبي، شريطة أن تسمح ظروفه الشخصية بذلك.

ومن المتوقع أن يدخل لامبيازي فترة إجازة إلزامية في عام 2027 تمهيدًا لانتقاله إلى مكلارين.

ورغم أن ريد بُل لم تعلن ذلك رسميًا بعد، فإن هذا يجعل من المرجح للغاية أن يصبح هارت مهندس سباق فيرستابن الدائم اعتبارًا من بداية موسم 2027.

وكان هارت، الذي يعمل لدى ريد بُل منذ عام 2013، في طريقه للانتقال إلى ويليامز، قبل أن يعرب فيرستابن داخليًا عن تفضيله له لخلافة لامبيازي.

ونجحت ريد بُل لاحقًا في إلغاء انتقال هارت المرتقب إلى الفريق الذي يتخذ من غروف مقرًا له، حيث كان من المقرر أن يصبح مهندس سباق أليكسندر ألبون.

وشهدت السباقات الأولى لهارت في العمل مع بطل العالم أربع مرات عدة تحديات. ففي أوستن، ظهرت مشاكل تقنية في الاتصال اللاسلكي، بينما اشتكى فيرستابن مرارًا في البرازيل من شعور غريب على متن سيارة "آر بي 22" عقب فترته الأولى من السباق.

وشهدت لاس فيغاس سباقًا فوضويًا بصورة خاصة، رغم أن التواصل بين فيرستابن وهارت بدا أفضل بكثير بالفعل.

وتحدث فيرستابن بإيجابية عن هارت، مؤكدًا أنه ترك "انطباعًا جيدًا" رغم تلك التحديات.

كيف تأقلم فيرستابن مع متطلبات إدارة الطاقة في الفورمولا 1؟

ماكس فيرستابن، ريد بُل، جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

حظي فيرستابن بالإشادة في لاس فيغاس بعدما نجح في "التفوق على مرسيدس بذكائه"، على حد تعبير لورون ميكيز مدير فريق ريد بُل. ورغم أن السائق الهولندي لا يزال غير معجب باللوائح الحالية، فإنه أظهر مدى فهمه لإدارة الطاقة خلال معركته مع جورج راسل، الذي نجح في تجاوزه مجددًا في مناسبات متكررة.

وسلط أداء فيرستابن الضوء على التقدم الذي أحرزته ريد بُل مع وحدة طاقتها على الحلبات التي تتيح فرصًا محدودة لاستعادة الطاقة، وكذلك على مدى براعة فيرستابن في توظيف الأدوات المتاحة له، وهو أمر بدا أيضًا أنه يمثل خطوة إلى الأمام مقارنة بالجولة الافتتاحية للموسم في ملبورن.

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وقال فيرستابن، عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" في قطر عن الخطوات التي اتخذها خلف الكواليس: "أعتقد أننا جميعًا أصبحنا أفضل في هذا الجانب، سواء السائقون أو الفرق، من حيث فهم إدارة الطاقة، لكن هذا أمر طبيعي عندما تكون اللوائح جديدة".

وأضاف: "عندما تنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الموسم، أعتقد أننا لو عدنا إليها، لفعلنا الأمور بطريقة مختلفة. وسيكون أمرًا سيئًا أيضًا لو عدنا ولم نكن نعرف ما الذي ينبغي فعله بصورة مختلفة، لذا أعتقد أن هذا مجرد تطور طبيعي".

وبينما شعر فيرستابن بأن تصميم حلبة لاس فيغاس كان ملائمًا للغاية لسيارة "آر بي 22"، فإنه يتوقع أن تشكل قطر تحديًا مختلفًا.

إذ تهيمن المنعطفات عالية السرعة على حلبة لوسيل الدولية، وهو جانب يقول فيرستابن أن ريد بُل لم تكن تنافسية للغاية فيه على الدوام هذا العام.

لكن عقب نجاح التحديثات التي قدمتها ريد بُل في باكو، يعتقد زميله إسحاق حجار أن الفريق ينبغي أن يكون قادرًا الآن على المنافسة على جميع الحلبات.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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