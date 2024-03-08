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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى

فيرستابن يخطف قطب الانطلاق الأول أمام لوكلير في جدة

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى أمام شارل لوكلير سائق فيراري وسيرجيو بيريز زميله.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

زاك موجر/ صور لات

سجل فيرستابن دقيقة و27.472 ثانية خلال أول طلعة سريعة له في القسم الثالث من التصفيات، لكنه لم يحسّن زمنه في الطلعة التالية، ورغم ذلك كان كافياً لحسم قطب الانطلاق الأول.

واضطر لوكلير إلى الاكتفاء بفارق ضخم وصل 8 أعشار الثانية في طلعته السريعة الأولى حين حاول تحمية إطاراته بشكل إضافي بهدف حلّ مشاكل التوجيه التي تعرض لها مع إطارات سوفت الجديدة.

وفي طلعته الثانية وبعد لفة تحمية واحدة، خفّض الفارق إلى 0.319 ثانية ليتفوق على بيريز الذي لم ينجح بتحسين زمنه في الطلعة السريعة الثانية.

خلفهم، تأهل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وثنائي مكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس ومن ثم سيارتا مرسيدس.

وأكمل جورج راسل الحصة أمام زميله لويس هاميلتون رغم ارتكاب خطأ في المقطع الأول من لفته السريعة الأخيرة، بينما أكمل يوكي تسونودا ولانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن أوليفر بيرمان الذي قاد سيارة فيراري بديلاً عن كارلوس ساينز الذي خضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، قد تأهل بالمركز 11.

لكنه سيخضع إلى تحقيق بعد الحصة لأنه فشل في الامتثال بإكمال لفاته غير السريعة، ضمن التوقيت الزمني المقرر، في كل من القسمين الأول والثاني للتصفيات.

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التصفيات

المركز   السائق  السيارة  التوقيت   الفارق 
Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1'27.472  
Charles Leclerc Ferrari 1'27.791 0.319
Sergio Perez Red Bull/Honda RBPT 1'27.807 0.335
Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'27.846 0.374
Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1'28.089 0.617
Lando Norris McLaren/Mercedes 1'28.132 0.660
George Russell Mercedes 1'28.316 0.844
Lewis Hamilton Mercedes 1'28.460 0.988
Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1'28.547 1.075
10  Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'28.572 1.100
11  Ollie Bearman Ferrari 1'28.642 1.170
12  Alexander Albon Williams/Mercedes 1'28.980 1.508
13  Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'29.020 1.548
14  Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1'29.025 1.553
15  Nico Hulkenberg Haas/Ferrari - -
16  Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1'29.179 1.707
17  Esteban Ocon Alpine/Renault 1'29.475 2.003
18  Pierre Gasly Alpine/Renault 1'29.479 2.007
19  Logan Sargeant Williams/Mercedes 1'29.526 2.054
20  Zhou Guanyu Sauber/Ferrari - -

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