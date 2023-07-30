فيرستابن يحلّق أمام الجميع في سباق بلجيكا ليحرز الفوز منطلقاً من المركز السادس

لم يكن أحد نداً للهولندي على متن سيارة ريد بُل المذهلة، إذ وبالرغم من انطلاقه سادساً لكنه ناور ببراعة ليتجاوز الجميع ويتصدر السباق ويواصل توسيع الفارق ليتجاوز 20 ثانية أمام بيريز.

شارل لوكلير أكمل مراكز منصة التتويج بالمركز الثالث على متن سيارة فيراري متقدماً على لويس هاميلتون سائق مرسيدس وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

مجريات السباق

قدمت كلا سيارتي ريد بُل انطلاقة ممتازة حيث نجح سيرجيو بيريز بخطف الصدارة من شارل لوكلير، بينما تقدم ماكس فيرستابن مركزين من السادس (وذلك بعد عقوبة التراجع 5 مراكز بسبب تبديل علبة التروس) إلى الرابع أمام كارلوس ساينز وخلف لويس هاميلتون.

بينما تضررت سيارة مكلارين التي يقودها أوسكار بياستري بعد احتكاك جمعه مع كارلوس ساينز، وسرعان ما انسحب اليافع الأسترالي من السباق.

وسرعان ما تمكن فيرستابن من تجاوز هاميلتون وبدأ الاقتراب من لوكلير، بينما بدا أن ساينز يعاني على متن سيارته فيراري حيث أخذ بالتراجع لينجح جورج راسل بتجاوزه إلى المركز التاسع.

لم يستغرق فيرستابن وقتاً طويلاً حتى تجاوز لوكلير ليصبح خلف زميله وبفارق 3 ثوانٍ تقريباً بحلول اللفة التاسعة.

وفي اللفة 14، دخل بيريز إلى منصة الصيانة حيث انتقل من إطارات سوفت إلى ميديوم وعاد خلف زميله بفارق 16 ثانية تقريباً.

وقفة الصيانة واقتناص الصدارة

بعد لفة واحدة طلبت ريد بُل من فيرستابن الدخول إلى منصة الصيانة كذلك، حيث خرج الهولندي خلف زميله بالمركز الثاني لكن الهولندي كان يقلص الفارق بشكل سريع جداً قبل أن يقتنص الصدارة من بيريز في اللفة 17.

وبدأ سريعاً بتوسيع الفارق أمام المكسيكي. لكن بعد فترة وجيزة بدأت الأمطار تهطل على بعض أجزاء الحلبة.

ساينز انسحب في اللفة 25 بينما قررت بعض الفرق الانتقال إلى إطارات سوفت حيث بدا أن الأمطار متفرقة ولن تستمر. وهذا ما قامت به مرسيدس مع هاميلتون الذي دخل منصة الصيانة لوضع إطارات سوفت في اللفة 28.

وسرعان ما ردت فيراري بإدخال لوكلير الذي نجح بالخروج أمام بطل العالم سبع مرات بالمركز الثالث مجدداً.

بينما دخل بيريز بدوره لوضع إطارات سوفت في اللفة 30 من أصل 44 ليخرج خلف زميله المتصدر، أما ألونسو فانتقل إلى إطارات سوفت وخرج بالمركز الخامس بين سيارتي مرسيدس.

المتصدر فيرستابن دخل إلى منصة الصيانة وخرج في الصدارة مع إطارات سوفت في اللفة التالية، حيث بدا الهولندي مرتاحاً للغاية مع سيارته مع فارق واضح في المقدمة.

ومع الاقتراب من اللفة الأخيرة كان فارق الصدارة يتجاوز 20 ثانية بين فيرستابن وبيريز، بينما اجتاز لوكلير العلم المرقط ثالثاً أمام هاميلتون (الذي دخل لوقفة صيانة مجانية بهدف تسجيل اللفة الأسرع) وفرناندو ألونسو.

المركز السادس حققه جورج راسل على متن مرسيدس وأمام لاندو نوريس (مكلارين) بالمركز السابع.

بينما أكمل إستيبان أوكون (ألبين)، لانس سترول (أستون مارتن) ويوكي تسونودا (ألفا تاوري) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق