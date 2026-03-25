فيرستابن يختبر سيارة نيسان سوبر جي تي قبل جائزة اليابان
سجّل ماكس فيرستابن نجم الفورمولا 1 ظهورًا مفاجئًا خلال اختبار خاص لبطولة سوبر جي تي، حيث قاد سيارة نيسان زد جي تي500 فى حلبة فوجي سبيدواي.
ماكس فيرستابن
الصورة من قبل: يان بروك/VLN
جذب بطل العالم أربع مرات أنظار الجماهير الحاضرة، بعدما خرج من الحظيرة بسيارة تحمل ألوان ريد بُل خلال اليوم الثاني من اختبارات المصنّعين.
ودخلت السيارة غير المرقّمة ضمن فريق نيسمو الرسمي، الذي لم تكن له أي علاقة سابقة بفيرستابن أو ريد بُل.
وأكمل السائق الهولندي عدة لفات على حلبة مبتلة، متأقلمًا مع سيارة "جي تي 500" ومحركها سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع شاحن توربيني، دون نشر أزمنة اللفات.
ويمثّل ذلك ثاني تجربة له على متن سيارة حديثة من فئة سوبر جي تي، بعدما قاد سابقًا سيارة هوندا ان.اس.اكس-جي تي في 2022 خلال فعالية "يوم الشكر" الخاصة بهوندا.
كما تم رصد سيارة هوندا "ان.اس.اكس جي تي3" ضمن فئة "جي تي 300" بألوان ريد بُل خلال الاختبار ذاته.
وسبق لشركة ريد بُل أن شاركت في سوبر جي تي عبر رعاية فريق موغن-هوندا، ضمن تعاون امتد أيضًا إلى بطولة سوبر فورمولا، حيث دفعت بعدد من سائقيها الشباب إلى الساحة اليابانية، من بينهم سائق ريسينغ بولز ليام لاوسون.
ويواصل فيرستابن توسيع نشاطه خارج الفورمولا 1 في السنوات الأخيرة، حيث يستعد للمشاركة لأول مرة في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة على متن سيارة مرسيدس "أي ام جي جي تي" وكان قد حقق مع زميليه جول غونون ودانيال جونكاديلا فوزًا مبدئيًا في سباق "ان ال اس2" على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، قبل أن يتم استبعاده لاحقًا بسبب مخالفة تتعلق بالإطارات.
ويأتي ظهور فيرستابن في اختبار سوبر جي تي قبل جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا، حيث يعود إلى منافسات الفورمولا 1 بعد بداية صعبة للموسم في ملبورن وشنغهاي.
وبعد أول جولتين، يحتل المركز الثامن في ترتيب السائقين برصيد ثماني نقاط، مقارنة بـ55 نقطة لمتصدر البطولة جورج راسل مع مرسيدس، فيما يحتل فريق ريد بُل المركز السادس في ترتيب الصانعين.
كما يعاني شريك المحركات السابق هوندا من مشاكل في الأداء والاعتمادية بعد انتقاله للعمل مع أستون مارتن مع انطلاق حقبة القوانين الجديدة.
