فيرستابن يخرج منتصراً من معركته مع نوريس ليفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج لـ هاميلتون

بدأ فيرستابن السباق بهجوم كبير، نجح خلاله بالتقدم على لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول، رغم تقدم جورج راسل سائق مرسيدس نحو المركز الأول لفترة مؤقتة.

لكن الكلمة الأخيرة ذهبت في النهاية إلى فيرستابن الذي أكمل سباقه في برشلونة أولاً على متن سيارة ربما لم تعد الأسرع ونجح بصدّ استراتيجية مكلارين.

أما لويس هاميلتون فحقق منصة التتويج مع المركز الثالث لصالح مرسيدس.

مجريات السباق

الانطلاقة وبداية راسل الصاروخية

قدم جورج راسل انطلاقة صاروخية على متن مرسيدس ليقفز من المركز الرابع إلى الأول مباشرة، بينما تراجع لاندو نوريس سائق مكلارين وصاحب قطب الانطلاق الأول للمركز الثالث خلف ماكس فيرستابن الذي انطلق ثانياً.

لكن مباشرة وفي اللفة الثالثة نجح فيرستابن باقتناص الصدارة مستعملاً "دي آر أس" ليتجاوز راسل وحاول توسيع الفارق لمحاولة التحكم بالسباق. بينما سُمع كارلوس ساينز يتكلم مع فريقه فيراري حول حادثة تلامس مع زميله شارل لوكلير أثناء تجاوزه.

وصولاً إلى اللفة الثامنة، توسع الفارق بين فيرستابن وراسل إلى ثانيتين، بينما كان الفارق مع نوريس خلفه أقل من ثانية، والفارق بين هاميلتون بالمركز الرابع وسائق مكلارين أقل من ثانية كذلك.

وقفات الصيانة الأولى

بقيت مراكز المقدمة على حالها مع الدخول ضمن نافذة التوقفات الأولى، حيث برزت أهمية الدخول المبكر والخروج لمحاولة كسب المركز "أندركت".

جورج راسل كان أول الداخلين من سائقي الطليعة في اللفة 16 لكن وقفة صيانته كانت أطول من اللازم، وتلاه مباشرة كارلوس ساينز سائق فيراري ليخرج الإسباني خلف سائق مرسيدس مع إطارات ميديوم لكل منهما.

هاميلتون دخل في اللفة التالية وبات خلف ساينز وبدأ الضغط عليه، بينما سُمع نوريس وهو يتكلم مع فريقه مكلارين حول نيته الانقضاض على فيرستابن الذي دخل للمنصة في اللفة 18 وخرج أمام راسل.

وهكذا بات نوريس في الصدارة المؤقتة أمام لوكلير وبياستري، والذين لم يكملوا بعد وقفات الصيانة.

وبدا أن هاميلتون مستعد للمنافسة من جديد، حيث ضغط بقوة وتجاوز ساينز بشكل عدائي بعض الشيء وهكذا بات خلف زميله راسل.

بياستري كان أول الداخلين من سائقي مكلارين في اللفة 22 ليخرج خلف سيرجيو بيريز.

استراتيجية مكلارين

كان نوريس ما زال في الصدارة المؤقتة دون أي توقف مع إطارات سوفت التي بدأ بها السباق. وسُمع الفريق وهو يقول له أنه خسر المركز حالياً لكن طلب منه المواصلة، قبل أن يدخل في اللفة 23 للانتقال إلى إطارات ميديوم جديدة.

عاد البريطاني خلف ساينز قبل أن يتجاوزه ويصبح خلف ثنائي مرسيدس.

ومع دخول لوكلير للمنصة، عاد فيرستابن للصدارة بفارق 6 ثوانٍ ونصف أمام سائقي مرسيدس راسل وهاميلتون.

لكن نوريس ومع إطاراته الأجدد، انقض على هاميلتون لينتزع منه المركز وبدأ الضغط نحو راسل، وبالفعل اشتعلت معركة جميلة بين السائقين تبدل فيها المركز مرتين، لكن كانت الكلمة الأخيرة فيها لـ نوريس الذي بات ثانياً، وبفارق أكثر من 9 ثوانٍ خلف الهولندي متصدر السباق.

التوقفات الثانية

بعد انتصاف السباق، دخل راسل لمنصة الصيانة لينتقل إلى هارد، بينما دخل ساينز خلفه لينتقل إلى نفس النوعية.

ومع مرور اللفات، انخفض فارق الصدارة بين فيرستابن ونوريس إلى 5 ثوانٍ ونصف بحلول اللفة 43، ومباشرة بعد لفة، دخل هاميلتون إلى المنصة لينتقل إلى إطارات سوفت خلف ساينز.

في اللفة 45 دخل فيرستابن من الصدارة للمنصة وانتقل لإطارات سوفت، بينما بات نوريس في الصدارة المبدئية، حيث سُمع فريقه وهو يطلب منه إطالة فترته الحالية كي يكسب الأداء من آخر مجموعة سيستعملها لاحقاً.

وصولاً إلى اللفة 47 دخل نوريس للمنصة وانتقل إلى إطارات سوفت وخرج للحلبة أمام راسل وهاميلتون، وخلف فيرستابن بفارق 8 ثوانٍ.

القسم الأخير وهجوم نوريس

مباشرة بدأ نوريس تقليص الفارق خلف فيرستابن، حيث وصل إلى 6 ثوانٍ في اللفة 51 بينما شهدت اللفة التالية معركة سائقي مرسيدس التي انتهت بتقدم هاميلتون نحو المركز الثالث على راسل.

ومع الدخول في اللفات 12 الأخيرة، بدأت ملامح المعركة تتضح أكثر بين نوريس وفيرستابن وبين لوكلير على إطارات سوفت (الذي مرّ من زميله ساينز نحو المركز الخامس) وبين راسل على هارد بالمركز الرابع.

واصل نوريس الضغط ليقترب الفارق من 5 ثوانٍ خلف فيرستابن ومن ثم ينخفض إلى 4.8 ثانية في اللفة 59 من أصل 66.

ومع الوصول لآخر لفتين، وصل الفارق بين فيرستابن ونوريس إلى 3 ثوانٍ فقط، حيث واصل تسجيل لفات سريعة متتالية ضمن سعيه للضغط على الهولندي، أما الفارق بين لوكلير وراسل كان بحدود 1.2 ثانية.

وبدأت اللفة الأخيرة ليصبح فارق الصدارة 2.6 ثانية، بينما اقترب لوكلير كثيراً من راسل ولأقل من نصف ثانية.

لكن جهود نوريس المستميتة لم تكن كافية لإزاحة فيرستابن عن عرشه، حيث قطع سائق ريد بُل خط النهاية أولاً أمام نوريس الذي سجل أسرع لفة في السباق.

هاميلتون حقق المركز الثالث أمام زميله راسل الذي نجح بالاحتفاظ بمركزه أمام لوكلير.

ساينز حقق المركز السادس أمام بياستري، وبيريز يتجاوز غاسلي في اللفة الأخيرة نحو المركز الثامن، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: