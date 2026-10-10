انتزع ماكس فيرستابن قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة سنغافورة الكبرى الرئيسي للفورمولا 1، متفوقًا على سائقي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون، في وقت عانت فيه مرسيدس.

واكتفى متصدر البطولة كيمي أنتونيللي وزميله جورج راسل بالمركزين الرابع والسادس على التوالي، بينما سينطلق إسحاق حجار، زميل فيرستابن في فريق ريد بُل، من مؤخرة شبكة الانطلاق.

القسم الأول: مشاكل سيارة حجار

بدأ القسم الأول من التصفيات بصورة سيئة بالنسبة إلى إستيبان أوكون، الذي أغلق المكابح وبدا أنه احتك بالحائط عند المنعطف الثالث عشر. وبعد لحظات، واجه لانس سترول موقفًا مشابهًا عند المنعطف السابع. ويبدو أن السائقين تمكنا من تجاوز هذين الخطأين دون أضرار.

كما خرج إسحاق حجار عن المسار، لكنه انتهى به الأمر متوقفًا على الحلبة. وقال: "المحرك متوقف"، قبل أن يتمكن سائق ريد بُل في نهاية المطاف من إعادة تشغيل سيارته والعودة إلى منطقة الصيانة، من دون تسجيل أي زمن.

وبعد ساعات من اصطدامه بزميله أوسكار بياستري خلال السباق القصير، سجّل لاندو نوريس الزمن الأسرع في بداية القسم، بواقع دقيقة و33.047 ثانية، متقدمًا بفارق 0.029 ثانية على زميله في الفريق.

وتأخر ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون بفارق 0.194 و0.264 ثانية على التوالي، فيما تجاوز الفارق مع سيارتي مرسيدس نصف ثانية.

ومع تبقي خمس دقائق على نهاية القسم، احتل أرفيد لينبلاد وأليكسندر ألبون وسيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس وغابرييل بورتوليتو وحجار المراكز الستة الأخيرة، بينما لم يتقدم لانس سترول سوى بفارق 0.04 ثانية على سيارة ريسينغ بولز التي احتلت المركز السابع عشر.

ولم تتحسن الأمور بالنسبة إلى حجار، الذي قال: "المشكلة نفسها، فقدت نسب التروس". وعاد السائق الفرنسي من أصول جزائرية إلى منطقة الصيانة، ولم يخرج منها مجددًا.

وفيما انتزع هاميلتون الصدارة بزمن دقيقة و32.680 ثانية، ثم حسّنه إلى دقيقة و32.429 ثانية، متقدمًا بفارق ثلاثة أعشار الثانية على لوكلير ونوريس بعد تحسين كل منهما لزمنه، انتهى الأمر بسيارتي مرسيدس في المركزين الثاني عشر والثالث عشر، بفارق يقارب 1.2 ثانية عن الصدارة.

وفي المراكز المتأخرة، مكّنت قفزة كبيرة في الأداء من لينبلاد وبورتوليتو السائقين من إقصاء سيارتي أستون مارتن من قائمة أول 16 مركزًا، لتنتهي بذلك مشاركة فرناندو ألونسو ولانس سترول في التصفيات.

القسم الثاني: هاميلتون في الصدارة رغم تحدي فيرستابن

حافظ هاميلتون على أفضلية مماثلة خلال المحاولات الأولى في القسم الثاني، إذ وضعه زمنه البالغ دقيقة و31.766 ثانية متقدمًا بأربعة أعشار الثانية على كيمي أنتونيللي.

وتأخر ماكس فيرستابن بأكثر من نصف ثانية، مع شكواه من أن تبديل نسب التروس كان "سيئًا بشكل جنوني"، تلاه جورج راسل ونوريس وبياستري ولوكلير، إذ لم يتجاوز الفارق بين هؤلاء السائقين الخمسة عُشر ثانية ونصفًا.

وكانت هناك نظريًا ثلاثة مقاعد في القسم الثالث متاحة لفرق وسط الترتيب، ومع تبقي خمس دقائق، شغل هذه المراكز كل من ليام لاوسون ولينبلاد ونيكو هلكنبرغ. وكان بيير غاسلي يتأخر بفارق عُشرين من الثانية عن السائق الألماني، في المركز الحادي عشر.

ونجح غاسلي بالفعل في تحسين زمنه بستة أعشار الثانية خلال محاولته الأخيرة، ليتقدم على جميع منافسيه المباشرين. وتمكن سائقا ريسينغ بولز من استعادة أفضليتهما على ألبين، لكن السائق الفرنسي حجز مع ذلك المقعد الأخير ضمن العشرة الأوائل المتأهلين إلى القسم الحاسم، بعدما لم يتمكن هلكنبرغ من تحقيق أكثر من تحسين غير كافٍ بلغ عُشرين من الثانية في اللحظات الأخيرة.

وفي هذه الأثناء، واصل هاميلتون هيمنته مسجلًا دقيقة و31.529 ثانية، ولم يقترب منه سوى فيرستابن، الذي سجل دقيقة و31.639 ثانية. وتأخر نوريس ولوكلير بفارق 0.366 و0.424 ثانية على التوالي. أما أنتونيللي وراسل، فابتعدا مجددًا بأكثر من نصف ثانية عن الصدارة.

القسم الثالث: فيرستابن يحسم المواجهة الأخيرة

كان فيرستابن هو من سجل الزمن الأسرع في بداية القسم الثالث، بواقع دقيقة و31.373 ثانية، فيما سجل هاميلتون دقيقة و31.496 ثانية، رغم أنه كان أسرع من السائق الهولندي بنحو ثلاثة أعشار الثانية في المقطع الثاني.

وصعد أنتونيللي إلى المركز الثالث بزمن مشجع بلغ دقيقة و31.562 ثانية، مع بقاء لوكلير ونوريس وراسل جميعًا ضمن أربعة أعشار الثانية من المتصدر. أما بياستري، فتأخر بفارق 0.820 ثانية، بعدما كان أبطأ من جميع السائقين باستثناء لينبلاد في المقطع الأخير.

وفشل كل من فيرستابن وهاميلتون في تحسين زمنهما خلال المحاولة الأخيرة. وتمكن لوكلير، زميل هاميلتون في فيراري، من انتزاع المركز الثاني من السائق البريطاني، بعدما أنهى لفته بفارق 0.054 ثانية خلف فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول لفريق ريد بُل.

وكان بياستري السائق الوحيد الآخر من سائقي الفرق الكبرى الذي نجح في تحسين زمنه، وبفارق كبير تجاوز ثلاثة أعشار الثانية، لكن ذلك لم يكن كافيًا للتقدم في الترتيب، إذ احتل المركز السابع خلف أنتونيللي ونوريس وراسل.

وكان غاسلي الأفضل بين بقية السائقين لصالح ألبين، بزمن دقيقة و32.225 ثانية، فيما تأخر لاوسون ولينبلاد بفارق 0.144 و0.556 ثانية على التوالي.