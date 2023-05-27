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فيرستابن يختم جنون تصفيات موناكو مسجلاً الزمن الأسرع بفارق 0.084 ثانية أمام ألونسو 

شهدت تصفيات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد استعراضاً حقيقياً للموهبة والبراعة سطّر أبطالها تأديات مذهلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لكن الكلمة الأخيرة كانت للهولندي بطل العالم وسائق ريد بُل، ماكس فيرستابن، بينما تعرض زميله سيرجيو بيريز لحادثة أخرجته من التصفيات.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

عادة ما يكون سباق جائزة موناكو الكبرى خالياً من التجاوزات أو من الأحداث الدرامية، لذا فإن التصفيات هنا تعتبر أهم تصفيات في الموسم بأكمله.

وبالفعل، قدمت تصفيات موناكو ما يليق بسمعتها العريقة، حيث شهدنا منافسة محمومة بين سيارات ريد بُل، أستون مارتن وفيراري.

فقد حبس ماكس فيرستابن، فرناندو ألونسو وشارل لوكلير الأنفاس ليتناوبوا على تسجيل الأزمنة السريعة بفوارق لا تكاد تذكر.

لكن المعركة انتهت لصالح فيرستابن الذي تفوق على ألونسو ولوكلير. بينما حقق إستيبان أوكون المركز الرابع أمام كارلوس ساينز.

أما سيرجيو بيريز فتعرض لحادثة أخرجته من التصفيات.

القسم الأول

شهدت المراحل الأولى من القسم الأول مفاجأة مع حادثة سيرجيو بيريز الذي صدم سيارته ريد بُل بالحائط، أدى لتضررها ومن ثم رفع العلم الأحمر.

في هذه الأثناء كانت سيارتا مكلارين في المركزين الأول والثاني مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري، أمام جو غوانيو سائق ألفا روميو ومن ثم ثنائي ريد بُل ماكس فيرستابن وبيريز (الذي تعرض لحادثة) ثم ثنائي أستون مارتن: فرناندو ألونسو ولانس سترول، ومن ثم فالتيري بوتاس (ألفا روميو) وشارل لوكلير (فيراري).

وبعد تنظيف المسار من الحطام وإصلاح الحاجز، تم استئناف القسم الأول من الحصة التأهيلية.

لكن الأزمنة سرعان ما بدأت بالتهاوي وتقلبت المراكز بين جميع السائقين، بينما بدا أن لويس هاميلتون وكارلوس ساينز تحت ضغط الإقصاء، قبل أن ينجحا بتحسين زمنيهما.

لينتهي القسم الأول مع فيرستابن أولاً أمام يوكي تسونودا (ألفا تاوري) ومن ثم أليكسندر ألبون (ويليامز) أمام ساينز ومن ثم سترول وبعده ثنائي مرسيدس وكذلك نوريس وألونسو ومن ثم لوكلير.

وخروج كل من لوغان سارجانت (ويليامز)، سيارتا هاس، جو غوانيو وسيرجيو بيريز بعد الحادثة التي تعرض لها.

القسم الثاني

في المراحل الأولى من القسم الثاني، فيرستابن كان أول من سجل الزمن الأسرع لتتجه الأنظار صوب ألونسو الذي سجل ثاني أسرع الأزمنة المبدئية خلف الهولندي، قبل أن يتفوق عليه بيير غاسلي (ألبين) ليقتنص المركز الثاني أمام الإسباني.

أوكون كان رابعاً أمام ثنائي فيراري وثنائي مكلارين.

مع الطلعات الثانية، تقدم ألونسو للمركز الثاني خلف فيرستابن قبل أن يزيحه لوكلير عن هذا المركز، راسل رابعاً أمام غاسلي وأوكون وتسونودا وساينز ومن ثم ثنائي مكلارين. 

هاميلتون كان تحت خطر الإقصاء بعد أن لمس الحائط وعاد للمرآب، بينما تكرر الأمر نفسه مع نوريس الذي ارتطم بالحائط وعاد إلى المرآب أيضاً، لكن زمنه أهّله للقسم الثالث حيث بدأ الفريق بالعمل على إصلاح أضرار السيارة بأسرع وقت ممكن.

لكن هاميلتون نجح بتحسين زمنه بالتالي دفع بياستري خارج التأهل. الخارجون البقية هم: نيك دي فريز (ألفا تاوري)، ألبون، سترول وبوتاس.

بينما أعلن الحكام بأن سترول قيد التحقيق لأنه لم يتوقف لإجراء عملية الوزن العشوائية للسيارة.

القسم الثالث

فيرستابن كان أول الخارجين مجدداً بهدف تسجيل لفة سريعة تحسباً من أية مشاكل قد تحصل خلال ما تبقى من الحصة، وتلاه ألونسو مباشرة حيث كان الإسباني قادراً على الردّ على الهولندي.

سجل الهولندي دقيقة و12.102 ثانية، ليرد ألونسو بدقيقة و11.706 ثانية ويتصدر الزمن الأسرع المبدئي.

سيارتا فيراري سجلتا ثاني وثالث أسرع الأزمنة مع ساينز ولوكلير، أمام فيرستابن وخلف ألونسو بفوارق لا تكاد تذكر خلف ألونسو ومن ثم راسل بدوره تقدم على فيرستابن.

في الطلعات التالية الحاسمة، عاد فيرستابن ليسجل الزمن الأسرع بفارق 0.052 أمام ألونسو، بينما تقدم هاميلتون للمركز الثالث بفارق 0.071 ثانية.

لكن أوكون أكمل لفة مثالية ليسجل الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و11.553 ثانية متقدماً بعُشر ثانية عن فيرستابن.

لوكلير مباشرة بعده اقتنص الصدارة بفارق 0.082 ثانية، في هذه الأثناء كان ألونسو يدور بسرعة جنونية ليسجل الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة 11.449 ثانية.

فرحة أستون مارتن لم تستمر، حيث أكمل فيرستابن لفة مذهلة للغاية مع دقيقة و11.365 ثانية وضعته في الصدارة أمام ألونسو بفارق 0.084 ثانية.

المركز الثالث ذهب إلى لوكلير أمام أوكون وساينز.

هاميلتون اكتفى بالمركز السادس متقدماً على غاسلي وراسل. بينما أكمل نوريس وتسونودا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التصفيات

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 30 1:11.365    
2 14 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 25 1:11.449 0.084 0.084
3 16 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 26 1:11.471 0.106 0.022
4 31 France إستيبان أوكون Alpine Renault 26 1:11.553 0.188 0.082
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 28 1:11.630 0.265 0.077
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 30 1:11.725 0.360 0.095
7 10 France بيير غاسلي Alpine Renault 25 1:11.933 0.568 0.208
8 63 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 29 1:11.964 0.599 0.031
9 22 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 29 1:12.082 0.717 0.118
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