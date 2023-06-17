فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول لسباق كندا وهلكنبرغ ينطلق ثانياً

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تلقى عدة سائقين عقوبات التراجع على شبكة انطلاق سباق كندا: نيكو هلكنبرغ - التراجع 3 مراكز لعدم التزامه بقوانين العلم الأحمر كارلوس ساينز - التراجع 3 مراكز لإعاقة بيير غاسلي يوكي تسونودا ولانس سترول: 3 مراكز لكل منهما لإعاقة هلكنبرغ وإستيبان أوكون على التوالي

سينطلق فيرستابن أولاً في كندا أمام هلكنبرغ الذي قدم لفة ممتازة في القسم الثالث لتضعه على صف الانطلاق الأول خلف سائق ريد بُل.

ألونسو سينطلق ثالثاً أمام سيارتي مرسيدس مع لويس هاميلتون وجورج راسل.

بينما فشل كل من سيرجيو بيريز وشارل لوكلير في التأهل ضمن المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

القسم الأول

احتمال الأمطار كان واضحاً للغاية منذ البداية على الحلبة المبللة. حيث بدأت السيارات الحصة مباشرة بإطارات انترميديت.

وبدت سيارة ألفا روميو بقيادة جو غوانيو بطيئة للغاية على المسار قبل أن يُسمع على اللاسلكي وهو يقول للفريق أن هناك مشكلة في السيارة التي سرعان ما توقفت ومن ثم عادت للسير ببطء لإعادتها إلى المرآب، الأمر الذي تسبب برفع العلم الأحمر.

مع استئناف الحصة، خرجت جميع السيارات بهدف تسجيل زمن سريع خوفاً من تساقط الأمطار.

لكن ومع مرور المزيد من السيارات على الحلبة بدأ يتشكل خط تسابق جاف نسبياً ما يعني بأن الأزمنة كانت تتحسن مع كل لفة.

وتناوب فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وماكس فيرستابن سائق ريد بُل على المركز الأول المبدئي، بينما شهدت المراكز خلف فيرستابن وألونسو تقلبات بين سائقي فيراري مرسيدس وأستون مارتن.

وانتهى القسم الأول بتسجيل فيرستابن لأسرع زمن أمام ألونسو، لويس هاميلتون وزميله جورج راسل، ومن ثم شارل لوكلير بالمركز الخامس أمام أليكسندر ألبون، ولاندو نوريس.

سيرجيو بيريز سجل المركز التاسع وكارلوس ساينز سجل المركز 11.

بينما فشل يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، يير غاسلي (ألبين)، نيك دي فريز (ألفا تاوري)، لوغان سارجانت (ويليامز) وجو غوانيو (ألفا روميو) في التأهل.

القسم الثاني

مع بداية القسم الثاني سُمع لاندو نوريس وهو يقول بأن المسار يتحمّل الانتقال لإطارات ملساء. وفي الطلعات الأولى كان ألبون الوحيد مع هذه الإطارات.

راسل سجل أسرع زمن مبدئي أمام فيرستابن، قبل أن يعود ألبون مع الإطارات الملساء ليحتل الزمن الأول المبدئي.

ومن ثم بدأ بعض السائقين الدخول للانتقال إلى الإطارات الملساء، لكن الأمطار بدأت تهطل ما خلط الأوراق وأثّر على السائقين الذين لم يسجلوا أزمنة سريعة، رغم ذلك انتقل الجميع إلى الإطارات الملساء (سوفت).

مع انتصاف القسم الثاني، كان ألبون بالمركز الأول أمام فيرستابن، نوريس، ألونسو، راسل، ساينز، هاميلتون، أوسكار بياستري ومن ثم لوكلير وإستيبان أوكون.

لوكلير وبيريز كانا ضمن منطقة الإقصاء، ولم ينجحا بتحسين زمنيهما.

بالتالي انتهى القسم الثاني مع ألبون أولاً أمام فيرستابن، نوريس، بياستري، ألونسو، ساينز، راسل، نيكو هلكنبرغ، أوكون وهاميلتون. بينما فشل لوكلير، بيريز، سترول، كيفن ماغنوسن وبوتاس في التأهل للقسم الثالث والأخير.

القسم الثالث

الأمطار باتت واضحة في القسم الثالث، حيث خرج السائقون على إطارات انترميديت.

وكان فيرستابن أول الخارجين لتسجيل زمن سريع. وبالفعل سجل لفة سريعة تلاها بلفة سريعة أخرى ليتصدر أسرع الأزمنة، بينما تقدم نيكو هلكنبرغ ليسجل زمناً ممتازاً وضعه بالمركز الثاني.

ألونسو سجل ثالث أسرع الأزمنة أمام هاميلتون وراسل اللذين تقدما على نوريس وساينز. بينما تعرض أوسكار بياستري لحادثة تسببت برفع العلم الأحمر.

ورغم استئناف الحصة لاحقاً لكن الأمطار الغزيرة منعت أي سائق من تحسين أزمنته لتنتهي التصفيات بالترتيب ذاته.

التصفيات