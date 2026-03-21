فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول لسلسلة سباقات التحمل في نوربورغرينغ 

لم يكتفِ ماكس فيرستابن بالعودة إلى "الجحيم الأخضر"، بل بات يهيمن عليه حالياً.

خلال حصة تجارب تأهيلية اتسمت بالتوقفات الطويلة والمراهنات التكتيكية، قدّم بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات عرضاً استثنائياً خلف مقود سيارة مرسيدس-أيه إم جي "جي تي 3" التابعة لفريق وينوارد ريسينغ رقم 3، والتي يتشارك قيادتها مع دانييل جونكاديلا وجول غونو.

كما سجل لفة الانطلاق الأولى بزمن 7:51.751، تاركاً المخضرم في نوردشلايفه كريستوفر هاسه (#16 شيرر سبورت أودي) متأخراً بفارق 1.974 ثانية. ويُعادل ذلك فارق نصف ثانية تقريباً على حلبة تقليدية بطول 5 كيلومترات.

جاءت لفة فيرستابن السريعة خلال نافذة أعلام خضراء استمرت 20 دقيقة. ومع معاناة معظم الحصة من فترات التهدئة، استغل الهولندي التوقيت بشكل مثالي وقدم لفة قوية.

"تحتاج دائماً إلى قليل من الحظ مع حركة المرور. أعتقد أن هذه كانت حرفياً اللفة الوحيدة في اليوم التي لم يتم فيها إبطائي بسبب كود 60" قال فيرستابن.

وأكمل: "تشعر بأن سيارة ’إيه أم جي’ متماسكة، لكن بصراحة، كان اليوم بمثابة حصة اختبار متقدمة بالنسبة لنا. لا يزال عليّ تطوير الذاكرة العضلية لتبديل السائقين خلال التوقفات في منصة الصيانة. نحن لا نقوم بذلك تماماً في الفورمولا 1".

عدة سيارات تفقد الفرصة

لم تكن الحصة سلسة على الإطلاق. فقد تسبب حادث مبكر عند منعطف هوهنراين-شيكان في رفع الأعلام البرتقالية لمدة 45 دقيقة لإصلاح الحواجز.

ومع بدء تصاعد الضغط في الدقائق الختامية، أنهت الحوادث المتزامنة أية آمال في جولة أخيرة حاسمة قبل ثماني دقائق من النهاية.

وبالتالي، فقدت عدة سيارات قوية فرصة تحقيق مركز انطلاق جيد، بما في ذلك سيارة فورد رقم 64 في المركز 20، وسيارة ديناميك بورشه رقم 54 في المركز 22، وسيارة دنلوب بورشه رقم 17 في المركز 24.

كانت سيارة دنلوب بورشه تشارك تحت اسم فالكِن حتى العام الماضي، لكنها غيرت ألوانها وإطاراتها لموسم 2026 بعد استحواذ الشركة الأم لفالكن، على علامة دنلوب العام الماضي، مما أدى إلى وجود فريق واحد مع فالكن وآخر بدنلوب في السلسلة.

#3 فريق مرسيدس-إيه أم جي فيرستابين ريسينغ، مرسيدس إيه أم جي جي تي 3 إيفو: ماكس فيرستابن، دانييل جونكاديلا، جول جونون الصورة من قبل: ماكس فيرستابن