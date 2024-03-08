فيرستابن يخطف قطب الانطلاق الأول أمام لوكلير في جدة

سجل فيرستابن دقيقة و27.472 ثانية خلال أول طلعة سريعة له في القسم الثالث من التصفيات، لكنه لم يحسّن زمنه في الطلعة التالية، ورغم ذلك كان كافياً لحسم قطب الانطلاق الأول.

واضطر لوكلير إلى الاكتفاء بفارق ضخم وصل 8 أعشار الثانية في طلعته السريعة الأولى حين حاول تحمية إطاراته بشكل إضافي بهدف حلّ مشاكل التوجيه التي تعرض لها مع إطارات سوفت الجديدة.

وفي طلعته الثانية وبعد لفة تحمية واحدة، خفّض الفارق إلى 0.319 ثانية ليتفوق على بيريز الذي لم ينجح بتحسين زمنه في الطلعة السريعة الثانية.

خلفهم، تأهل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وثنائي مكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس ومن ثم سيارتا مرسيدس.

وأكمل جورج راسل الحصة أمام زميله لويس هاميلتون رغم ارتكاب خطأ في المقطع الأول من لفته السريعة الأخيرة، بينما أكمل يوكي تسونودا ولانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن أوليفر بيرمان الذي قاد سيارة فيراري بديلاً عن كارلوس ساينز الذي خضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، قد تأهل بالمركز 11.

لكنه سيخضع إلى تحقيق بعد الحصة لأنه فشل في الامتثال بإكمال لفاته غير السريعة، ضمن التوقيت الزمني المقرر، في كل من القسمين الأول والثاني للتصفيات.

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