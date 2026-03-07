كان فيرستابن قد تعرض لحادث خلال أول لفة سريعة له في التصفيات، عندما انغلق المحور الخلفي لسيارته "آر.بي22" أثناء الكبح قبل المنعطف الأول، مما أدى إلى انزلاق بطل العالم أربع مرات بسرعة عالية.

وأدى الاصطدام اللاحق بالجدار إلى إنهاء مشاركته في الحصّة. وعلى الرغم من أنه بدا غير مصاب، فقد خضع لأشعة سينية للتأكد من سلامة يديه. ويقع المركز الطبي للحلبة بالقرب من مستشفى ألبرت القريب من المنعطف العاشر في الحلبة.

وعند سؤاله عن حالته بعد التصفيات، قال فيرستابن: "نعم، كل شيء جيد. أجريت فقط بعض الأشعة للتأكد من أن يديّ بخير، لكن لا يوجد أي كسر".

وبخصوص الحادث وكيفية وقوعه، قال سائق ريد بُل إنه لا يعرف السبب بعد لأنه لم يتحدث مع الفريق حتى تلك اللحظة.

وأضاف: "ضغطت على دواسة المكابح وفجأة انغلق المحور الخلفي بالكامل. هذا أمر غريب جدًا، خصوصًا مع سيارات الفورمولا 1. بصراحة، لم أختبر شيئًا مثل هذا طوال حياتي".

وعندما سُئل عما إذا كان الحادث مرتبطًا بخصائص سيارات الفورمولا 1 في حقبة القوانين الجديدة لعام 2026، تجنب فيرستابن توجيه انتقادات مباشرة.

وقال: "لا أعلم. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نراجعها في هذه الرياضة بشكل عام. ماذا يمكنني أن أقول؟"

وسيبدأ فيرستابن سباق جائزة أستراليا الكبرى من المركز العشرين والأخير على شبكة الانطلاق. كما سيبدأ كلٌ من كارلوس ساينز ولانس سترول من الصف الأخير أيضًا بعد عدم مشاركتهما في التصفيات.

وفي المقابل تأهل زميله في ريد بُل إسحاق حجار في المركز الثالث، لكنه كان أبطأ بحوالي ثمانية أعشار من الثانية من صاحب المركز الأول جورج راسل.